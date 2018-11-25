 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
Главная Юридический бизнес-форум Политфорум Бухгалтерский форум Авто Земля и Недвижимость
RSS-экспорт
RSS-экспорт форумов RSS-экспорт форумов
Связь с модератором
Написать модератору форумов
ЛІГА.Блоги
Популярные теги
директордоговордоговор арендыжилищное законодательствозаработная платаземельный участокземляискКЗОТконтролирующие органыкупля продажаналогообложениенаследствоОООответственностьправо собственностипроверкипрогулпроцессработниксокращениестроительствосудтрудовая книжкатрудовое правоувольнение

Пересечение границы / Таможня
Логин:    Пароль:      Регистрация | Восстановить пароль

Пересечение границы в связи с изменениями в законодательстве с 25.11.2018
темы |последние сообщения|расширенный поиск|участники | правила | FAQ | RSS
список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:

Ваше имя:    EMail: 
 

Страницы:    Всего: 1


Сортировать по времени сообщений  по возрастанию [по убыванию]
 
26/11/18 11:51  charger25 > ТАМОЖНЯ    26/11/18 11:41Дерево
А договор купли продажи должен быть заверен нотариусом? Или подойдет тот который у меня сейчас, польский. У них он там несет юридическую силу, а у нас?

26/11/18 11:42  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ТАМОЖНЯ    26/11/18 11:39Дерево
форум правовой, просвещайте водителей

26/11/18 11:41  ТАМОЖНЯОтправить письмо > charger25    26/11/18 10:57Дерево
Для того, что бы растаможить автомобиль иностранной регистрации, его нужно для начала снять с учета. Это возможно сделать без вывоза автомобиля из Украины, можете взять документы на автомобиль и номера и выехать для снятия в страну регистрации.

26/11/18 11:39  ТАМОЖНЯОтправить письмо > ОК АКА Олюня    26/11/18 11:33Дерево
Законопроекты 8487 и 8488 все водители автомобилей иностранной регистрации знают и смогут найти нужную тему без проблем, а не "плодить" вопросы на других.

26/11/18 11:33  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > ТАМОЖНЯ    26/11/18 11:20Дерево
при чем тут законопроекты 8487 и 8488, если есть вступившие в силу законы?

ЗУ 2611-VIII Набрання чинності 25.11.2018
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

ЗУ 2612-VIII Набрання чинності 25.11.2018
Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

26/11/18 11:20  ТАМОЖНЯОтправить письмо > ТАМОЖНЯ    26/11/18 10:52Дерево
Информация, которая актуальна на сегодняшний день:

"Граждане Украины (резиденты Украины) имеют право временно ввозить транспортные средства, что зарегистрированы за пределами Украины, сроком до одного года и при условии оплаты всех необходимых таможенных платежей. При этом, таможенные платежи не возвращаются.

Граждане-резиденты имеют право перемещать транспортное средство, что зарегистрировано за пределами Украины, в режиме транзита при условии оплаты денежной заставы в размере таможенных платежей, что должны быть оплачены при ввозе таких автомобилей на таможенную территорию Украины с целью свободного движения.
При ввозе автомобиля иностранной регистрации подтверждение соответствию экологическим нормам ЄВРО 5 не требуется."

При этом у некоторых возникнет вопрос, какая сума платежей при ввозе автомобиля в режиме транзит. Эта сумма будет почти равной официальной растаможки примерно и будет считаться по формуле, что разрабатывается на данный момент таможней. Ввозится (вывозится) такие автомобили будут только в тех пунктах пропуска, где есть банки. Сума залога возвращается при вывозе автомобиля, если он будет вывезен с нарушением сроков пребывания, то залог отдается, но кроме этого будит платится штраф согласно норм ТКУ (статьи 470 ТКУ в старой редакции - в течении срока действия льготного периода, после его окончания - согласно этой же статьи, но в новой редакции).

На сегодняшний день резиденту Украины ввезти автомобиль в режиме транзит безо платно, как ранее, уже будет невозможно. Это возможно только при наличии временного консульского учета на 60 суток в течении календарного года, при условии, если водитель такого автомобиля является его собственником (вписан в техпаспорт).

Для кого тогда новые штрафы по статье 470 ТКУ? Для тех, кто не вывезет автомобиль ввезенный ранее, или нерастаможет его, или для тех, кто (если найдутся такие) заплатит залог и нарушит сроки пребывания автомобиля. Те, кто в период льготного периода захотят не нарваться на новые штрафы и закрыть проблему, им в этот период придется заплатить штраф по старым нормам ТКУ и вывезти, либо растаможить автомобиль.

Если водитель (работник фирмы) автомобиля, что не является коммерческим и который принадлежит этой фирме захочет ввезти автомобиль в Украину в режиме транзит, то ему также придется заплатить залог, хотя это будет возможно низменно, но пока со слов таможни, так и никак по другому".

26/11/18 10:57  charger25 > ТАМОЖНЯ    26/11/18 10:52Дерево
А по поводу перечня документов для растаможки авто и куда ехать растамаживаться, можете подсказать?

26/11/18 10:52  ТАМОЖНЯОтправить письмо   Дерево
В этой теме задавать вопросы только по вопросам, что касается пересечения границы на автомобилях иностранной регистрации в связи с вступившими в силу изменениями с 00.00 25.11.18 в законодательстве (принятием законопроектов 8487 и 8488).

Страницы:    Всего: 1
Реклама
ЛІГА.Новости
Все проекты
Новости
Бизнес
Финансы
Проекты
Группа компаний ЛІГА
Всеукраїнська мережа ЛІГА:ЗАКОН
ИА ЛІГАБізнесІнформ
bigmir)net TOP 100
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2015
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2015
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.