Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи вважається незаконним звільнення з ініціативи роботодавця, якщо у день звільнення працівник був на роботі, ознайомився з наказом про звільнення, підписав його, отримав трудову книжку, розписався в книзі обліку руху трудових книжок та після цього за дві години до кінця робочого дня звернувся в лікарню, де перебував на стаціонарному лікуванні? При цьому Лист непрацездатності не відкривався, роботодавець працівником не повідомлявся про перебування його на лікуванні.Про цей факт роботодавець дізнався лише з позовної заяви про поновлення на роботі та визнання незаконним наказу про звільнення в період тимчасової непрацездатності та з наданої до суду виписки із медичної карти стаціонарного хворого.