Вопрос по наследству

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6/12/18 14:42 ротор1 > Rossi 6/12/18 14:41

тож самое. Но судя по манере подачи информации аФтором, с большой долей вероятности можно предположить, что он просто не понял нотариуса правильно.



6/12/18 14:41 Rossi > ротор1 6/12/18 14:35

Ну так и по внучке не будет установлено; смысл ее предлагать?



6/12/18 14:35 ротор1 > z.alen 6/12/18 12:27

Скорее всего нотариус хотел вам сказать, что если не будет установлено родство, то при получении наследства придется заплатить больше налога.



6/12/18 14:33 Rossi > z.alen 6/12/18 14:28

Ну надо полагать, что никто из родственников не получит.

Можно будет вести речь о наследниках четвертой очереди - лица, которые проживали с наследодателем одной семьей 5 последних лет (это нужно будет доказывать через суд).



6/12/18 14:30 Rossi > z.alen 6/12/18 14:24

Что в идеале - решать сторонам в зависимости от их потребностей: при дарении лицо станет собственником сразу, при наследовании только после смерти наследодателя (и при условии, что имущество все еще будет находится в собственности наследодателя на момент его смерти).



При дарении правила налогообложения аналогичны с наследованием: родственники первой и второй степени родства налог не платят.



6/12/18 14:28 z.alen > z.alen 6/12/18 14:24

Если завещания не будет, то наследство по закону дочь не получит( так как родстов не сможет доказать изза ошибки) верно?



6/12/18 14:24 z.alen > Rossi 6/12/18 14:17

Спасибо большое! В идеале я понимаю лучше сейчас сделать договор дарения? Но опять же чтоб не платить налог надо доказать родство, правильно?



6/12/18 14:17 Rossi > z.alen 6/12/18 13:59

Завещание можно составить на любое лицо.

Если и нужно переделывать документы, то не для того чтобы получить наследство, а для того чтобы не платить налог (как родственнику первой и второй степени родства).



6/12/18 13:58 Rossi > z.alen 6/12/18 13:41

Оно не требуется и при завещании на дочку (и при завещании, скажем, на соседа).



6/12/18 13:41 z.alen > Rossi 6/12/18 12:49

По словам нотариуса- после смерти, если есть завещание на внучку- свидетельство о рождении умершей не требуется. Это не моя выдумка



6/12/18 12:49 Rossi > z.alen 6/12/18 12:27

Если нельзя установить родство с дочкой, то как вы планируете установить родство с внучкой?

И при чем тут вообще родство при составлении завещания?

