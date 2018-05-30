Долги за газ по решению Верховного Суда №826/2507/18

Застолблю тему и соберу основные ссылки, думаю вопросов будет много.
Кратко история. В расчетах за газ, если у абонента нет счетчика, объем газа начисляется по нормам: 9.8 м3 для тех, у кого только плита при централизованной горячей
воде, 18.3 м3 - у кого плита без централизованной горячей воды (больше, так как предполагается, что вся вода в хозяйстве греется на этой плите), и 23.6 м3 - у кого
плита и колонка. Нормы указаны на человека в месяц. Есть еще нормы на отопление, 11 м3 на 1 м2 отапливаемой площади, но отопления без счетчиков уже давно быть не
должно, так что нас интересуют плиты и колонки.
Числа эти были утверждены древней Постановой КМУ № 619 от 1996 года: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Эти же величины использовались как база для расчета субсидии. То есть, если абонент без счетчика, ему и начисляли этот объем газа, и весь его же покрывали субсидией с учетом его дохода, и все было замечательно.
В ходе перипетий законодательства случились две важные вещи:
1. Нормы эти были существенно понижены. Этапов было несколько, в итоге Постанова № 203 от 2016 года устанавливала нормы на уровне 3.3, 5.4, 10.5 м3 соответственно, а Постанова № 204 отменила старую 619-ю:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации][Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
2. База для начисления субсидий была вынесена в отдельную Постанову № 409 от 2014 года. Когда-то для указания базы для субсидий использовали ссылку на 619-ю постанову, теперь же числа прописаны в самой 409: те же 3.3, 5.4, 10.5 м3 соответственно, а сделала это маленькая Постанова № 609 от 2017 года.[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации][Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Таким образом, абоненты стали меньше платить за газ, а государство стало меньше платить субсидию, и все они остались довольны.
Но беда в том, что плиты и колонки, вопреки воле Кабмина, фактически продолжали потреблять тот же объем газа, что и ранее, а по учету списываться стало гораздо меньше. В системе учета облгазов возникшая разница учитывается как утечка, и оплачивается за счет облгаза. Потому был подан иск о необоснованности понижения норм.
Все материалы по делу можно посмотреть на [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
, если в поле "Справа №" ввести 826/2507/18.
Ключевое решение об отмене сниженных норм было принято 30.05.2018: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Постановы 203 и пункт 1 204 были отменены, причем, что важно - с самого начала их действия:
"Постановляючи рішення, суд офіційно підтверджує факт неправомірності нормативно-правового акта та звертає увагу, що такий факт неправомірності та протиправності Постанов виник з моменту їх прийняття Відповідачем."
Это означало жуткую вещь: что с отменой 203 и 204 с момента их принятия, за все эти годы, следует применить прежние, большие нормы потребления по ПКМУ-619-96, и доначислить всем большие суммы. При этом база начисления субсидий оставалась прежней (постановы 406, 609), то есть субсидии добавлять государство не обязано.
Поэтому в платежках и появились долги за прежние периоды, как мягко сказали облгазы, "в связи с непродуманными действиями правительства".
К счастью, надежда есть. В очередном решении по делу, от 27.11.2018 года, Верховный суд хоть и оставил отмену постанов в силе, но решил отменить их не с самого начала, а с текущего момента:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
"...колегія суддів доходить до висновку, що Постанова № 203 та пункт 1 переліку, затвердженого Постановою № 204, втрачають чинність з моменту набрання законної сили рішенням суду у цій справі."
И в Фейсбуке судьи очень довольны собой:[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
...колегія суддів дійшла висновку, що постанова № 203, втрачає чинність з моменту набрання законної сили рішенням суду у цій справі. Цим самим Верховний Суд захистив споживачів від необґрунтованого донарахування боргу за тривалий час, змінивши рішення судів попередніх інстанцій, які виходили з того, що зазначений акт Кабінету Міністрів України є таким, що не підлягає застосуванню, з моменту його прийняття (2016 рік).
Таким образом, оснований для перерасчетов за прошлые года вроде бы нет. Посмотрим, что будет дальше. Пусть Дед Мороз принесет вам счетчик под елочку!