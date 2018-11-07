Вы, как раз, в первую очередь и должны руководствоваться законодательством страны продавца, чтобы потом не иметь оттуда проблем. Вы уже не ишака покупаете, в конце концов:)

7/11/18 11:38 Sven > gloria60 7/11/18 11:16

Правда, у них там намучено немного, не так как у нас. Прямое требование нотариального согласия требуется только в случае заключения сделки с недвижимостью.

Все остальные сделки, по умолчанию, считаются такими, которые совершаются с общего согласия другой половины.

Но, с другой стороны, у них есть норма, что вторая половина может в любой момент оспорить такую сделку "по умолчанию", заявив, что она о ней ничего не знала.

Поэтому, во избежании всего этого, рекомендуется брать нотариальное согласие, чтобы не получилось как с Т.Алиевым:)



