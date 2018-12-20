Реєстрація права власності на старі сільгоспбудівлі та землю

20/12/18 07:52 КСП-СВК

В 1993 році Колективне сільськогосподарське товариство (КСП) отримало державний акт на право колективної власності на землю - 5700 га, в т.ч. рілля, пасовища, землі під сільгоспспорудами. Земля та пасовища, а також частина земель під сільгоспспорудами були розпайовані між членами КСП, саме КСП перетворене в Сільськогосподарський виробничий кооператив (СВК), який є правонаступником КСП.

Нерозпайованими залишились близько 50 га землі, в основному під сільгоспбудівлями та спорудами - тракторною бригадою, складами, водонапірною баштою, водною свердловиною, ангарами, зерновим током і іншими.

СВК вирішило зареєструвати за собою право власності на земельні ділянки, розробило технічну документацію щодо встановлення меж земельних ділянок, проте районний держгеокадастр відмовляється присвоювати ділянкам кадастрові номери, просить надати документи, які підтверджують право власності на сільгоспспоруди. На сільгоспспоруди є технічні паспорти, складені БТІ, дата побудови будівель та споруд - 1975-1986 роки і в реєстрі прав власності чи в реєстрі речових прав вони не зареєстровані.

Всі споруди будував ще колгосп, перетворений спочатку в КСП, а потім в СВК.

Вони обліковуються на балансі СВК.

Яким чином в такій ситуації можна зареєструвати право власності на споруди і на землю?

В держгеокадастрі радять звернутись до держреєстратора із заявами про реєстрацію права власності на нерухоме майно, а після його відмови - до суду з позовом про визнання права власності на будівлі та споруди, а вже потім звертатись до держгеокадастру.

Але який це має бути суд? Якщо адміністративний, то він не визнає право власності.

Якщо інші суди, то також незрозуміло - цивільний чи господарський, адже, з одного боку, реєстратор фізична особа, а з іншого - перебуває в трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації.

З яких підстав заявляти позов - за ст. 392 ЦКУ (позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою) чи за ст. 344 (набувальна давність), хоча в останньому випадку йдеться про особу, яка добросовісно заволоділа чужим майном, а цей майно завжди належало нам, проте до 2004 року ЦК УРСР 1963 року не вимагав його реєстрації.

І чому держгеокадастр не визнає право власності СВК на землю, яка лишилась не розпайованою?

Адже право власності на неї було зареєстроване в 1993 році належним чином, відповідно до законодавства, яке діяло на той час. Чому не можна зареєструвати це право зараз на всю землю за мінусом розпайованої?

Можливо є інші варіанти вирішення проблеми.

