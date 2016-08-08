Практикант на підприємстві

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|18/02/19 12:04
Sven > lawyer_beginner
18/02/19 10:43
Нет никакой неопределенности.
При выполнении условий п.3.7. Положения № 93, практиканта можно зачислить в штат со всеми вытекающими последствиями, предусмотренными КЗоТ.
В остальных случаях, практикант он и есть - практикант обыкновенный.
P.S.
Минсоцполитики и ПФ всегда придерживались мнения, что прохождение практики на предприятии это обычный учебно-производственный процесс, а никакие не трудовые отношения.
Геологов, как обычно, штормит, кидаются из огня да в полымья.
|18/02/19 11:22
ОК АКА Олюня > lawyer_beginner
18/02/19 10:43
|18/02/19 10:43
lawyer_beginner > ОК АКА Олюня
18/02/19 10:07
Так, дивно. І найгірше, що нечітке правове регулювання окреслює немало ризиків для підприємств, хоч учні ПТУ підприємствам насправді цікаві, бо це потенційні працівники виробництва, яких зараз бракує.
|18/02/19 10:07
ОК АКА Олюня > lawyer_beginner
18/02/19 09:37
дивно. трудовий договір є, а трудових відносин нема. вони забули сказати, що термін "поза штатом" в КЗпП взагалі відсутній. дякую
|18/02/19 09:37
lawyer_beginner > ОК АКА Олюня
18/02/19 09:19
|18/02/19 09:24
lawyer_beginner > ОК АКА Олюня
18/02/19 09:20
Маю на увазі дану тему.
|18/02/19 09:20
ОК АКА Олюня > lawyer_beginner
18/02/19 09:12
ага, і на що Вам ті форуми, якщо всe в інтeрнeтах є )
|18/02/19 09:19
ОК АКА Олюня > lawyer_beginner
18/02/19 09:09
де це там таке написано? Стажування не з цієі опeри. Якщо Ви знаєтe якeсь роз'яснeння, дайтe, будь ласка, посилання
|18/02/19 09:12
lawyer_beginner > Lesya 1123
16/02/19 18:24
В інтернетах корисної інформації є багато. Відповіді на свої запитання там знайдете.
|18/02/19 09:09
lawyer_beginner > ОК АКА Олюня
17/02/19 10:09
За Вашим посиланням написано, що повідомляти ДФС не треба.
|18/02/19 08:34
Lesya 1123 > ОК АКА Олюня
17/02/19 00:58
спасибо
|17/02/19 10:10
ОК АКА Олюня > Lesya 1123
16/02/19 18:24
зарегистрируйтесь в форумах, тогда сможете открыть ссылки.
|17/02/19 10:09
ОК АКА Олюня > Lesya 1123
16/02/19 18:24
|17/02/19 00:58
ОК АКА Олюня > Lesya 1123
16/02/19 18:24
|16/02/19 18:24
Lesya 1123
Подскажите, как правильно оформить практиканта из ПТУ. Нужно ли подавать "повідомлення" в налоговую. как начислять з/п и показывать в отчетности.