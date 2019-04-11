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Право на апеляційне оскарження
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11/04/19 13:37  Mytsavka96Отправить письмо > Нюша2015    11/04/19 13:35Дерево
дякую всім за допомогу!

11/04/19 13:35  Нюша2015Отправить письмо > Mytsavka96    11/04/19 13:30Дерево
Так, спробуйте і зазначте всі обставини справи.

11/04/19 13:30  Mytsavka96Отправить письмо > Rossi    11/04/19 13:22Дерево
тим більше, якщо суддя встановив, що під час розгляду і вирішення справи можуть зачіпатися інтереси третіх осіб, то він залучає відповідних осіб як третіх, що не заявляють самостійних вимог. Помилка пішла ще від суду першої інстанції

11/04/19 13:30  Rossi > Mytsavka96    11/04/19 13:24Дерево
Попробуйте подать снова, может другой судья разберется.

11/04/19 13:27  Mytsavka96Отправить письмо > Нюша2015    11/04/19 13:25Дерево
Потрібно знову подавати касаційну скаргу і вказати про всі ці обставини?

11/04/19 13:25  Нюша2015Отправить письмо > Mytsavka96    11/04/19 13:17Дерево
Але ж є ухвала апеляційного суду. Може вони не дочитали це в касаційній скарзі.

11/04/19 13:24  Mytsavka96Отправить письмо > Rossi    11/04/19 13:22Дерево
тобто виходить, що суд апеляційної інстанції розглянув справу по суті і тепер потрібно подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, оскільки її подає особа, яка не брала участі у розгляді справи, але суд вирішив питання про її інтереси. Я правильно зрозумів?

11/04/19 13:24  Mytsavka96Отправить письмо > Rossi    11/04/19 13:22Дерево
А шо в такому випадку робити?

11/04/19 13:22  Rossi > Mytsavka96    11/04/19 13:10Дерево
Судья ошибся - вы ведь не подаете жалобу на решение местного суда.

11/04/19 13:17  Mytsavka96Отправить письмо > Нюша2015    11/04/19 13:13Дерево
Рішення суду першої інстанції - скасувати

11/04/19 13:17  Mytsavka96Отправить письмо > Нюша2015    11/04/19 13:13Дерево
В рішенні апеляц суду вказано, що апеляц скаргу задовольнити частково. Позов задовольнити частково. І задовольнили половину позовних вимог

11/04/19 13:13  Нюша2015Отправить письмо > Mytsavka96    11/04/19 13:10Дерево
А що вказано у резулятивній частині рішення апеляційного суду? Ухвалу скасовано і далі?

11/04/19 13:10  Mytsavka96Отправить письмо > Mytsavka96    11/04/19 13:08Дерево
суддя Касаційного цивільного суду прийняв ухвалу, де вказав, що не може бути подано касації без апеляції

11/04/19 13:08  Mytsavka96Отправить письмо > Нюша2015    11/04/19 13:07Дерево
Оскільки рішенням апеляційного суду порушено інтереси особи, яка не брала участі в судах першої та апеляційної інстанції

11/04/19 13:07  Mytsavka96Отправить письмо > Ksenija    11/04/19 12:59Дерево
я ж також так думав, шо в рамках одної справи потрібно можна подати кас скаргу. Але, виявилося, шо є винятки))

11/04/19 13:07  Нюша2015Отправить письмо > Mytsavka96    11/04/19 12:53Дерево
Рішення суду першої інстанції, яким порушено права особи, яка не брала участі у справі скасовано. Навіщо касація?

11/04/19 13:06  Mytsavka96Отправить письмо > Ksenija    11/04/19 12:59Дерево
касаційний суд повернув касаційну скаргу, оскільки не було подано апеляційної скарги (посилаючись на ч. 4 ст. 389 ЦПК України)

11/04/19 12:59  KsenijaОтправить письмо > Mytsavka96    11/04/19 12:53Дерево
апелляция ж была. теперь кассация на решение апел суда.

11/04/19 12:53  Mytsavka96Отправить письмо   Дерево
Доброго дня!
Зіткнувся з такою ситуацією: суд першої інстанції прийняв рішення, не залучивши до судового процесу особу, інтереси якої зачіпаються. Позивачем було подано апеляційну скаргу, якою скасовано рішення суду першої інстанції. Пройшло 3 роки. Особа, інтереси якої зачіпалися під час розгляду справ в судах першої та апеляційної інстанції, дізналася про існування відповідних судових рішень.
Особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, має право подати касаційну скаргу на судове рішення лише після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою (ч. 4 ст. 389 ЦПК України).
Виходячи зі змісту даної норми, потрібно подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яке скасовано, я правильно розумію?

Дуже прошу допомогти!

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