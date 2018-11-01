Помогите исковые требования написать

есть, но только за последние 3 года года. До 2015 года не дают расшифровки, только пеня и какой-то долг до 2015, на которую регулярно лепят пеню. Почему не дают - типа программа 1с-8, до этого было 1с-7, перенесли остатки а старая версия 1с сломалась. Вот с таким маразмом работаю)))

Был арсеналовский дом, в котором было под 60% нежилых помещений, потом его купило ООО, ну вот, как-то так исторически сложилось, что это ООО выполняет функцию ЖЕКа, прямой договор только на электричество, все было до 2008 года, когда купили. Почему так - хз