Випадок по боргу спадкодавця

17/02/19 12:23 Shmaks

Доброго дня. Перечитавши купу статтей, що стосуються обов’язків спадкоємців щодо боргів спадкодавця перед кредиторами, не знайшов чіткої відповіді по одному конкретному випадку, тому пишу сюди. Постараюся стисло і доступно викласти суть.

Отже, у ЧЕРВНІ 2018 помирає особа. Згодом подаються документи до нотаріуса про оформлення спадщини і т.д. і т.п. Процес пішов. У ЖОВТНІ лунає дзвінок до сина померлого від однієї організації (ТОВ) - ваш батько (ФОП) заборгував перед нами за надані послуги, погасіть борг, давайте зустрінемось. Зустрілись - надали лише клаптик паперу з написаною ручкою сумою боргу. Син говорить - надайте відповідні документи, що підтверджують борг. Відповідь кредитора: так, у нас все є, приїжджайте до нас, ми вам покажемо. Син відмовляється, говорить - надішліть копії поштою. Нічого надіслано не було, лише на електронну пошту померлого організація надіслала картку рахунку по кожній операції дебет/кредит за період 2016-05.2018 рр. і рахунки (у яких зазначена підстава - "Договір надання послуг" та "Основний договір") у форматі xls . Жодних інших документів до сих пір надіслано не було. Є і ще один момент: послуги надавались у ТОВ, а рахунки від двох різних ФОПів.

У ГРУДНІ з плином 6 місяців було отримано свідоцтво про право на спадщину. І ось у середині ЛЮТОГО 2019 "кредитор" приїжджає особисто "поговорити" стосовно боргу. Розмови особиво не вийшло, сказали, що у березні подають до суду про стягнення боргу, якщо не будуть перерахована сума боргу.

Власне, питання:

1. Чи зобов’язаний кредитор був надати/надіслати відповідні документи (договір надання послуг, основний договір тощо), відповідно до яких виник і підтверджується цей борг, чи того, що було надано кредитором і яким чином достаньо, щоб спадкоємець був зобов’язаний гасити ці бороги?

2. Усі статті стосовного боргів спадкодавця, що знайдені мною у рунеті, стосуються випадків боргу по банківських кредитах. Можливо хтось знає статті чи випадки розв’язання подібних спорів, що випливають саме із боргів спадкодавця по договорам надання послуг, або подібним цивільним договорам?

