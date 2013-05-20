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18/02/19 13:51 йцукен2019 > Marlboro! 18/02/19 12:22

Дякую, Вам !!! Корисна постанова !

Тоді виходить, що це спір з приводу проходження служби ?



18/02/19 12:22 Marlboro! > йцукен2019 18/02/19 12:13

Тож, все-таки, уважно почитайте статтю 19 КАСУ. Вона відносить перелічені в ній спори до публічних (адміністративних) НЕЗАЛЕЖНО від того чи здійснює позивач/відповідач владні повноваження.



18/02/19 12:20 Marlboro! > йцукен2019 18/02/19 12:13





26. ВеликаПалата Верховного Суду вважає, що спори з приводу прийняття громадянина на публічну службу, її проходження чи звільнення, на відміну від спорів щодо оскарження рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, мають розглядатися за правилами адміністративного судочинства незалежно від того, чи здійснює орган, з яким виник спір, у конкретних правовідносинах з позивачем владні управлінські функції. Для визначення юрисдикції спору з приводу прийняття громадянина на публічну службу, її проходження чи звільнення суд має встановити, чи проходила особа публічну службу (у розумінні пункту 15 частини першої статті 3 КАС України у редакції, чинній на час ухвалення оскарженої ухвали судом першої інстанції, чи пункту 17 частини першої статті 4 КАС України у редакції, чинній на час розгляду справи судом апеляційної інстанції та Великою Палатою Верховного Суду), а також, у зв'язку з чим - прийняттям, проходженням або звільненням - виник спір.



36. Велика Палата Верховного Суду вважає, що якщо спір виник після звільнення публічного службовця з посади, однак пов'язаний з вирішенням питань, які стосуються його діяльності на публічній службі та звільненням з неї, такий спір має розглядатися за правилами адміністративного судочинства, незважаючи на те, що спірні правовідносини фактично виникли після припинення публічної служби, а орган, в якому особа перебувала на цій службі, не здійснював щодо неї публічно-владні управлінські функції у спірних правовідносинах. А ось теж Велика палата [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] 26. ВеликаПалата Верховного Суду вважає, що спори з приводу прийняття громадянина на публічну службу, її проходження чи звільнення, на відміну від спорів щодо оскарження рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень, мають розглядатися за правилами адміністративного судочинства. Для визначення юрисдикції спору з приводу прийняття громадянина на публічну службу, її проходження чи звільнення суд має встановити, чи проходила особа публічну службу (у розумінні пункту 15 частини першої статті 3 КАС України у редакції, чинній на час ухвалення оскарженої ухвали судом першої інстанції, чи пункту 17 частини першої статті 4 КАС України у редакції, чинній на час розгляду справи судом апеляційної інстанції та Великою Палатою Верховного Суду), а також, у зв'язку з чим - прийняттям, проходженням або звільненням - виник спір.36. Велика Палата Верховного Суду вважає, що якщо спір виник після звільнення публічного службовця з посади, однак пов'язаний з вирішенням питань, які стосуються його діяльності на публічній службі та звільненням з неї, такий спір має розглядатися за правилами адміністративного судочинства, незважаючи на те, що спірні правовідносини фактично виникли після припинення публічної служби, а орган, в якому особа перебувала на цій службі,



18/02/19 12:13 йцукен2019 > Marlboro! 18/02/19 10:26

Тож, все ж таки, повторно питання.

Яка у такому спорі реалізується публічно-владна управлінська функція ? у спорі щодо стягнення зарплати.



18/02/19 12:11 йцукен2019 > йцукен2019 18/02/19 12:09



Ужитий у цій процесуальній нормі термін «суб'єкт владних повноважень» означає орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг (п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС України).



Критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто передбаченими законом умовами, за яких певна справа підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду судочинства, є суб'єктний склад правовідносин, предмет спору та характер спірних правовідносин у їх сукупності. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.



Тобто спір набуває ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед суб'єктів спору публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відносинах владних управлінських функцій. Велика Палата [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Ужитий у цій процесуальній нормі термін «суб'єкт владних повноважень» означає орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними публічно-владних управлінських функцій на підставі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень, або наданні адміністративних послуг (п. 7 ч. 1 ст. 4 КАС України).Критеріями розмежування судової юрисдикції, тобто передбаченими законом умовами, за яких певна справа підлягає розгляду за правилами того чи іншого виду судочинства, є суб'єктний склад правовідносин, предмет спору та характер спірних правовідносин у їх сукупності. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.Тобто спір набуває ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед суб'єктів спору публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відносинах владних управлінських функцій.



18/02/19 12:09 йцукен2019 > Marlboro! 18/02/19 10:26



абз. 3 п. 3 Суди повинні звертати увагу на те, що спір набуває ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед суб’єктів спору публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відносинах владних управлінських функцій.

Для цілей і завдань адміністративного судочинства владну управлінську функцію необхідно розуміти як діяльність усіх суб’єктів владних повноважень з виконання покладених на них Конституцією чи законами України завдань.



Крім того, наприклад, справа № 9901/638/18

Колегія суддів зазначила, що для того, щоб спір належав до юрисдикції адміністративного суду, необхідно встановити наявність визначених у Кодексі адміністративного судочинства України ознак публічно-правового спору. Першою ознакою публічно-правового спору є участь сторони, яка здійснює публічно-владні управлінські функції.

При цьому у рішенні зазначено, що поняття «публічно-владної управлінської функції» у законодавстві не розкрито. З’ясовуючи, чи належать до публічно-владних управлінських функцій спірні відносини, Суд взяв до уваги пункт 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року №17-рп/2002, у якому вказано, що учасниками законодавчого процесу є, зокрема, Президент України та Кабінет Міністрів України.

Також Суд урахував правовий висновок, зазначений у постанові Верховного Суду України від 3 лютого 2016 року, про те, що Верховна Рада України при розгляді та прийнятті законів та Президент України при підписанні законів чи утриманні від їх підписання не виконують владних управлінських функцій, а реалізують свої повноваження щодо законодавчої діяльності.

Таким чином, визначаючи межі поняття «публічно-владної управлінської функції» у контексті предмету спору, Суд дійшов висновку, що відносини щодо підписання закону Президентом України або повернення закону із зауваженнями є частиною єдиного законотворчого процесу, який включає усі стадії: від законодавчої ініціативи до оприлюднення закону.



Крім того, Велика Палата справа



Публічно-правовий спір має особливий суб'єктний склад. Участь суб'єкта владних повноважень є обов'язковою ознакою для того, щоб класифікувати спір як публічно-правовий. Однак сама по собі участь у спорі суб'єкта владних повноважень чи звернення такого суб'єкта до суду не дає підстав ототожнювати спір із публічно-правовим та відносити його до справ адміністративної юрисдикції.



Під час визначення предметної юрисдикції справ суди повинні виходити із суті (змісту, характеру) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.



Спірними у цій справі є договірні правовідносини, які не пов'язані зі здійсненням позивачем владних управлінських функцій Постанова Пленуму ВАС від 20.05.2013 р.абз. 3 п. 3 Суди повинні звертати увагу на те, що спір набуває ознак публічно-правового за умов не лише наявності серед суб’єктів спору публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відносинах владних управлінських функцій.Для цілей і завдань адміністративного судочинства владну управлінську функцію необхідно розуміти як діяльність усіх суб’єктів владних повноважень з виконання покладених на них Конституцією чи законами України завдань.Крім того, наприклад, справа № 9901/638/18Колегія суддів зазначила, що для того, щоб спір належав до юрисдикції адміністративного суду, необхідно встановити наявність визначених у Кодексі адміністративного судочинства України ознак публічно-правового спору. Першою ознакою публічно-правового спору є участь сторони, яка здійснює публічно-владні управлінські функції.При цьому у рішенні зазначено, що поняття «публічно-владної управлінської функції» у законодавстві не розкрито. З’ясовуючи, чи належать до публічно-владних управлінських функцій спірні відносини, Суд взяв до уваги пункт 2 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року №17-рп/2002, у якому вказано, що учасниками законодавчого процесу є, зокрема, Президент України та Кабінет Міністрів України.Також Суд урахував правовий висновок, зазначений у постанові Верховного Суду України від 3 лютого 2016 року, про те, що Верховна Рада України при розгляді та прийнятті законів та Президент України при підписанні законів чи утриманні від їх підписання не виконують владних управлінських функцій, а реалізують свої повноваження щодо законодавчої діяльності.Таким чином, визначаючи межі поняття «публічно-владної управлінської функції» у контексті предмету спору, Суд дійшов висновку, що відносини щодо підписання закону Президентом України або повернення закону із зауваженнями є частиною єдиного законотворчого процесу, який включає усі стадії: від законодавчої ініціативи до оприлюднення закону.Крім того, Велика Палата справа [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Публічно-правовий спір має особливий суб'єктний склад. Участь суб'єкта владних повноважень є обов'язковою ознакою для того, щоб класифікувати спір як публічно-правовий. Однак сама по собі участь у спорі суб'єкта владних повноважень чи звернення такого суб'єкта до суду не дає підстав ототожнювати спір із публічно-правовим та відносити його до справ адміністративної юрисдикції.Під час визначення предметної юрисдикції справ суди повинні виходити із суті (змісту, характеру) спору. Публічно-правовий спір, на який поширюється юрисдикція адміністративних судів, є спором між учасниками публічно-правових відносин і стосується саме цих відносин.Спірними у цій справі є договірні правовідносини, які не пов'язані зі здійсненням позивачем владних управлінських функцій



18/02/19 10:26 Marlboro! > йцукен2019 18/02/19 10:20

Наведіть приклади хоч однієї-двох таких справ які розглядались по ЦПК і які устояли в апеляції.



Що стосується функції, то КАСУ ви читали неуважно. Кодекс зовсім не вимагає, щоб спір обовязково стосувався владних функцій. Є спори які відносяться до адмінки за замовчуванням безвідносно до підстав спору - див. статтю 19.



18/02/19 10:20 йцукен2019 > Marlboro! 17/02/19 18:40

В м. Києві досить велика кількість справ розглядається за правилами цивільного, адміністративного у загальних судах і адміністративного в окружних.



Дозвольте питання, а яка у такому спорі реалізується публічно-владна управлінська функція ? у спорі щодо стягнення зарплати..



17/02/19 18:40 Marlboro! > йцукен2019 17/02/19 17:49

Так, є, поза розумним сумнівом

І неоднакової практики в цьому питанні ніякої немає, ну може хіба що у якихось сільськрайонних судах



17/02/19 17:49 йцукен2019 > смт 16/02/19 21:59

Я погоджуюсь, що це є публічною службою. Однак чи є такий спір публічно-правовим виходячи із п. 2 ч. 1 ст. 4 КАС ? А саме чи стосується такий спір виконання або невиконання публічно-владних управлінських функцій ?



16/02/19 21:21 йцукен2019 > Marlboro! 15/02/19 21:38

Чому Ви вважаєте, що спір публічний враховуючи норми КАСУ ?

