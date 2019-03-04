Долг предыдущего собственника квартиры в случае наследования

"наследник получает кредитный долг на тех же условиях, что были у наследодателя, в т.ч. с условием о начислении процентов." а услуги отопления наследник получает не на тех же условиях, что были у наследодателя? Я не уловил логику Вашего контраргумента. "Если наследников нет, то имущество переходит к территориальной громаде; там и будут заниматься содержанием квартиры (в т.ч. оплата за коммунальные услуги)." Т.е. шесть месяцев, пока не станет известно, перейдет ли имущество наследникам, или же перейдет к терробщине, у нас имеется "потребитель услуг Шрёдингера" .)

Аналогии нет, к тому же это вообще неправильная позиция: наследник получает кредитный долг на тех же условиях, что были у наследодателя, в т.ч. с условием о начислении процентов. Если наследников нет, то имущество переходит к территориальной громаде; там и будут заниматься содержанием квартиры (в т.ч. оплата за коммунальные услуги).

А аналогії з кредитними правовідносинами тут немає? Імхо, треба доводити, що спадкоємці 6 місяців фактично отримували послуги, проживали / зареєстровані в квартирі і т.д. (Борг в 1 000 грн., безсумнівно, входить до складу спадщини). Про практику застосування судами законодавства при вирішенні спорів, що виникають із кредитних правовідносин Вищий спеціалізований суд; Постанова від 30.03.2012 № 5 "32. При вирішенні спорів щодо виконання зобов'язань за кредитним договором у випадку смерті боржника/позичальника за наявності поручителя чи спадкоємців суди мають враховувати таке. З урахуванням положення статті 1282 ЦК спадкоємці боржника за умови прийняття спадщини є боржниками перед кредитором у межах вартості майна, одержаного у спадщину. При цьому спадкоємці несуть зобов'язання погасити нараховані відсотки і неустойку тільки в тому випадку, якщо вони вчинені позичальникові за життя. Інші нараховані зобов'язання фактично не пов'язані з особою позичальника і не можуть присуджуватися до сплати спадкоємцями. " А якщо особа померла, але спадкоємці відмовляться від спадщини, то хто в випадку ТС буде "отримувачем" послуг з опалення?