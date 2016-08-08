Практикант на підприємстві

Нет никакой неопределенности. При выполнении условий п.3.7. Положения № 93, практиканта можно зачислить в штат со всеми вытекающими последствиями, предусмотренными КЗоТ. В остальных случаях, практикант он и есть - практикант обыкновенный. P.S. Минсоцполитики и ПФ всегда придерживались мнения, что прохождение практики на предприятии это обычный учебно-производственный процесс, а никакие не трудовые отношения. Геологов, как обычно, штормит, кидаются из огня да в полымья.

18/02/19 10:43 lawyer_beginner > ОК АКА Олюня 18/02/19 10:07

Так, дивно. І найгірше, що нечітке правове регулювання окреслює немало ризиків для підприємств, хоч учні ПТУ підприємствам насправді цікаві, бо це потенційні працівники виробництва, яких зараз бракує.

