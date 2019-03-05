5/03/19 15:12 oktagon

Всем привет. Мне по месту работы, лицом ответственным за воинский учет на предприятии, было предложено получить повестку в военкомат. Я отказался брать повестку, т.к. зарегистрирован и стою на воинском учете в другом городе. Ответственное лицо составило акт отказа от получения повестки. Через неделю на работу из военкомата принесли оповещение о том, что на меня составлен протокол по ст. 210 ч.1 КУпАП. Так же сообщают о месте и времени рассмотрения дела. Правомерно ли составлен протокол без моего присутствия? Мне стоит идти в военкомат на рассмотрения дела, или штраф выпишут в любом случае и постановление принесут на работу? Есть ли лазейки, чтобы избежать штрафа (обжаловать постановление)? Мне 34 года, окончил военную кафедру, имею ребенка до 3 лет.



Текст уведомления:

Військовим комісаром …….. військового комісаріату 20 лютого 2019 року відносно Вашого працівника, ,,,,,,,,,,,, складено протокол про адміністративне правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 1 ст. 210 КУпАП. У відповідності до вимог ст. 254 КУпАП протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. Таким чином, екземпляр вказаного протоколу ……... може отримати за адресою ……

Крім того, відповідно до положень ст. 268 КУпАП особа, яка притягається до адміністративної відповідальності має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

Розгляд справи про адміністративне правопорушення за складеним відносно ….. відбудеться 06 березня 2019 року у приміщенні ……... При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.



