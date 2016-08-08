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Практикант на підприємстві
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18/02/19 12:04  Sven > lawyer_beginner    18/02/19 10:43Дерево
Нет никакой неопределенности.
При выполнении условий п.3.7. Положения № 93, практиканта можно зачислить в штат со всеми вытекающими последствиями, предусмотренными КЗоТ.
В остальных случаях, практикант он и есть - практикант обыкновенный.
P.S.
Минсоцполитики и ПФ всегда придерживались мнения, что прохождение практики на предприятии это обычный учебно-производственный процесс, а никакие не трудовые отношения.
Геологов, как обычно, штормит, кидаются из огня да в полымья.

18/02/19 11:22  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > lawyer_beginner    18/02/19 10:43Дерево
в контексті ознак трудових відносин теж дивний законопроект рідного Мінсоца [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
мабуть, треба окрему тему заводити для обговорення.

18/02/19 10:43  lawyer_beginnerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    18/02/19 10:07Дерево
Так, дивно. І найгірше, що нечітке правове регулювання окреслює немало ризиків для підприємств, хоч учні ПТУ підприємствам насправді цікаві, бо це потенційні працівники виробництва, яких зараз бракує.

18/02/19 10:07  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > lawyer_beginner    18/02/19 09:37Дерево
дивно. трудовий договір є, а трудових відносин нема. вони забули сказати, що термін "поза штатом" в КЗпП взагалі відсутній. дякую

18/02/19 09:37  lawyer_beginnerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    18/02/19 09:19Дерево
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] ось що пише Держпраці, а ДФС це поширює

18/02/19 09:24  lawyer_beginnerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    18/02/19 09:20Дерево
Маю на увазі дану тему.

18/02/19 09:20  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > lawyer_beginner    18/02/19 09:12Дерево
ага, і на що Вам ті форуми, якщо всe в інтeрнeтах є )

18/02/19 09:19  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > lawyer_beginner    18/02/19 09:09Дерево
де це там таке написано? Стажування не з цієі опeри. Якщо Ви знаєтe якeсь роз'яснeння, дайтe, будь ласка, посилання

18/02/19 09:12  lawyer_beginnerОтправить письмо > Lesya 1123    16/02/19 18:24Дерево
В інтернетах корисної інформації є багато. Відповіді на свої запитання там знайдете.

18/02/19 09:09  lawyer_beginnerОтправить письмо > ОК АКА Олюня    17/02/19 10:09Дерево
За Вашим посиланням написано, що повідомляти ДФС не треба.

18/02/19 08:34  Lesya 1123Отправить письмо > ОК АКА Олюня    17/02/19 00:58Дерево
спасибо

17/02/19 10:10  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lesya 1123    16/02/19 18:24Дерево
зарегистрируйтесь в форумах, тогда сможете открыть ссылки.

17/02/19 10:09  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lesya 1123    16/02/19 18:24Дерево
Лист ДФС №1102/13/84-16 вiд 08.08.2016 - повідомлення ДФС про прийняття працівника на роботу [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

17/02/19 00:58  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > Lesya 1123    16/02/19 18:24Дерево
1. поиск по форумам ДО создания новой темы [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
2. уведомлять надо, как начислять ЗП - читайте темы по ссылке.

16/02/19 18:24  Lesya 1123   Дерево
Подскажите, как правильно оформить практиканта из ПТУ. Нужно ли подавать "повідомлення" в налоговую. как начислять з/п и показывать в отчетности.

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