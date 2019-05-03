Значний правочин та захист інтересів сторін договору

3/05/19 08:58 Matias



відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу,приймаються виключно загальними зборами учасників.

Вивчив статті щодо цього, дійшли наступних висновків:

1) не обов'язково скликати збори за кожним договором окремо.!!! Якщо значних правочинів буде укладатися декілька, то можна отримати дозвіл на їх укладення в ході одних зборів. Та й законодавство не забороняє так учиняти.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

2) Варіант (за аналогією закону): Законом про ТОВ не передбачено, але і не заборонено, надання попередньої

згоди на вчинення значних правочинів. Законом про акціонерні товариства такий механізм передбачений та доволі непогано виписаний.

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

и

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Наприклад - формулювання Рішення ЗЗА:

"Надати згоду виконавчому органу (директору) ТОВ протягом 201__ року на вчинення будь-яких правочинів і/або схвалити вже вчинені, за умови якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів,

перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, що завершився перед датою вчинення таких правочинів"

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Далі:

Можна надати згоду на здійснення правочину можна і після його здійснення (у тому числі, у процесі податкової перевірки) — шляхом його схвалення!!!!!!

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]



Тобто, можна робити (та АТ) так і робило - ЗЗА надавало згоду керівнику (на початку року) на всі такі значні правочини (тобто право на укладення договорів). А зараз, мабуть, для підстраховки ще можна у кінці року рішенням ЗЗА - схвалювати усі вчиненні директором значні положення.



Але, залишаються контрагенти (у ПрАТ майже усі договори - це значні правочини).

Запитання:

- чи потрібно ПрАТ додатково просити у контрагентів якісь документи (звіти...) щоб ні у кого не виникло питання що контрагент не отримав згоди свого ЗЗА на вчинення значного правочину?

- чи достатньо згоди свого ЗЗА (та потім схвалення) на вчинення значного правочину?

- а якщо контрагент виявився не надійним? (наприклад із часом змінилось керівництво) та він вирішив не платити по договору страхування, а визнати його недійсним (тому що його ЗЗА не надало згоди на вчинення значного правочину)?

- чи може бути втручання з цього приводу якихось контролюючих органів, які можуть вважати укладені договори нікчемними?

Новий ЗУ "Про ТОВ", як відомо визначив поняття значного правочину (ст. 44) - Рішення про надання згоди на вчинення правочину, якщо вартість майна,робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу,приймаються виключно загальними зборами учасників.Вивчив статті щодо цього, дійшли наступних висновків:1) не обов'язково скликати збори за кожним договором окремо.!!! Якщо значних правочинів буде укладатися декілька, то можна отримати дозвіл на їх укладення в ході одних зборів. Та й законодавство не забороняє так учиняти.2) Варіант (за аналогією закону): Законом про ТОВ не передбачено, але і не заборонено, надання попередньоїзгоди на вчинення значних правочинів. Законом про акціонерні товариства такий механізм передбачений та доволі непогано виписаний.Наприклад - формулювання Рішення ЗЗА:"Надати згоду виконавчому органу (директору) ТОВ протягом 201__ року на вчинення будь-яких правочинів і/або схвалити вже вчинені, за умови якщо вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів,перевищує 50 відсотків вартості чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, що завершився перед датою вчинення таких правочинів"Далі:Можна надати згоду на здійснення правочину можна і після його здійснення (у тому числі, у процесі податкової перевірки) — шляхом його схвалення!!!!!!Тобто, можна робити (та АТ) так і робило - ЗЗА надавало згоду керівнику (на початку року) на всі такі значні правочини (тобто право на укладення договорів). А зараз, мабуть, для підстраховки ще можна у кінці року рішенням ЗЗА - схвалювати усі вчиненні директором значні положення.Але, залишаються контрагенти (у ПрАТ майже усі договори - це значні правочини).Запитання:- чи потрібно ПрАТ додатково просити у контрагентів якісь документи (звіти...) щоб ні у кого не виникло питання що контрагент не отримав згоди свого ЗЗА на вчинення значного правочину?- чи достатньо згоди свого ЗЗА (та потім схвалення) на вчинення значного правочину?- а якщо контрагент виявився не надійним? (наприклад із часом змінилось керівництво) та він вирішив не платити по договору страхування, а визнати його недійсним (тому що його ЗЗА не надало згоди на вчинення значного правочину)?- чи може бути втручання з цього приводу якихось контролюючих органів, які можуть вважати укладені договори нікчемними?

