Вопрос по наследству

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|6/12/18 14:42
ротор1 > Rossi
6/12/18 14:41
тож самое. Но судя по манере подачи информации аФтором, с большой долей вероятности можно предположить, что он просто не понял нотариуса правильно.
|6/12/18 14:41
Rossi > ротор1
6/12/18 14:35
Ну так и по внучке не будет установлено; смысл ее предлагать?
|6/12/18 14:39
z.alen > Rossi
6/12/18 14:33
Спасибо большое!
|6/12/18 14:35
ротор1 > z.alen
6/12/18 12:27
Скорее всего нотариус хотел вам сказать, что если не будет установлено родство, то при получении наследства придется заплатить больше налога.
|6/12/18 14:33
Rossi > z.alen
6/12/18 14:28
Ну надо полагать, что никто из родственников не получит.
Можно будет вести речь о наследниках четвертой очереди - лица, которые проживали с наследодателем одной семьей 5 последних лет (это нужно будет доказывать через суд).
|6/12/18 14:30
Rossi > z.alen
6/12/18 14:24
Что в идеале - решать сторонам в зависимости от их потребностей: при дарении лицо станет собственником сразу, при наследовании только после смерти наследодателя (и при условии, что имущество все еще будет находится в собственности наследодателя на момент его смерти).
При дарении правила налогообложения аналогичны с наследованием: родственники первой и второй степени родства налог не платят.
|6/12/18 14:28
z.alen > z.alen
6/12/18 14:24
Если завещания не будет, то наследство по закону дочь не получит( так как родстов не сможет доказать изза ошибки) верно?
|6/12/18 14:24
z.alen > Rossi
6/12/18 14:17
Спасибо большое! В идеале я понимаю лучше сейчас сделать договор дарения? Но опять же чтоб не платить налог надо доказать родство, правильно?
|6/12/18 14:17
Rossi > z.alen
6/12/18 13:59
Завещание можно составить на любое лицо.
Если и нужно переделывать документы, то не для того чтобы получить наследство, а для того чтобы не платить налог (как родственнику первой и второй степени родства).
|6/12/18 13:59
z.alen > Rossi
6/12/18 13:58
Спасибо!
То есть можно написать завещание и не переделывать документы?
|6/12/18 13:58
Rossi > z.alen
6/12/18 13:41
Оно не требуется и при завещании на дочку (и при завещании, скажем, на соседа).
|6/12/18 13:41
z.alen > Rossi
6/12/18 12:49
По словам нотариуса- после смерти, если есть завещание на внучку- свидетельство о рождении умершей не требуется. Это не моя выдумка
|6/12/18 12:49
Rossi > z.alen
6/12/18 12:27
Если нельзя установить родство с дочкой, то как вы планируете установить родство с внучкой?
И при чем тут вообще родство при составлении завещания?
|6/12/18 12:47
ротор1 > z.alen
6/12/18 12:27
Договор пожизненного содержания. Лучше чем завещание.
|6/12/18 12:27
z.alen
Здравствуйте
Пожалуйста посоветуйте!
Выяснилось что у бабушки в свидетельствн о о рождении и паспорте разные даты рождения. Поднимали актовые записи. Выяснилось что и в имени ошибка. То есть паспорт и все последующие документы с ошибкой. Подавать в суд на внесение изменений и переделывать все документы она не хочет. Нотариус посоветовал сделать завещание на внучку. Или договор дарения внучке. На дочь нельзя делать завещание. Так как нельщя установить потом родство ( ведь оно кстанавливается по свидетельству о рожлении) . Какой выход с ситуации без переделывания документов?