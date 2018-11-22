Адвокат та ФОП на спрощеній, право на два податкових статуси

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|22/11/18 13:36
Вадим Кім > смт
22/11/18 10:39
Відповідно до п.п. 14.1.226 ст. 14 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) незалежна професійна діяльність — це участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою – підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб.
Пунктом 291.3 ст. 291 ПКУ визначено, що обрати спрощену систему оподаткування може юридична особа чи фізична особа – підприємець.
Виходячи з викладеного фізична особа, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, не може бути підприємцем у межах такої адвокатської діяльності та обрати спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.
При цьому чинним законодавством не заборонено фізичній особі, яка здійснює незалежну адвокатську діяльність, бути підприємцем та здійснювати іншу підприємницьку діяльність, не заборонену законом.
|22/11/18 11:05
Воробей01 > MLEX
22/11/18 10:27
Адвокат має право НЕ платити податки як самозайнята особа, якщо він зареєстрований як ФОП і є платником єдиного податку (Постанова ВАСУ у справі К/800/44702/14 від 21 січня 2016р., судді Рибченко А. О., Лосєв А. М., Олендер І. Я.)
|22/11/18 10:43
MLEX > смт
22/11/18 10:39
ну можливо хтось з таким вже стикався
|22/11/18 10:39
смт > MLEX
22/11/18 10:27
Ад для чого вам обґрунтовувати їхню позицію? Нехай це зроблять вони
|22/11/18 10:27
MLEX
Я є ФОПом на спрощеній системі оподаткування (2 група), в мене є магазинчик, де торгує наймана працівниця непродовольчими товарами.
Водночас, я отримую свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю і збираюсь вести адвокатську діяльність як самозайнята особа.
Звернувся до податкової за консультацією щодо порядку постановки на облік адвоката, на що мені відповіли, що слід відмовитись від спрощеної на ФОПі, бо два цих статуси (самозайнятий та ФОП на єдиному) є несумісними, і мені відмовлять у постановці на облік.
Я не знайшов правового обгрунтування цьому, може колеги, Ви щось з цього приводу знаєте?