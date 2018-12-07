В СМИ опубликовали устав новой украинской церкви

7/12/18 20:39 nike1701

Основные пункты документа, который Константинополь прописал для новой православной церкви, таковы:



Украинская церковь "неразрывно связана" с Константинопольским патриархатом, а через него - со всеми остальными церквями (т.е., это никак не отличается от ситуации с нынешним положением УПЦ, которая связана с православным миром через РПЦ).



Особый акцент на том, что автокефалию дарует именно Константинопольский престол. (Получается, что тот, кто дал статус, может его и забрать, как в случае с упразднением «русского экзархата» в Западной Европе, принятом на том же Синоде Константинополем).



Главой православной церкви в Украине может быть только митрополит, а не патриарх. (Т.е. руководитель одной из наибольших православных церквей мира будет ниже по статусу чем, например, патриарх Кирилл).



Архиерейскому Собору церкви предписано по всем глобальным вопросам связываться с Вселенским патриархом, а тот, реагируя на обращение, сообщит Собору "необходимое". (Т.е. орган наивысшей церковной власти должен координироваться с Фанаром, ожидая указаний). Также, в пункте есть оговорка о том, что Константинополь не должен пояснять свои решения.



Вселенский патриархат берет на себя и вопрос утверждения статутов церковных единиц. (Получается, что без согласия Священного Синода Вселенского патриархата в Украине не смогут утвердить статуты монастырей - не исключено, что Фанар вписал этот пункт, желая получить под свой контроль ряд монастырей, сделав их ставропигиями, т.е. получив в прямое управление).



Украинская церковь будет получать мира (т.е. особое вещество, используемое в таинствах) только у Константинополя.



Церковь не сможет самостоятельно канонизировать своих святых, а будет подавать их Константинополю для утверждения.



В случае проблем при избрании митрополита Киевского, которые "могут сказаться на единстве церкви", об этом будет сообщено Вселенскому патриарху, и он должен "осуществить шаги по урегулированию ситуации". (Важно, что это прописывается в Устав - т.е. механизм влияния остается надолго, если не навсегда).



Вселенский патриархат становится высшей апелляционной структурой. В уставе указано, что архиерей, которого запретили в служении, лишили кафедры или применили иные санкции имеет право обращаться ко Вселенскому патриархату с апелляцией. (Т.е. у украинской церкви не будет самостоятельности даже в вопросе внутренних дисциплинарных решений).



Дождались... Хотя неожиданностей и нет

