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Согласие мужа/жены при продаже корп. прав физлицу-нерезиденту
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7/11/18 11:55  AMОтправить письмо > gloria60    7/11/18 11:52Дерево
С другой стороны, сделка заключается по праву Украины и требования к ней - по праву Украины

7/11/18 11:52  gloria60 > AM    7/11/18 11:51Дерево
Да, спасибо, я как раз это и хотела понять, что руководствоваться надо именно законом страны, где их брак зарегистрирован.

7/11/18 11:51  AMОтправить письмо > gloria60    7/11/18 11:36Дерево
Посмотрите ЗУ про МЧП [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Тут нужно понимать, каким законом регулируется брак продавца и, соответственно, объем прав супруги

7/11/18 11:40  Sven > gloria60    7/11/18 11:36Дерево
Вы, как раз, в первую очередь и должны руководствоваться законодательством страны продавца, чтобы потом не иметь оттуда проблем.
Вы уже не ишака покупаете, в конце концов:)

7/11/18 11:38  Sven > gloria60    7/11/18 11:16Дерево
Правда, у них там намучено немного, не так как у нас. Прямое требование нотариального согласия требуется только в случае заключения сделки с недвижимостью.
Все остальные сделки, по умолчанию, считаются такими, которые совершаются с общего согласия другой половины.
Но, с другой стороны, у них есть норма, что вторая половина может в любой момент оспорить такую сделку "по умолчанию", заявив, что она о ней ничего не знала.
Поэтому, во избежании всего этого, рекомендуется брать нотариальное согласие, чтобы не получилось как с Т.Алиевым:)

7/11/18 11:36  gloria60 > Sven    7/11/18 11:32Дерево
Спасибо!
Собственно, я правильно понимаю, что мы должны руководствоваться не закон-вом Украины, а страной,где зарегистрирован брак, правильно?

7/11/18 11:32  Sven > gloria60    7/11/18 10:25Дерево
Если коротко - то по ст. 33 СК РА, (если мне память не изменяет), согласие обязательно.

7/11/18 11:16  gloria60 > Sven    7/11/18 11:11Дерево
Азербайджан

7/11/18 11:11  Sven > gloria60    7/11/18 10:25Дерево
Страна?

7/11/18 10:25  gloria60   Дерево
Коллеги, вопрос в следующем: покупаем корп.права, продавец - физлицо-нерезидент. Договор полностью подчинен праву Украины.
Как думаете, необходимо ли требовать от продавца согласие супруги/супруга на продажу корп.прав в соответствие с законодательством Украины?
Всем спасибо за мнения.

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