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Бухгалтерские посиделки
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Больничный лист и отчет ЕСВ по декретным
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19/02/19 15:36  stladyОтправить письмо > Oksana_uvbp    19/02/19 15:06Дерево
2 минимальные зарплаты берутся для расчета всего пособия. Я не вижу запрета начисления пособия больше 2-х минималок в отдельно взятом месяце.

19/02/19 15:06  Oksana_uvbp > stlady    19/02/19 14:49Дерево
14*274,18=3838,52
31*274,18=8499,58
30*274,18=8225,40
31*274,18=8499,58
20*274,18=5483,6
2,4 -месяца, по которым превышен лимит з/п(2 минималки) ,поэтому "урезаю" до 8346,00грн в месяц. потому что закон не разрешает выплачивать больше двух минмалок в моем случае.

19/02/19 14:49  stladyОтправить письмо > Oksana_uvbp    19/02/19 14:13Дерево
Я бы посчитала среднедневную зарплату, исходя из 2-х минималок. Потом посчитала бы размер пособия. Т.е. в Вашем случае 126*274.18 = 34546.68. Думаю, ничего обрезать не нужно. Заявку в ФССУ подаете с суммой 34546.68. Когда получите и выплатите деньги, в отчете показываете отдельными строками по каждому месяцу отпуска по беременности и родам. В графе 17 и 18 ставите одну и ту же сумму, соответствующую месяцу.

19/02/19 14:13  Oksana_uvbp   Дерево
Скажите, пожалуйста, по декретным.
1)фактическая средне-дневная зарплата 289,37грн. расчитываю декретные из лимита двойной мин/зп(т.к. страховой стаж меньше 6 месяцев). ср.-сут. з/п получается 274,18грн. При этом есть месяца, по которым превышен лимит з/п(2 минималки) ,поэтому "урезаю" до 8346,00грн в месяц.
126*274,18=34546,68 ..но с учетом того,что я обрезала два месяца сума возмещения получается 34239,52. получается три месяца ср-днев сума 274,18грн, а в "обрезаных" месяцах 269,23...если усреднить -271,74грн.)) по расчетам все правильно, а вот какое число показывать в бланке больничного листа (Денна допомога) не пойму.
2) в отчете ЕСВ как показывать начисление? гр.17- фактическое значение (из расчета 289,37суточно), а в гр.18- лимит исходя из 274,18грн.суточно?
или в гр.17 сразу лимитированую сумму?

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