Пересадка пассажира самолета на другое место

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2/11/18 14:06 Sven > шуршик 2/11/18 13:49

Это сработает только в том случае, если ранее Вы заявили, что относитесь к так называемой категории пассажиров с ограниченными возможностями.

В противном случае, Вас могут обвинить в том, что Вы специально "поперлись" в полет в таком состоянии, чтобы заработать на своей инвалидности.







2/11/18 13:49 шуршик > Sven 2/11/18 13:15

Спасибо. А если "увязать" нераскладывающееся кресло возле туалета, имеющийся подтвержденный диагноз ортопеда о проблемах со спиной до полета, справка от врача по прилету о том, что болезнь усугубилась полетными мучениями пассажира, чеки на лекарства и лечения?



2/11/18 13:15 Sven > шуршик 2/11/18 12:42

Ну, замена судна или конфигурации - это из Правил IATA.

Такая фишка есть у всех авиакомпаний и здесь нет ничего нового.

По сути, МАУ - это помойка для потребителя, с экзотическим сервисом совкового содержания. Разумеется и отношением тоже.

Касательно Вашего случая - если категория места (при замене) не изменилась, то предъявить, собственно говоря, будет нечего.







2/11/18 12:42 шуршик > Sven 2/11/18 12:21

мау. по инфе сайта - пассажир -абсолютно бесправное существо. Замена судна или конфигурации салона судна - отмена брони и т.д. и т.п. Так как сумка "уехала" со стойки - выхода не оставалось, как принять эту данность. Ругаться не было смысла.



2/11/18 12:21 Sven > шуршик 2/11/18 11:23

Перспективы призрачные. Есть куча всяких нюансов, о которых Вы даже не догадываетесь.

Какая компания?

