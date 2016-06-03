Бизнес-Форум Логин: Пароль: Регистрация | Восстановить пароль

Сторони у позові про звільнення майна з-під арешту темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:



Ваше имя: EMail:



Страницы: Всего: 1





Сортировать по времени сообщений [ ]

27/03/19 12:49 Евгений Осычнюк > Ликвидатор 27/03/19 09:27

Орган ДВС не можу бути відповідачем по цій категорії справ, але це стосується "ідеалізованого" випадку, якщо виконавцем при проведенні опису і арешту майна не порушувались вимоги закону. Якщо порушувались - то власник повинен оскаржувати дії ЛВС до адмінсуду, цивільний позов тут ні до чого. Якщо є "комбінований" вариант, то у мене є деякі сумніви, щодо можливості залучення співвідповідачем виконавця - по факту виходить "змішана" підсудність, тобто і по КАСУ, і по ЦПК. Тому Вам треба чітко визначитись - чи було порушення закону виконавцем, чи ні. Щодо Вашої позиції "нелогічно, адже саме держвиконавець наклав арешт на чуже майно, яке не належить боржнику" - то зазвичай такі позови виникають з причини винних дій боржника, та/або власника майна. Наприклад, несвоєчасна реєстрація майна у відповідних реєстрах, або зберігання у боржника чужого майна тощо. Тому в "ідеальному" вигляді судові витрати повинен нести той, хто довів справу до суду, а не виконавець.

27/03/19 10:50 Ликвидатор > Rossi 27/03/19 10:40

Спасибо

27/03/19 10:40 Rossi > Ликвидатор 27/03/19 09:27

Делайте ОГИС тоже ответчиком и просите всю сумму судебных расходов взыскать только с него на основании ч.9 ст.141 ГПК.

27/03/19 09:27 Ликвидатор

В п.2 постанови Пленуму ВССУ від 03.06.2016 року №5 "Про судову практику в справах про зняття арешту з майна" зазначено:



Позов про зняття арешту з майна може бути пред'явлений власником, а також особою, яка володіє на підставі закону чи договору або іншій законній підставі майном, що не належить боржнику (речове право на чуже майно). Позови на захист майнових прав малолітніх та неповнолітніх дітей боржника (засудженого) можуть бути пред'явлені їхніми законними представниками, а у випадках, встановлених законом, органами та особами, яким надано право захищати права, свободи чи інтереси інших осіб (статті 3, 45 ЦПК).

Відповідачами в справі є боржник, особа, в інтересах якої накладено арешт на майно, а в окремих випадках - особа, якій передано майно, якщо воно було реалізоване. Як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, має бути залучено відповідний орган державної виконавчої служби , а також відповідний орган доходів і зборів, банк та іншу фінансову установу, які у випадках, передбачених законом, виконують судові рішення ...



Я завжди робив навпаки: відповідачем зазначав орган ДВС, а стягувача - третьою особою, оскільки зняття арешту стосується прав стягувача, а цього разу позов складав та подавав не я, мене пропросили надавати правову допомогу вже після відкриття провадження.

Якщо відповідачем будуть стягувач та боржник, то в разі задоволення позову саме з них буде стягнутий судовий збір та витрати на правову допомогу, що нелогічно, адже саме держвиконавець наклав арешт на чуже майно, яке не належить боржнику.

В моєму нинішньому випадку держвиконавець навіть відмовилась занести до постанови про опис та арешт майна відомості про надання їй при вчиненні виконавчих дій справжнім власником майна документів про його право власності на описане та арештоване майно та залучити до матеріалів виконавчого провадження копії цих документів.



Якщо вже "бить рублём", то саме держвиконавця.

Які є думки у колег з цього приводу? Міняти відповідача, чи залишити?

Страницы: Всего: 1



