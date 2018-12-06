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Вопрос по наследству
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6/12/18 14:42  ротор1 > Rossi    6/12/18 14:41Дерево
тож самое. Но судя по манере подачи информации аФтором, с большой долей вероятности можно предположить, что он просто не понял нотариуса правильно.

6/12/18 14:41  Rossi > ротор1    6/12/18 14:35Дерево
Ну так и по внучке не будет установлено; смысл ее предлагать?

6/12/18 14:39  z.alenОтправить письмо > Rossi    6/12/18 14:33Дерево
Спасибо большое!

6/12/18 14:35  ротор1 > z.alen    6/12/18 12:27Дерево
Скорее всего нотариус хотел вам сказать, что если не будет установлено родство, то при получении наследства придется заплатить больше налога.

6/12/18 14:33  Rossi > z.alen    6/12/18 14:28Дерево
Ну надо полагать, что никто из родственников не получит.
Можно будет вести речь о наследниках четвертой очереди - лица, которые проживали с наследодателем одной семьей 5 последних лет (это нужно будет доказывать через суд).

6/12/18 14:30  Rossi > z.alen    6/12/18 14:24Дерево
Что в идеале - решать сторонам в зависимости от их потребностей: при дарении лицо станет собственником сразу, при наследовании только после смерти наследодателя (и при условии, что имущество все еще будет находится в собственности наследодателя на момент его смерти).

При дарении правила налогообложения аналогичны с наследованием: родственники первой и второй степени родства налог не платят.

6/12/18 14:28  z.alenОтправить письмо > z.alen    6/12/18 14:24Дерево
Если завещания не будет, то наследство по закону дочь не получит( так как родстов не сможет доказать изза ошибки) верно?

6/12/18 14:24  z.alenОтправить письмо > Rossi    6/12/18 14:17Дерево
Спасибо большое! В идеале я понимаю лучше сейчас сделать договор дарения? Но опять же чтоб не платить налог надо доказать родство, правильно?

6/12/18 14:17  Rossi > z.alen    6/12/18 13:59Дерево
Завещание можно составить на любое лицо.
Если и нужно переделывать документы, то не для того чтобы получить наследство, а для того чтобы не платить налог (как родственнику первой и второй степени родства).

6/12/18 13:59  z.alenОтправить письмо > Rossi    6/12/18 13:58Дерево
Спасибо!

То есть можно написать завещание и не переделывать документы?

6/12/18 13:58  Rossi > z.alen    6/12/18 13:41Дерево
Оно не требуется и при завещании на дочку (и при завещании, скажем, на соседа).

6/12/18 13:41  z.alenОтправить письмо > Rossi    6/12/18 12:49Дерево
По словам нотариуса- после смерти, если есть завещание на внучку- свидетельство о рождении умершей не требуется. Это не моя выдумка

6/12/18 12:49  Rossi > z.alen    6/12/18 12:27Дерево
Если нельзя установить родство с дочкой, то как вы планируете установить родство с внучкой?
И при чем тут вообще родство при составлении завещания?

6/12/18 12:47  ротор1 > z.alen    6/12/18 12:27Дерево
Договор пожизненного содержания. Лучше чем завещание.

6/12/18 12:27  z.alenОтправить письмо   Дерево
Здравствуйте
Пожалуйста посоветуйте!
Выяснилось что у бабушки в свидетельствн о о рождении и паспорте разные даты рождения. Поднимали актовые записи. Выяснилось что и в имени ошибка. То есть паспорт и все последующие документы с ошибкой. Подавать в суд на внесение изменений и переделывать все документы она не хочет. Нотариус посоветовал сделать завещание на внучку. Или договор дарения внучке. На дочь нельзя делать завещание. Так как нельщя установить потом родство ( ведь оно кстанавливается по свидетельству о рожлении) . Какой выход с ситуации без переделывания документов?

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