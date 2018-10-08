Відшкодування шкоди, завданої ДТП, зі страхової компанії

Ми ж не проти надання документів. Паспорт з ідент. номером та свідоцтво про смерть надати не проблема. Документи, які підтверджують витрати сина, пов'язані з похованням та організацією поминальних обідів, залишились в матеріалах кримінальної справи в оригіналах. І також проблема надати довідку з РАЦС про склад сім'ї (так цю довідку назвали в страховій компанії) на підтвердження, що потерпілий є сином загиблої, та на підтвердження наявності інших родичів, які можуть претендувати на страхову виплату. РАЦС відповів, що вони ніколи не давали таких довідок.

27/03/19 10:48 Ликвидатор

Вироком суду від 08.10.2018 року водій Б. був визнаний винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ, суд призначив йому покарання за ч. 2 ст. 286 ККУ у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.

Цивільний позов потерпілого - сина загиблої - суд задовольнив повністю.

Стягнув з водія Б. на користь сина в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди 93000 грн., в рахунок відшкодування завданої моральної шкоди – 500000 грн.

Водій перебуває у в'язниці, майна, на яке можна звернути стягнення, у нього немає.



Згідно свідоцтвам власником автомобіля "КАМАЗ" та причепу є фізособа М.

Цивільно-правова відповідальність власника транспортного засобу була застрахована у ПрАТ «СК «ЮНІВЕС», проте страховий поліс на автомобіль "КАМАЗ" та на причеп виписаний не на фізособу М., а на іншу особу, у якої скоріше за все працював водій Б., інакше чому б він керував вантажівкою та перевозив вантажі, проте у вироку суду щодо водія Б. зазначено "непрацевлаштований".



Оскільки за рахунок майна водія Б. неможливо виконати вирок в частині стягнення моральної та матеріальної шкоди, син загиблої звернувся в ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» із заявою про здійснення відшкодування.

Три місяці в ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» відповідали, що вивчають документи, тепер кажуть, що вироку їм недостатньо, необхідні такі документи:

- паспорт та ідент. номер сина загиблої,

- оригінал свідоцтва про смерть,

- підтвердження понесених витрат на поховання,

- довідку з РАЦС про склад сім'ї на підтвердження, що потерпілий є сином загиблої, та на підтвердження наявності інших родичів.

У відділі РАЦС відповіли, що таких довідок не дають.

В ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» відповіли, що те, що вироком шкода стягнута саме на користь сина, для них не має значення, вони самі вирішують, хто має право на відшкодування і тому вимагають такі документи.

Замість довідки з РАЦС вирішили надати страховій компанії копію свідоцтва про народження сина загиблої.

Чи правомірні дії страхової компанії, якщо вже є вирок суду, в якому зазначено, скільки і кому відшкодувати?

Потрібні поради, щодо подальших дій, бо ДТП та відносини зі страховою компанією - не моя спеціалізація, я лише допомагаю знайомим, що опинились в біді.

