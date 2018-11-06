Можно ли унаследовать право?

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|6/11/18 09:56
БудуЮщий когдато > ARM
6/11/18 09:35
До складу спадщини не належать: права та обов'язки, нерозривно пов'язані із особою.
Я так понимаю, на это нужно обратить внимание? Это право вообще нельзя унаследовать?
|6/11/18 09:35
ARM > БудуЮщий когдато
6/11/18 09:21
Спадщина — це майно, яке переходить в порядку спадкування. Спадщина складається із сукупності майнових прав та обов'язків померлого громадянина, які згідно з чинним законодавством можуть переходити у порядку спадкування до іншої особи. Іноді спадщину називають спадковою масою або спадковим майном.
До складу спадщини не належать:
- особисті немайнові права (честь, гідність, ділова репутація, право на участь у товариствах; членство в об'єднаннях тощо);
- права та обов'язки, нерозривно пов'язані із особою (обов'язок підрядника виконати роботу, право на отримання аліментів);
- права та обов'язки, спадкування яких не дозволяється законом (речі, на які поширюється особливий правовий режим, наприклад, морські кортики, які підлягають здачі в військ-комісаріати).
Спадщина складається, як правило, із права приватної власності померлого громадянина на різне майно (будинок, земельну ділянку, транспортні засоби, домашні речі).
Крім права приватної власності, до складу спадщини можуть належати й інші права померлого громадянина:
- право на одержання сум заробітної плати, пенсії, стипендії, аліментів, інших соціальних виплат, які належали спадкодавцеві, але не були отримані ним за життя;
- право на одержання страхових виплат, якщо в договорі страхування не був визначений вигодонабувач;
- право на відшкодування збитків, завданих спадкодавцю в договірних відносинах;
- право на стягнення неустойки та на відшкодування моральної шкоди, які були присуджені спадкодавцю за життя, та ін.
До спадкоємців переходять не лише права, а й обов'язки померлого: відшкодувати шкоду, яка була завдана спадкодавцем іншій особі; відшкодувати моральну шкоду, яка була присуджена за життя спадкодавця; повернути борги тощо.
|6/11/18 09:21
БудуЮщий когдато
Помогите, товарищи, кто чем может. Ситуация следующая:
1993г. - решение сельсовета о передаче в собственность земучастка под застройку товарищу А;
2004г. - товарищ А умер, не закончив (и не начав) оформлять свое право;
2013г. - товарищ Б (наследник) обратился в суд за продлением сроков, а потом и в нотконтору и принял часть наследства после тов. А, кроме участка выделенного в 1993 году;
2013г.(несколько месяцев позже)- сельсовет принял решение о передаче вышеупомянутого участка в пользование товарищу В, совершенно левому.
2018г. - наследник, товарищ Б, хочет унаследовать тот самый участок.
Судья утверждает, что наследник не сможет принять тот земучасток, поскольку это право не вошло в наследственную массу и есть спор с тов. В, который теперь желает его приватизировать. На участке дом был, но к настоящему времени от него ничего не осталось.
Помогите, пожалуйста, ценным советом. Можно ли спасти ситуацию скасованием решения сельсовета?