|
Сортировать по времени сообщений
[]
|7/11/18 11:55
AM > gloria60
7/11/18 11:52
С другой стороны, сделка заключается по праву Украины и требования к ней - по праву Украины
|7/11/18 11:52
gloria60 > AM
7/11/18 11:51
Да, спасибо, я как раз это и хотела понять, что руководствоваться надо именно законом страны, где их брак зарегистрирован.
|7/11/18 11:51
AM > gloria60
7/11/18 11:36
|7/11/18 11:40
Sven > gloria60
7/11/18 11:36
Вы, как раз, в первую очередь и должны руководствоваться законодательством страны продавца, чтобы потом не иметь оттуда проблем.
Вы уже не ишака покупаете, в конце концов:)
|7/11/18 11:38
Sven > gloria60
7/11/18 11:16
Правда, у них там намучено немного, не так как у нас. Прямое требование нотариального согласия требуется только в случае заключения сделки с недвижимостью.
Все остальные сделки, по умолчанию, считаются такими, которые совершаются с общего согласия другой половины.
Но, с другой стороны, у них есть норма, что вторая половина может в любой момент оспорить такую сделку "по умолчанию", заявив, что она о ней ничего не знала.
Поэтому, во избежании всего этого, рекомендуется брать нотариальное согласие, чтобы не получилось как с Т.Алиевым:)
|7/11/18 11:36
gloria60 > Sven
7/11/18 11:32
Спасибо!
Собственно, я правильно понимаю, что мы должны руководствоваться не закон-вом Украины, а страной,где зарегистрирован брак, правильно?
|7/11/18 11:32
Sven > gloria60
7/11/18 10:25
Если коротко - то по ст. 33 СК РА, (если мне память не изменяет), согласие обязательно.
|7/11/18 11:16
gloria60 > Sven
7/11/18 11:11
Азербайджан
|7/11/18 11:11
Sven > gloria60
7/11/18 10:25
Страна?
|7/11/18 10:25
gloria60
Коллеги, вопрос в следующем: покупаем корп.права, продавец - физлицо-нерезидент. Договор полностью подчинен праву Украины.
Как думаете, необходимо ли требовать от продавца согласие супруги/супруга на продажу корп.прав в соответствие с законодательством Украины?
Всем спасибо за мнения.