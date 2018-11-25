26/11/18 11:20 ТАМОЖНЯ > ТАМОЖНЯ 26/11/18 10:52

Информация, которая актуальна на сегодняшний день:



"Граждане Украины (резиденты Украины) имеют право временно ввозить транспортные средства, что зарегистрированы за пределами Украины, сроком до одного года и при условии оплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом, таможенные платежи не возвращаются.



Граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, что зарегистрировано за пределами Украины, в режиме транзита при условии оплаты денежной заставы в размере таможенных платежей, что должны быть оплачены при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного движения.

При ввозе автомобиля иностранной регистрации подтверждение соответствию экологическим нормам ЄВРО 5 не требуется."



При этом у некоторых возникнет вопрос, какая сума платежей при ввозе автомобиля в режиме транзит. Эта сумма будет почти равной официальной растаможки примерно и будет считаться по формуле, что разрабатывается на данный момент таможней. Ввозится (вывозится) такие автомобили будут только в тех пунктах пропуска, где есть банки. Сума залога возвращается при вывозе автомобиля, если он будет вывезен с нарушением сроков пребывания, то залог отдается, но кроме этого будит платится штраф согласно норм ТКУ (статьи 470 ТКУ в старой редакции - в течении срока действия льготного периода, после его окончания - согласно этой же статьи, но в новой редакции).



На сегодняшний день резиденту Украины ввезти автомобиль в режиме транзит безо платно, как ранее, уже будет невозможно. Это возможно только при наличии временного консульского учета на 60 суток в течении календарного года, при условии, если водитель такого автомобиля является его собственником (вписан в техпаспорт).



Для кого тогда новые штрафы по статье 470 ТКУ? Для тех, кто не вывезет автомобиль ввезенный ранее, или нерастаможет его, или для тех, кто (если найдутся такие) заплатит залог и нарушит сроки пребывания автомобиля. Те, кто в период льготного периода захотят не нарваться на новые штрафы и закрыть проблему, им в этот период придется заплатить штраф по старым нормам ТКУ и вывезти, либо растаможить автомобиль.



Если водитель (работник фирмы) автомобиля, что не является коммерческим и который принадлежит этой фирме захочет ввезти автомобиль в Украину в режиме транзит, то ему также придется заплатить залог, хотя это будет возможно низменно, но пока со слов таможни, так и никак по другому".

