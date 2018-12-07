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Исполнительное производство закрыто, а арест висит в реестре
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7/12/18 13:34  Rossi > Чудеса Твои    7/12/18 13:17Дерево
Пропуск кредитором срока заявления требований к наследникам влечет прекращение права. Так что ситуация аналогична с погашением долга; обращайтесь в суд.

7/12/18 13:17  Чудеса Твои > Rossi    7/12/18 13:10Дерево
Стоп. А откуда я знаю? И почему наследник этим должен заниматься? Мы о долгах не знали до получения нотариусом вытяга. Для кредитора есть ст.1281 ЦК. Никто нам в течение 2-х лет требований не предъявлял. Так, что в суд мы обратимся даже при наличии непогашенного долга.

7/12/18 13:10  Rossi > Чудеса Твои    7/12/18 13:02Дерево
У вас произошло погашение долга? Тогда обращайтесь в суд, там снимут.

7/12/18 13:09  Rossi > Konstantin_D    7/12/18 13:02Дерево
Новые аресты не нужно накладывать, т.к. действуют предыдущие. При погашении долга в новом производстве эти аресты снимаются.

7/12/18 13:02  Чудеса Твои > Rossi    7/12/18 12:51Дерево
О, вот это я и хотел услышать. Наличие искусственно созданной проблемы

7/12/18 13:02  Konstantin_DОтправить письмо > Rossi    7/12/18 12:51Дерево
Якщо стягувач знову звернеться до виконавця, той знову відкриє ВП (борг же залишився).
В такому випадку - цей виконавець-2 знову накладає арешти чи продовжують діяти арешти, накладені виконавцем-1?
Якщо діють арешти виконавця-1 - чи має право виконавцеь-2 (при погашенні боргу повністю) скасувати арешти виконавця-1?
Якщо ж виконавець-2 накладає свої арешти, то хто матиме право скасувати арешит виконавця-1?

P.S. Виконавець-1 - виконавець який закрив ВП у зв"язку із відсутністю майна.
Виконавець-2 - виконавець, який відкрив після цього нове ВП.

7/12/18 12:51  Rossi > Чудеса Твои    7/12/18 10:56Дерево
Проблема в том, что законом не урегулирован порядок снятия ареста в случае последующего погашения долга (вне исполнительного производства).

7/12/18 12:50  Rossi > oleg23    7/12/18 12:24Дерево
А они и не должны были его снимать.

7/12/18 12:49  Чудеса Твои > oleg23    7/12/18 12:24Дерево
Так это все из их письма и следует. Признают наличие ареста, признают возврат и/листа, отсутствие исп.производства. Откуда мы наследники знаем или наследодатель погасил долг? Есть исполнительное производство - несём ответственность в пределах наследства. Нет исп. производства - какой арест? Что за дичь?

7/12/18 12:40  Konstantin_DОтправить письмо > oleg23    7/12/18 12:24Дерево
Виконавці нічого не забули. В даному випадку арешти не скасовуються.

7/12/18 12:40  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > oleg23    7/12/18 12:24Дерево
пишиТЕ
ЗДЕСЬ не принято тыкать незнакомым людям.

7/12/18 12:24  oleg23Отправить письмо > Чудеса Твои    7/12/18 10:56Дерево
Сталкивался с ситуацией, когда исполнители "забывали" снять арест. Пиши им запрос.

7/12/18 10:56  Чудеса Твои   Дерево
Исполнительное производство закрыто, исполнительный лист возвращен взыскателю в связи с отсутствием имущества, а арест висит в реестре. Т.е. получается, что арест накладывается автоматически уже без исполнительного производства на новое имущество, которое появилось? Как такое может быть? Это так задумано или проблема законодательства?

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