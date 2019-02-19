Больничный лист и отчет ЕСВ по декретным

Я бы посчитала среднедневную зарплату, исходя из 2-х минималок. Потом посчитала бы размер пособия. Т.е. в Вашем случае 126*274.18 = 34546.68. Думаю, ничего обрезать не нужно. Заявку в ФССУ подаете с суммой 34546.68. Когда получите и выплатите деньги, в отчете показываете отдельными строками по каждому месяцу отпуска по беременности и родам. В графе 17 и 18 ставите одну и ту же сумму, соответствующую месяцу.

19/02/19 14:13 Oksana_uvbp

Скажите, пожалуйста, по декретным.

1)фактическая средне-дневная зарплата 289,37грн. расчитываю декретные из лимита двойной мин/зп(т.к. страховой стаж меньше 6 месяцев). ср.-сут. з/п получается 274,18грн. При этом есть месяца, по которым превышен лимит з/п(2 минималки) ,поэтому "урезаю" до 8346,00грн в месяц.

126*274,18=34546,68 ..но с учетом того,что я обрезала два месяца сума возмещения получается 34239,52. получается три месяца ср-днев сума 274,18грн, а в "обрезаных" месяцах 269,23...если усреднить -271,74грн.)) по расчетам все правильно, а вот какое число показывать в бланке больничного листа (Денна допомога) не пойму.

2) в отчете ЕСВ как показывать начисление? гр.17- фактическое значение (из расчета 289,37суточно), а в гр.18- лимит исходя из 274,18грн.суточно?

или в гр.17 сразу лимитированую сумму?

