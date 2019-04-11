Право на апеляційне оскарження

Доброго дня!

Зіткнувся з такою ситуацією: суд першої інстанції прийняв рішення, не залучивши до судового процесу особу, інтереси якої зачіпаються. Позивачем було подано апеляційну скаргу, якою скасовано рішення суду першої інстанції. Пройшло 3 роки. Особа, інтереси якої зачіпалися під час розгляду справ в судах першої та апеляційної інстанції, дізналася про існування відповідних судових рішень.

Особа, яка не брала участі у справі, якщо суд вирішив питання про її права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, має право подати касаційну скаргу на судове рішення лише після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою (ч. 4 ст. 389 ЦПК України).

Виходячи зі змісту даної норми, потрібно подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції, яке скасовано, я правильно розумію?



Дуже прошу допомогти!