Адреса робочого місця адвоката

21/02/19 16:01 Bizz





Судя по таким решениям, такое допускается.



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Згідно з цією угодою скаржники також узяли на себе такі зобов’язання, які виконали: надати адвокатам квартири № _, _, _ за вказаною адресою для проживання та здійснення адвокатської діяльності, відкриття офісів, контор, фондів, а також реєстрацію за цими адресами самих адвокатів, членів їх сім’ї, підприємств, установ, організацій, об’єднань на власний розсуд адвокатів.



Матеріалами дисциплінарної справи підтверджується наявність в поведінці адвоката ОСОБА_ складу дисциплінарного проступку, а саме: витягом із Єдиного реєстру адвокатів України щодо адвоката ОСОБА_, в якому робочим місцем адвоката зазначена квартира ___ у будинку ___ по _____ в м. Києві, яка належить ОСОБА_, договором оренди зазначеного житлового приміщення від 13 жовтня 2015 року, складеного між ТОВ «_____ «_____», яке він очолює, та ОСОБА_ строком на п’ять років, в якому зазначено – для свого проживання,



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Згідно з цією угодою скаржники також узяли на себе такі зобов’язання, які виконали: надати адвокатам квартири № _, _, _ за вказаною адресою для проживання та здійснення адвокатської діяльності, відкриття офісів, контор, фондів, а також реєстрацію за цими адресами самих адвокатів, членів їх сім’ї, підприємств, установ, організацій, об’єднань на власний розсуд адвокатів.



Скаржники висунули адвокатам ОСОБА_ та ОСОБА_ вимогу звільнити приміщення (виселитися) з квартири №_, де останні проживали, та звільнити квартири №_, _ в будинку №__ по пр-ту Шевченка в м. Одесі, скасувати реєстрацію в Єдиному реєстрі адвокатів України своїх робочих місць за вказаною адресою.



Буду признателен за ваши коментарии. К этим делам не имею отношения. Интересует можно или нельзя.

Привет всем! Меня интересует, может ли рабочее место адвоката находится в жилой квартире?Судя по таким решениям, такое допускается.Згідно з цією угодою скаржники також узяли на себе такі зобов’язання, які виконали: надати адвокатам квартири № _, _, _ за вказаною адресою для проживання та здійснення адвокатської діяльності, відкриття офісів, контор, фондів, а також реєстрацію за цими адресами самих адвокатів, членів їх сім’ї, підприємств, установ, організацій, об’єднань на власний розсуд адвокатів.Матеріалами дисциплінарної справи підтверджується наявність в поведінці адвоката ОСОБА_ складу дисциплінарного проступку, а саме: витягом із Єдиного реєстру адвокатів України щодо адвоката ОСОБА_, в якомузазначена квартира ___ у будинку ___ по _____ в м. Києві, яка належить ОСОБА_, договоромвід 13 жовтня 2015 року, складеного між ТОВ «_____ «_____», яке він очолює, та ОСОБА_ строком на п’ять років, в якому зазначено –Згідно з цією угодою скаржники також узяли на себе такі зобов’язання, які виконали:№ _, _, _ за вказаною адресою, відкриття офісів, контор, фондів, а також реєстрацію за цими адресами самих адвокатів, членів їх сім’ї, підприємств, установ, організацій, об’єднань на власний розсуд адвокатів.Скаржники висунули адвокатам ОСОБА_ та ОСОБА_ вимогу звільнити приміщення (виселитися) з квартири №_, де останні проживали, та звільнити квартири №_, _ в будинку №__ по пр-ту Шевченка в м. Одесі,за вказаною адресою.Буду признателен за ваши коментарии. К этим делам не имею отношения. Интересует можно или нельзя.

