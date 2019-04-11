Право на апеляційне оскарження

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|11/04/19 13:37
Mytsavka96 > Нюша2015
11/04/19 13:35
дякую всім за допомогу!
|11/04/19 13:35
Нюша2015 > Mytsavka96
11/04/19 13:30
Так, спробуйте і зазначте всі обставини справи.
|11/04/19 13:30
Mytsavka96 > Rossi
11/04/19 13:22
тим більше, якщо суддя встановив, що під час розгляду і вирішення справи можуть зачіпатися інтереси третіх осіб, то він залучає відповідних осіб як третіх, що не заявляють самостійних вимог. Помилка пішла ще від суду першої інстанції
|11/04/19 13:30
Rossi > Mytsavka96
11/04/19 13:24
Попробуйте подать снова, может другой судья разберется.
|11/04/19 13:27
Mytsavka96 > Нюша2015
11/04/19 13:25
Потрібно знову подавати касаційну скаргу і вказати про всі ці обставини?
|11/04/19 13:25
Нюша2015 > Mytsavka96
11/04/19 13:17
Але ж є ухвала апеляційного суду. Може вони не дочитали це в касаційній скарзі.
|11/04/19 13:24
Mytsavka96 > Rossi
11/04/19 13:22
тобто виходить, що суд апеляційної інстанції розглянув справу по суті і тепер потрібно подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, оскільки її подає особа, яка не брала участі у розгляді справи, але суд вирішив питання про її інтереси. Я правильно зрозумів?
|11/04/19 13:24
Mytsavka96 > Rossi
11/04/19 13:22
А шо в такому випадку робити?
|11/04/19 13:22
Rossi > Mytsavka96
11/04/19 13:10
Судья ошибся - вы ведь не подаете жалобу на решение местного суда.
|11/04/19 13:17
Mytsavka96 > Нюша2015
11/04/19 13:13
Рішення суду першої інстанції - скасувати
|11/04/19 13:17
Mytsavka96 > Нюша2015
11/04/19 13:13
В рішенні апеляц суду вказано, що апеляц скаргу задовольнити частково. Позов задовольнити частково. І задовольнили половину позовних вимог
|11/04/19 13:13
Нюша2015 > Mytsavka96
11/04/19 13:10
А що вказано у резулятивній частині рішення апеляційного суду? Ухвалу скасовано і далі?
|11/04/19 13:10
Mytsavka96 > Mytsavka96
11/04/19 13:08
суддя Касаційного цивільного суду прийняв ухвалу, де вказав, що не може бути подано касації без апеляції
|11/04/19 13:08
Mytsavka96 > Нюша2015
11/04/19 13:07
Оскільки рішенням апеляційного суду порушено інтереси особи, яка не брала участі в судах першої та апеляційної інстанції
|11/04/19 13:07
Mytsavka96 > Ksenija
11/04/19 12:59
я ж також так думав, шо в рамках одної справи потрібно можна подати кас скаргу. Але, виявилося, шо є винятки))
|11/04/19 13:07
Нюша2015 > Mytsavka96
11/04/19 12:53
Рішення суду першої інстанції, яким порушено права особи, яка не брала участі у справі скасовано. Навіщо касація?
|11/04/19 13:06
Mytsavka96 > Ksenija
11/04/19 12:59
касаційний суд повернув касаційну скаргу, оскільки не було подано апеляційної скарги (посилаючись на ч. 4 ст. 389 ЦПК України)
|11/04/19 12:59
Ksenija > Mytsavka96
11/04/19 12:53
апелляция ж была. теперь кассация на решение апел суда.
|11/04/19 12:53
Mytsavka96
Доброго дня!
Зіткнувся з такою ситуацією: суд першої інстанції прийняв рішення, не залучивши до судового процесу особу, інтереси якої зачіпаються. Позивачем було подано апеляційну скаргу, якою скасовано рішення суду першої інстанції. Пройшло 3 роки. Особа, інтереси якої зачіпалися під час розгляду справ в судах першої та апеляційної інстанції, дізналася про існування відповідних судових рішень.
Особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, має право подати касаційну скаргу на судове рішення лише після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою (ч. 4 ст. 389 ЦПК України).
Виходячи зі змісту даної норми, потрібно подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яке скасовано, я правильно розумію?
Дуже прошу допомогти!