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Пересадка пассажира самолета на другое место
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2/11/18 14:11  шуршик > Sven    2/11/18 14:06Дерево
Так и скажут. А еще "предъявят" за необоснованный иск. "Дело-табак" (С).
Спасибо

2/11/18 14:06  Sven > шуршик    2/11/18 13:49Дерево
Это сработает только в том случае, если ранее Вы заявили, что относитесь к так называемой категории пассажиров с ограниченными возможностями.
В противном случае, Вас могут обвинить в том, что Вы специально "поперлись" в полет в таком состоянии, чтобы заработать на своей инвалидности.


2/11/18 13:49  шуршик > Sven    2/11/18 13:15Дерево
Спасибо. А если "увязать" нераскладывающееся кресло возле туалета, имеющийся подтвержденный диагноз ортопеда о проблемах со спиной до полета, справка от врача по прилету о том, что болезнь усугубилась полетными мучениями пассажира, чеки на лекарства и лечения?

2/11/18 13:15  Sven > шуршик    2/11/18 12:42Дерево
Ну, замена судна или конфигурации - это из Правил IATA.
Такая фишка есть у всех авиакомпаний и здесь нет ничего нового.
По сути, МАУ - это помойка для потребителя, с экзотическим сервисом совкового содержания. Разумеется и отношением тоже.
Касательно Вашего случая - если категория места (при замене) не изменилась, то предъявить, собственно говоря, будет нечего.


2/11/18 12:42  шуршик > Sven    2/11/18 12:21Дерево
мау. по инфе сайта - пассажир -абсолютно бесправное существо. Замена судна или конфигурации салона судна - отмена брони и т.д. и т.п. Так как сумка "уехала" со стойки - выхода не оставалось, как принять эту данность. Ругаться не было смысла.

2/11/18 12:21  Sven > шуршик    2/11/18 11:23Дерево
Перспективы призрачные. Есть куча всяких нюансов, о которых Вы даже не догадываетесь.
Какая компания?

2/11/18 11:23  шуршик   Дерево
Здравствуйте! Наверняка похожая тема уже обсуждалась, но я не смог найти. Пассажиру, купившему электронный билет заранее по брони, после принятия багажа, на стойке выдали посадочный талон того же класса, но с совершенно другим местом. Возникли неудобства: в хвосте самолета кресло не раскладывается, еду не принесли (а смысл в еде - место возле туалета), на протяжении всего полета - нескончаемая очередь в туалет из депортированных лиц негроидной расы, которые не были в душе, наверное, неделю. Есть ли перспективы судебного иска о взыскании материального и морального вреда. Спасибо

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