Випадок по боргу спадкодавця

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|17/02/19 18:54
Евгений Осычнюк > Shmaks
17/02/19 18:34
Істина в тому, що кредитор зобов"язаний заявити свої вимоги до спадкадавця. А це вже право спадкодавця оцінити законність цих вимог, і заперечувати їх в суді. загалом - підтримую позицію 17/02/19 18:42 Marlboro!
|17/02/19 18:42
Marlboro! > Shmaks
17/02/19 18:34
Істина - нічого не робіть і чекайте позов від кредитора. Є два варіанти:
1) отримаєте позов, документи, і будете доводити що боргу немає;
2) не отримаєте позов, сидите рівно і все ок
|17/02/19 18:34
Shmaks > Евгений Осычнюк
17/02/19 18:21
Спочатку ви зазначили, що кредитор не зобов'язаний надавати відповідні документи (як доказ), тепер пишете повинен доводити законність своїх вимог. То де істина?)))
|17/02/19 18:21
Евгений Осычнюк > Shmaks
17/02/19 16:46
Спадкоємець взагалі нічого не повинен вимагати, це кредитор повинен доводити законність своїх вимог.
|17/02/19 17:37
ОК АКА Олюня > Shmaks
17/02/19 16:46
дивна звичка в укрнеті
|17/02/19 16:46
Shmaks > Евгений Осычнюк
17/02/19 15:30
По рунету - просто вже звичка так писати)))
По першому питанню - якщо ні, то виходить, що будь-хто може назватися кредитором, назвати суму і все, плати йому, ніяких доказів спадкоємець не має права вимагати?
|17/02/19 15:30
Евгений Осычнюк > Shmaks
17/02/19 12:23
1) ні 2) до чого тут "рунет", якщо у нас на РФ? по стуті питання - закон не відрізняє борги за походженням.
|17/02/19 12:23
Shmaks
Доброго дня. Перечитавши купу статтей, що стосуються обов’язків спадкоємців щодо боргів спадкодавця перед кредиторами, не знайшов чіткої відповіді по одному конкретному випадку, тому пишу сюди. Постараюся стисло і доступно викласти суть.
Отже, у ЧЕРВНІ 2018 помирає особа. Згодом подаються документи до нотаріуса про оформлення спадщини і т.д. і т.п. Процес пішов. У ЖОВТНІ лунає дзвінок до сина померлого від однієї організації (ТОВ) - ваш батько (ФОП) заборгував перед нами за надані послуги, погасіть борг, давайте зустрінемось. Зустрілись - надали лише клаптик паперу з написаною ручкою сумою боргу. Син говорить - надайте відповідні документи, що підтверджують борг. Відповідь кредитора: так, у нас все є, приїжджайте до нас, ми вам покажемо. Син відмовляється, говорить - надішліть копії поштою. Нічого надіслано не було, лише на електронну пошту померлого організація надіслала картку рахунку по кожній операції дебет/кредит за період 2016-05.2018 рр. і рахунки (у яких зазначена підстава - "Договір надання послуг" та "Основний договір") у форматі xls . Жодних інших документів до сих пір надіслано не було. Є і ще один момент: послуги надавались у ТОВ, а рахунки від двох різних ФОПів.
У ГРУДНІ з плином 6 місяців було отримано свідоцтво про право на спадщину. І ось у середині ЛЮТОГО 2019 "кредитор" приїжджає особисто "поговорити" стосовно боргу. Розмови особиво не вийшло, сказали, що у березні подають до суду про стягнення боргу, якщо не будуть перерахована сума боргу.
Власне, питання:
1. Чи зобов’язаний кредитор був надати/надіслати відповідні документи (договір надання послуг, основний договір тощо), відповідно до яких виник і підтверджується цей борг, чи того, що було надано кредитором і яким чином достаньо, щоб спадкоємець був зобов’язаний гасити ці бороги?
2. Усі статті стосовного боргів спадкодавця, що знайдені мною у рунеті, стосуються випадків боргу по банківських кредитах. Можливо хтось знає статті чи випадки розв’язання подібних спорів, що випливають саме із боргів спадкодавця по договорам надання послуг, або подібним цивільним договорам?