Звільнення з ініціативи роботодавця

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|27/02/19 13:44
ОК АКА Олюня > anni_dia
27/02/19 13:38
он оспаривает висновок МСЭК?
|27/02/19 13:43
ОК АКА Олюня > Rossi
27/02/19 13:38
в ситуации с еще работающим, не уволенным, если он обратился к врачу еще в сутки, когда он был на работе даже весь рабочий день, он считается на больничном. зависит только от того, каким днем он попросил выписать б/л - днем обращения или следующим днем. совсем не обязательно обращаться к врачу именно в рабочее время, установленное ПВТР предприятия.
нет момента увольнения, есть день увольнения. и это обычный рабочий день, даже если ТК ему выдали в первые 10 мин этого раб дня.
|27/02/19 13:38
anni_dia > ОК АКА Олюня
27/02/19 13:35
Скасувати наказ про звільнення та поновити на роботі, оскільки він не згідний з висновком МСЕК
|27/02/19 13:38
Rossi > ОК АКА Олюня
27/02/19 13:24
Весь день увольнения не важен, важен момент увольнения. Если лицо попало в больницу уже после того, как его уволили (пусть и до наступления следующих суток), то это очевидно не может влиять на законность уже состоявшегося увольнения; работодатель ничего не нарушил, когда увольнял работника (или как, по-вашему, ему следовало действовать?).
|27/02/19 13:35
ОК АКА Олюня > anni_dia
27/02/19 13:26
чего сейчас добивается в суде работник?
|27/02/19 13:35
Rossi > ОК АКА Олюня
27/02/19 13:28
Иногда путают увольнение по инициативе работодателя с другими основаниями увольнения, поэтому я уточнил.
|27/02/19 13:30
ОК АКА Олюня > anni_dia
27/02/19 13:26
я бы его уволила по п.6 ст.36 КЗоТ. выплата выходного пособия и нейтральность основания увольнения, имхо, погасили бы конфликтность увольнения.
|27/02/19 13:28
ОК АКА Олюня > Rossi
27/02/19 13:21
видимо, не так важно основание.
ч.3 ст.40 КЗоТ
Не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 цієї статті), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації.
|27/02/19 13:26
anni_dia > Rossi
27/02/19 13:21
Звільнений на підставі п. 2 ст.40 КЗпП у звязку з невідповідністю займаній посаді за станом здоровя (на підставі довідки МСЕК протипоказана роботоа за його посадою). Від переведення на легшу роботу з більшим окладом відмовився. Профспілка надала згоду на звільнення.
|27/02/19 13:24
ОК АКА Олюня > anni_dia
27/02/19 13:13
наличие документа, подтверждающего уважительность причин отсутствия (в данном случае б/л), необязательно. сам факт госпитализации в день увольнения, который закончится в 24:00, работает в пользу работника.
|27/02/19 13:21
Rossi > anni_dia
27/02/19 11:56
а какое было основание увольнения?
|27/02/19 13:20
anni_dia > ОК АКА Олюня
27/02/19 13:16
В тот же день
|27/02/19 13:19
Rossi > ОК АКА Олюня
27/02/19 13:13
Запись в трудовую книжку фиксирует факт увольнения. Пока лицо работает, он не уволен. Раз внесли - значит уволили.
|27/02/19 13:16
ОК АКА Олюня > anni_dia
27/02/19 13:13
госпитализировали его в тот же или на следующий день?
|27/02/19 13:13
anni_dia > ОК АКА Олюня
27/02/19 12:45
Він після звільнення у той самий день ввечері звернувся за медичною допомогою і з цього дня перебував на стаціонарному лікуванні. "Лист непрацездатності не відкривався, оскільки мене вже було звільнено" - так працівник сам пояснив в позовній заяві.
|27/02/19 13:13
ОК АКА Олюня > Rossi
27/02/19 13:00
нет. у него обычный рабочий день, и заканчивается он не выдачей ТК на руки, а как обычно
|27/02/19 13:00
Rossi > anni_dia
27/02/19 11:56
Рабочий день бывает и сокращенный. Надо полагать, что после того как работнику вручили его трудовую книжку (с записью об увольнении), для него трудовой день закончен и он может быть свободен. Значит, его период нетрудоспособности начался уже после увольнения.
|27/02/19 12:45
ОК АКА Олюня > anni_dia
27/02/19 11:56
"звернувся в лікарню, де перебував на стаціонарному лікуванні" (с)
він на момент звільнення перебував у стаціонарі?
"Лист непрацездатності не відкривався"
а як без цього листа він потрапив у стаціонар?
|27/02/19 11:56
anni_dia
Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи вважається незаконним звільнення з ініціативи роботодавця, якщо у день звільнення працівник був на роботі, ознайомився з наказом про звільнення, підписав його, отримав трудову книжку, розписався в книзі обліку руху трудових книжок та після цього за дві години до кінця робочого дня звернувся в лікарню, де перебував на стаціонарному лікуванні? При цьому Лист непрацездатності не відкривався, роботодавець працівником не повідомлявся про перебування його на лікуванні.Про цей факт роботодавець дізнався лише з позовної заяви про поновлення на роботі та визнання незаконним наказу про звільнення в період тимчасової непрацездатності та з наданої до суду виписки із медичної карти стаціонарного хворого.