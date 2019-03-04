Долг предыдущего собственника квартиры в случае наследования

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|4/03/19 17:47
rommkopf > Rossi
4/03/19 16:45
Имхо и с точки зрения права Вы не вполне правы.
Если бы вопрос был просто в имуществе - правда Ваша.
А вот с услугами, которыми "обслуживается" это самое имущество, нужно обратится к более специализированному и профильному нпа, нежели ГКУ - к ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах":
Стаття 2. Відносини, що регулюються цим Законом
1. Предметом регулювання цього Закону є відносини, що виникають у процесі надання споживачам послуг з [...] постачання теплової енергії [...]. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Стаття 1. Визначення термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
[...]
13) споживач житлово-комунальних послуг (далі - споживач) - індивідуальний або колективний споживач;
[...] [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
6) індивідуальний споживач - фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги; [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]
Как видим, "потребитель Шрёдингера" ТС в лице наследника в течение всех шести месяцев не соответствует понятию индивидуального потребителя, согласно ЗУ о ЖКУ.
+ бухучёт велит составлять первичку во время совершения операции или непосредственно после её окончания.
Практически, конечно, возможна ситуация, что счета будут выписываться на покойника (возможно, даже оплачиваться наследниками), но всё же индивидуального потребителя 6 месяцев нет).
|4/03/19 16:45
Rossi > Добрый газовик
4/03/19 16:14
С точки зрения права я указал норму. По бухучету не в курсе.
|4/03/19 16:14
Добрый газовик > Rossi
4/03/19 15:50
А как именно выглядит этот "потребитель Шредингера" с точки зрения права и бухучета? Где-то сказано что-то вроде "до объявления наследников учет ведется с неизвестными контрагентами"?
|4/03/19 15:50
Rossi > rommkopf
4/03/19 15:41
Позиция по кредиту строилась на том, что мол наследник не получал кредит и не пользовался им. В случае с коммунальными услугами наследник платит за обслуживание уже его имущества.
По наследству всегда так: и по коммуналке, и по кредитам, и по другим долгам и активам имеет место "обладатель Шредингера"
|4/03/19 15:41
rommkopf > Rossi
4/03/19 15:14
"наследник получает кредитный долг на тех же условиях, что были у наследодателя, в т.ч. с условием о начислении процентов."
а услуги отопления наследник получает не на тех же условиях, что были у наследодателя? Я не уловил логику Вашего контраргумента.
"Если наследников нет, то имущество переходит к территориальной громаде; там и будут заниматься содержанием квартиры (в т.ч. оплата за коммунальные услуги)."
Т.е. шесть месяцев, пока не станет известно, перейдет ли имущество наследникам, или же перейдет к терробщине, у нас имеется "потребитель услуг Шрёдингера" .)
|4/03/19 15:14
Rossi > rommkopf
4/03/19 15:02
Аналогии нет, к тому же это вообще неправильная позиция: наследник получает кредитный долг на тех же условиях, что были у наследодателя, в т.ч. с условием о начислении процентов.
Если наследников нет, то имущество переходит к территориальной громаде; там и будут заниматься содержанием квартиры (в т.ч. оплата за коммунальные услуги).
|4/03/19 15:02
rommkopf > Rossi
4/03/19 13:25
А аналогії з кредитними правовідносинами тут немає?
Імхо, треба доводити, що спадкоємці 6 місяців фактично отримували послуги, проживали / зареєстровані в квартирі і т.д. (Борг в 1 000 грн., безсумнівно, входить до складу спадщини).
Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин
Вищий спеціалізований суд; Постанова від 30.03.2012 № 5
"32. При вирішенні спорів щодо виконання зобов'язань за кредитним договором у випадку смерті боржника/позичальника за наявності поручителя чи спадкоємців суди мають враховувати таке.
З урахуванням положення статті 1282 ЦК спадкоємці боржника за умови прийняття спадщини є боржниками перед кредитором у межах вартості майна, одержаного у спадщину. При цьому спадкоємці несуть зобов'язання погасити нараховані відсотки і неустойку тільки в тому випадку, якщо вони вчинені позичальникові за життя. Інші нараховані зобов'язання фактично не пов'язані з особою позичальника і не можуть присуджуватися до сплати спадкоємцями."
А якщо особа померла, але спадкоємці відмовляться від спадщини, то хто в випадку ТС буде "отримувачем" послуг з опалення?
|4/03/19 13:25
Rossi > Добрый газовик
4/03/19 13:19
Стаття 1268. Прийняття спадщини
5. Незалежно від часу прийняття спадщини вона належить спадкоємцеві з часу відкриття спадщини.
|4/03/19 13:19
Добрый газовик
Вопрос скорее учебный, хочется разложить по полочкам.
1. Собственник квартиры умирает, имея долг за отопление 1000 грн.
2. Предположим для простоты, что коммунальщики мгновенно об этом узнают, и заявляются к нотариусу, где открылось наследство, как кредиторы на эту 1000.
3. Далее, в течение полугода, они продолжают отапливать пустую квартиру - отчасти по доброте душевной, но в основном оттого, что отрезать квартиру в середине многоэтажки очень хлопотно. За эти полгода пусть набегает еще 5000 грн.
4. Через полгода наследник вступает в собственность, а ему предъявляют к оплате 1000 + 5000 = 6000.
Хочется понять и назвать правильными юридическими терминами со ссылками на кодексы и законы:
- Кому предоставляли услугу отопления коммунальщики эти полгода? Явно ведь и уже не умершему, но пока и не наследнику? Как коммунальщикам идеально правильно отражать в своем учете эти начисления в течение полугода? Все говорят "на квартиру долги начислять неправильно, надо на собственника". А на кого?
- Каков юридический механизм предъявления к оплате этих 5000, набежавших за полгода? Их ведь не было в момент заявления у нотариуса? Или коммунальщикам надо каждый месяц ходить к нотариусу и долг уточнять?
- Может ли наследник отказаться платить 5000, аргументируя, что эти полгода квартира была еще не его, так что услугу он не потреблял?