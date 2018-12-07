Исполнительное производство закрыто, а арест висит в реестре

7/12/18 13:17 Чудеса Твои > Rossi 7/12/18 13:10

Стоп. А откуда я знаю? И почему наследник этим должен заниматься? Мы о долгах не знали до получения нотариусом вытяга. Для кредитора есть ст.1281 ЦК. Никто нам в течение 2-х лет требований не предъявлял. Так, что в суд мы обратимся даже при наличии непогашенного долга.

