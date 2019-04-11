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Відкриття апеляційного провадження – одноособово чи колегіально? темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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11/04/19 20:37 Ликвидатор



Згідно ч. 4 ст. 297 ЦПК 2004 року суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справі

Згідно ч. 5 ст. 297 ЦПК 2004 року про відкриття або відмову у відкритті апеляційного провадження у справі, залишення апеляційної скарги без руху або повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу.



В новому ЦПК відбулись зміни:

Апеляційна скарга передається судді-доповідачу (ч.1 ст.357 ЦПК)

Питання про залишення апеляційної скарги без руху вирішує суддя-доповідач, але питання про повернення апеляційної скарги вирішує суд апеляційної інстанції (ч.6 ст.357 ЦПК)

У відкритті апеляційного провадження відмовляє також суд (ч.4 ст.357 ЦПК)

Також суд апеляційної інстанції:

- постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження у справі (ч.1 ст.359 ЦПК)

- встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань (ч.3 ст.359 ЦПК)

- у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження (ч.4 ст.359 ЦПК)



Вимоги до складу суду визначені ст. 34 ЦПК.

У відповідності з ч.3 ст.34 ЦПК перегляд в апеляційному порядку рішень судів першої інстанції здійснюється колегією суддів суду апеляційної інстанції у складі трьох суддів.



З наведених норм вбачається, що суддя-доповідач одноособово може вирішити тільки питання про залишення апеляційної скарги без руху (ч.6 ст.357 ЦПК України) та постановити відповідну ухвалу.



І лише суд апеляційної інстанції, тобто колегія суддів суду апеляційної інстанції у складі трьох суддів, а не суддя-доповідач одноособово, має повноваження повернути апеляційну скаргу (ч.5 ст.357 ЦПК України), відмовити у відкритті апеляційного провадження (ч.4 ст.357, ч.ч.1,2 ст.358 ЦПК України), постановити ухвалу про відкриття апеляційного провадження (ч.1 ст.359 ЦПК України), встановити строк для подання відзиву на апеляційну скаргу, та строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, а також зупинити дію оскаржуваного рішення у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження (ч.4 ст.359 ЦПК України).



Разом з тим, попри зміни, яких зазнав новий ЦПК, у цивільних судах поновлює строк на апеляційне оскарження, відкриває апеляційне провадження чи відмовляє в його відкритті одноособово суддя-доповідач, а не колегія з трьох суддів.

А у відповідності з вимогами п.1 ч.1 ст.411 ЦПК судові рішення підлягають обов'язковому скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо:

1) справу розглянуто і вирішено неповноважним складом суду.



Знайшов таке:

Запитання: Яким чином повинна виноситись ухвала про відкриття апеляційного провадження по справі – одноособово чи колегіально?

Відповідь: Відкриття апеляційного провадження здійснюється колегіально, а підготовчі дії проводяться одноособово суддею-доповідачем.



На мої письмові заяви з цього приводу судді відповідають (усно), що я помиляюсь.

Якщо я звертаю увагу на відповідь суддів ВС кажуть, що це стосується КАСУ, а не ЦПК.

Але ж норми в КАСУ та в ЦПК аналогічні.

Цікавлять думки колег з цього приводу. Згідно ч. 1 ст. 297 ЦПК 2004 року протягом трьох днів після надходження справи суддя-доповідач вирішує питання про відкриття апеляційного провадження.Згідно ч. 4 ст. 297 ЦПК 2004 року суддя-доповідач відмовляє у відкритті апеляційного провадження у справіЗгідно ч. 5 ст. 297 ЦПК 2004 року про відкриття або відмову у відкритті апеляційного провадження у справі, залишення апеляційної скарги без руху або повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу.В новому ЦПК відбулись зміни:Апеляційна скарга передається судді-доповідачу (ч.1 ст.357 ЦПК)Питання про залишення апеляційної скарги без руху вирішує суддя-доповідач, але питання про повернення апеляційної скарги вирішує суд апеляційної інстанції (ч.6 ст.357 ЦПК)У відкритті апеляційного провадження відмовляє також суд (ч.4 ст.357 ЦПК)Також суд апеляційної інстанції:- постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження у справі (ч.1 ст.359 ЦПК)- встановлює строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань (ч.3 ст.359 ЦПК)- у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження зупиняє дію оскаржуваного рішення в ухвалі про відкриття апеляційного провадження (ч.4 ст.359 ЦПК)Вимоги до складу суду визначені ст. 34 ЦПК.У відповідності з ч.3 ст.34 ЦПК перегляд в апеляційному порядку рішень судів першої інстанції здійснюється колегією суддів суду апеляційної інстанції у складі трьох суддів.З наведених норм вбачається, що суддя-доповідач одноособово може вирішити тільки питання про залишення апеляційної скарги без руху (ч.6 ст.357 ЦПК України) та постановити відповідну ухвалу.І лише суд апеляційної інстанції, тобто колегія суддів суду апеляційної інстанції у складі трьох суддів, а не суддя-доповідач одноособово, має повноваження повернути апеляційну скаргу (ч.5 ст.357 ЦПК України), відмовити у відкритті апеляційного провадження (ч.4 ст.357, ч.ч.1,2 ст.358 ЦПК України), постановити ухвалу про відкриття апеляційного провадження (ч.1 ст.359 ЦПК України), встановити строк для подання відзиву на апеляційну скаргу, та строк, протягом якого учасники справи мають подати свої заперечення щодо поданих заяв чи клопотань, а також зупинити дію оскаржуваного рішення у випадку поновлення строку на апеляційне оскарження (ч.4 ст.359 ЦПК України).Разом з тим, попри зміни, яких зазнав новий ЦПК, у цивільних судах поновлює строк на апеляційне оскарження, відкриває апеляційне провадження чи відмовляє в його відкритті одноособово суддя-доповідач, а не колегія з трьох суддів.А у відповідності з вимогами п.1 ч.1 ст.411 ЦПК судові рішення підлягають обов'язковому скасуванню з направленням справи на новий розгляд, якщо:1) справу розглянуто і вирішено неповноважним складом суду.Знайшов таке: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] , де зазначено:Запитання: Яким чином повинна виноситись ухвала про відкриття апеляційного провадження по справі – одноособово чи колегіально?Відповідь: Відкриття апеляційного провадження здійснюється колегіально, а підготовчі дії проводяться одноособово суддею-доповідачем.На мої письмові заяви з цього приводу судді відповідають (усно), що я помиляюсь.Якщо я звертаю увагу на відповідь суддів ВС кажуть, що це стосується КАСУ, а не ЦПК.Але ж норми в КАСУ та в ЦПК аналогічні.Цікавлять думки колег з цього приводу.

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