Помогите исковые требования написать

|
Сортировать по времени сообщений
[]
|1/11/18 14:43
Igor law > Igor law
1/11/18 14:36
Думаю еще заву по ч.3 ст. 267 ЦК подать, чтобы в гуано до 2015 года не влазить
|1/11/18 14:36
Igor law > Willy
1/11/18 14:31
есть, но только за последние 3 года года. До 2015 года не дают расшифровки, только пеня и какой-то долг до 2015, на которую регулярно лепят пеню. Почему не дают - типа программа 1с-8, до этого было 1с-7, перенесли остатки а старая версия 1с сломалась. Вот с таким маразмом работаю)))
|1/11/18 14:33
Igor law > abbat
1/11/18 13:13
Был арсеналовский дом, в котором было под 60% нежилых помещений, потом его купило ООО, ну вот, как-то так исторически сложилось, что это ООО выполняет функцию ЖЕКа, прямой договор только на электричество, все было до 2008 года, когда купили. Почему так - хз
|1/11/18 14:31
Willy > Igor law
1/11/18 12:47
Перш ніж подавати позов, спробуйте в тов-ці отримати акт звірки з підписами. Буде зовсім не останнім документом при поданні позову.
|1/11/18 14:31
Igor law > AM
1/11/18 13:11
Именно так, все счета оплаченны, но регулярно шлют возрастающие долги не пойми за что.
|1/11/18 13:13
abbat > Igor law
1/11/18 12:47
а что это за ТОВ такое, с таким спектром услуг? просто уж очень любопытно;)
я бы на дира этого ТОВ заявление о вымогательстве написал, если они там невменяемые...
|1/11/18 13:11
AM > Igor law
1/11/18 12:47
То есть, все счета оплачены. Задолженность отсутствует.
Но по непонятной причине присылают счета с задолженностью?
|1/11/18 12:47
Igor law
Есть такая ситуация. Лицо на бездоговорной основе получает услуги за обслуживание квартиры в доме, просто приносят акты наданных услуг, которые лицо один в один оплачивает. Тянется это все с 2008 года. Но с некоторой регулярностью ТОВ шлет претензии со все возрастающими суммами штрафов, последняя была на 60 тыс. грн. При личном походе разобраться невозможно, совдепия еще та, все ответы сводятся к тому, что у них так показывает компьютер. Лицо хочет через иск потребителя привести отношения с ТОВ в "сознание", чтобы не получать такие претензии. Лицо – бабуля, ее эти 60 тыс до обморока доводят, фактически сын хочет чтобы маму не трогали, он и заказыет музыку. Иск готов, исковое требование сформировано вот так:
Встановити факт відсутності заборгованості ______ (РНОКПП ________) перед ТОВ "____________" (код за ЄДРПОУ ________________) як з основного зобов'язання, так і з штрафних санкцій (пені, штрафів, тощо), за спожиті комунальні послуги (опалення, холодного водопостачання, водовідведення, вивезення сміття, експлуатаційні витрати) що надаються на бездоговірній основі, стосовно житлового приміщення за адресою: м. Київ, ___________________, станом на __.__.2018 року включно.
Покритикуйте само исковое требование, может идеи есть как его по иному можно было бы сформулировать или что иное попросить.