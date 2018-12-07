Исполнительное производство закрыто, а арест висит в реестре

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|7/12/18 13:34
Rossi > Чудеса Твои
7/12/18 13:17
Пропуск кредитором срока заявления требований к наследникам влечет прекращение права. Так что ситуация аналогична с погашением долга; обращайтесь в суд.
|7/12/18 13:17
Чудеса Твои > Rossi
7/12/18 13:10
Стоп. А откуда я знаю? И почему наследник этим должен заниматься? Мы о долгах не знали до получения нотариусом вытяга. Для кредитора есть ст.1281 ЦК. Никто нам в течение 2-х лет требований не предъявлял. Так, что в суд мы обратимся даже при наличии непогашенного долга.
|7/12/18 13:10
Rossi > Чудеса Твои
7/12/18 13:02
У вас произошло погашение долга? Тогда обращайтесь в суд, там снимут.
|7/12/18 13:09
Rossi > Konstantin_D
7/12/18 13:02
Новые аресты не нужно накладывать, т.к. действуют предыдущие. При погашении долга в новом производстве эти аресты снимаются.
|7/12/18 13:02
Чудеса Твои > Rossi
7/12/18 12:51
О, вот это я и хотел услышать. Наличие искусственно созданной проблемы
|7/12/18 13:02
Konstantin_D > Rossi
7/12/18 12:51
Якщо стягувач знову звернеться до виконавця, той знову відкриє ВП (борг же залишився).
В такому випадку - цей виконавець-2 знову накладає арешти чи продовжують діяти арешти, накладені виконавцем-1?
Якщо діють арешти виконавця-1 - чи має право виконавцеь-2 (при погашенні боргу повністю) скасувати арешти виконавця-1?
Якщо ж виконавець-2 накладає свої арешти, то хто матиме право скасувати арешит виконавця-1?
P.S. Виконавець-1 - виконавець який закрив ВП у зв"язку із відсутністю майна.
Виконавець-2 - виконавець, який відкрив після цього нове ВП.
|7/12/18 12:51
Rossi > Чудеса Твои
7/12/18 10:56
Проблема в том, что законом не урегулирован порядок снятия ареста в случае последующего погашения долга (вне исполнительного производства).
|7/12/18 12:50
Rossi > oleg23
7/12/18 12:24
А они и не должны были его снимать.
|7/12/18 12:49
Чудеса Твои > oleg23
7/12/18 12:24
Так это все из их письма и следует. Признают наличие ареста, признают возврат и/листа, отсутствие исп.производства. Откуда мы наследники знаем или наследодатель погасил долг? Есть исполнительное производство - несём ответственность в пределах наследства. Нет исп. производства - какой арест? Что за дичь?
|7/12/18 12:40
Konstantin_D > oleg23
7/12/18 12:24
Виконавці нічого не забули. В даному випадку арешти не скасовуються.
|7/12/18 12:40
ОК АКА Олюня > oleg23
7/12/18 12:24
пишиТЕ
ЗДЕСЬ не принято тыкать незнакомым людям.
|7/12/18 12:24
oleg23 > Чудеса Твои
7/12/18 10:56
Сталкивался с ситуацией, когда исполнители "забывали" снять арест. Пиши им запрос.
|7/12/18 10:56
Чудеса Твои
Исполнительное производство закрыто, исполнительный лист возвращен взыскателю в связи с отсутствием имущества, а арест висит в реестре. Т.е. получается, что арест накладывается автоматически уже без исполнительного производства на новое имущество, которое появилось? Как такое может быть? Это так задумано или проблема законодательства?