Відшкодування шкоди, завданої ДТП, зі страхової компанії

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|27/03/19 15:28
Нюша2015 > Ликвидатор
27/03/19 14:50
В частині матеріального відшкодування у вироці зазначено ними є документально підтверджені витрати, пов'язані з похованням та організацією поминальних обідів, тому даний вирок є підставою для відшкодування майнової шкоди.
Моральна ж шкода згідно ЗУ №2443-VІІІ повина виплачуватися у розмірі 12 МЗП.
Мін. з/п з 01.01.19 - 4173 грн*12=50 076.
Але це сума недостатня для виконання рішення. З моєї практики, залишкову суму має виплатити винуватець ДТП.
Щоб напевно надати відповіді краще бачити документи.
|27/03/19 14:50
Ликвидатор > Ликвидатор
27/03/19 14:04
Наскільки я розумію зі ст. 27, то страхова компанія повинна відшкодувати 12 мінімальних заробітних плат, тобто 44676 грн. (12*3723) моральної шкоди, таку ж суму витрат на поховання та на спорудження надгробного пам'ятника, та шкоду, заподіяну смертю потерпілого, не менше, ніж 36 мінімальних заробітних плат.
В страховому полісі на автомобіль "КАМАЗ" зазначена максимальна сума відшкодування шкоди, заподіяної смертю потерпілого - 200000 грн.
Така ж сума зазначена в полісі на причеп.
В такому випадку страхова повинна відшкодувати 200000 грн. чи 400000 грн.?
|27/03/19 14:04
Ликвидатор > Нюша2015
27/03/19 11:18
Ми ж не проти надання документів.
Паспорт з ідент. номером та свідоцтво про смерть надати не проблема.
Документи, які підтверджують витрати сина, пов'язані з похованням та організацією поминальних обідів, залишились в матеріалах кримінальної справи в оригіналах.
І також проблема надати довідку з РАЦС про склад сім'ї (так цю довідку назвали в страховій компанії) на підтвердження, що потерпілий є сином загиблої, та на підтвердження наявності інших родичів, які можуть претендувати на страхову виплату. РАЦС відповів, що вони ніколи не давали таких довідок.
|27/03/19 13:58
Ликвидатор > Rossi
27/03/19 11:06
|27/03/19 11:18
Нюша2015 > Ликвидатор
27/03/19 10:48
У відповідності до законодавства страховик здійснює відшкодування шкоди, заподіяною смертю особи, відшкодування моральної шкоди, витрати на поховання. В кожній підставі зазначені мінімальні чи граничні суми таких виплат.
Вимоги щодо надання документів цілком правомірні.
В рішенні суду зазначена лиша матеріальна та моральна шкода.
До речі, наприклад, моральна шкода відшкодувується в розмірі 12 МЗ.
Порахуйте самі.
Але також законом передбачено відшкодування страховиком витрат на поховання, тому можна заявити свою вимогу.
Надати документи в інтересах потерпілого, але ви можете діяти в інший спосіб.
|27/03/19 11:06
Rossi > Ликвидатор
27/03/19 10:48
Из чего состоит материальный вред?
|27/03/19 10:48
Ликвидатор
Вироком суду від 08.10.2018 року водій Б. був визнаний винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 ККУ, суд призначив йому покарання за ч. 2 ст. 286 ККУ у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк 3 роки.
Цивільний позов потерпілого - сина загиблої - суд задовольнив повністю.
Стягнув з водія Б. на користь сина в рахунок відшкодування завданої матеріальної шкоди 93000 грн., в рахунок відшкодування завданої моральної шкоди – 500000 грн.
Водій перебуває у в'язниці, майна, на яке можна звернути стягнення, у нього немає.
Згідно свідоцтвам власником автомобіля "КАМАЗ" та причепу є фізособа М.
Цивільно-правова відповідальність власника транспортного засобу була застрахована у ПрАТ «СК «ЮНІВЕС», проте страховий поліс на автомобіль "КАМАЗ" та на причеп виписаний не на фізособу М., а на іншу особу, у якої скоріше за все працював водій Б., інакше чому б він керував вантажівкою та перевозив вантажі, проте у вироку суду щодо водія Б. зазначено "непрацевлаштований".
Оскільки за рахунок майна водія Б. неможливо виконати вирок в частині стягнення моральної та матеріальної шкоди, син загиблої звернувся в ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» із заявою про здійснення відшкодування.
Три місяці в ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» відповідали, що вивчають документи, тепер кажуть, що вироку їм недостатньо, необхідні такі документи:
- паспорт та ідент. номер сина загиблої,
- оригінал свідоцтва про смерть,
- підтвердження понесених витрат на поховання,
- довідку з РАЦС про склад сім'ї на підтвердження, що потерпілий є сином загиблої, та на підтвердження наявності інших родичів.
У відділі РАЦС відповіли, що таких довідок не дають.
В ПрАТ «СК «ЮНІВЕС» відповіли, що те, що вироком шкода стягнута саме на користь сина, для них не має значення, вони самі вирішують, хто має право на відшкодування і тому вимагають такі документи.
Замість довідки з РАЦС вирішили надати страховій компанії копію свідоцтва про народження сина загиблої.
Чи правомірні дії страхової компанії, якщо вже є вирок суду, в якому зазначено, скільки і кому відшкодувати?
Потрібні поради, щодо подальших дій, бо ДТП та відносини зі страховою компанією - не моя спеціалізація, я лише допомагаю знайомим, що опинились в біді.