Подання документів на етапі адміністравного оскарження ППР

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|15/05/19 09:04
turist37 > Alex7
14/05/19 19:48
cт. 186.4. говорить про те, що якщо послуги не входять до переліку визначеному п. 186.2, 186.3. то такі послуги вважаються наданими за місцезнаходженням постачальника (в нашому випадку нерезидента).
Тому тут позиція платника податків проста, є договір, є перелік послуг які на його думку не підпадають під визначення п. 186.2-3.
А ДФС вже зобов язано вказати і довести, до якого саме пункту відносяться отримані послуги, що дозволить виключити застосування ст. 186.4.
Натомість ДФС "морозиться" конкретизувати відповдіний пункт статті. Якби фіскали могли його визначити, то визначили б давно.
|14/05/19 19:48
Alex7 > turist37
14/05/19 17:36
Этого будет недостаточно.
Предприятие не платило НДС, так как считает, что услуги оказаны ЗА ПРЕДЕЛАМИ таможенной территории. Этот факт должен быть документально подтвержден в суде.
|14/05/19 18:37
Евгений Осычнюк > turist37
14/05/19 17:36
Тут треба подробиці бачити. Але скоріше за все, більше підходить обов"язок саме ДФС довести склад порушення, це прямо передбачене і ПКУ, і КАСУ.
|14/05/19 17:36
turist37 > Евгений Осычнюк
14/05/19 16:56
І ще одне запитання.
ДФС вважає, що клієнт отримував послуги передбачені п. 186.3. ПК України, а тому вони підлягають оподаткуванню ПДВ. Позиція клієнта така, що жодна з отриманих послуг не підпадає під визначення наведені в п. 186.3. ДФС "тупо" в процесі ухвалення акту перевірки, адм. оскарження ппр, та судовому процесі відмовляється розділити/чітко визначити під який саме з пунктів ст. 186.3. підпадають отримані Клієнтом послуги. (зі слів : це неможливо визначити оскільки послуг багато (насправді 3 шт.) а їх замовлення є економічно необгрунтованим".
Я хочу додати деякі пояснення до позову з посиланням на практику ЄСПЛ. Суть в тому, що суб єкт владних повноважень зобов язаний чітко вказати норму яку було порушено. За браком досвіду, на перший погляд приходить порушення принципу належного урядування (виклад мотивів прийняття рішення), в натяжку порушення приницпу правової визначеності,
Можливо підкажете які ще варіанти в цій ситуації підходять.
Дякую
|14/05/19 17:12
turist37 > Евгений Осычнюк
14/05/19 16:56
! те що треба. Дякую
|14/05/19 16:56
Евгений Осычнюк > turist37
14/05/19 16:08
Це із справи, яку я веду: "Як зазначено в ухвалі ВАСУ від 28.01.2016 р. у справі № 804/19448/14 (номер за ЄДРСР 55644902), позивачем надано до суду певний пакет документів, однак вказані документи в повному обсязі не були предметом дослідження в судах попередніх інстанцій, оскільки суди вважали, що такі документи не були надані податковому органу під час проведення перевірки, а тому у судів відсутні підстави для їх врахування при прийнятті рішення. Вказані висновки судів попередніх інстанцій прямо суперечать вимогам статті 11 КАС України щодо повного та всебічного встановлення обставин справи. Аналогічна правова позиція зазначена також, зокрема, в постанові ВАСУ від 12.11.2015 р. у справі № 0670/2601/12 (номер за ЄДРСР 53737249), в ухвалі ВАСУ від 5.04.2017 р. у справі 826/27059/15 (номер за ЄДРСР 65906271), та в постанові ВАСУ від 28.10.2015 р. у справі 815/6013/14 (номер за ЄДРСР 53365126), де вказано, що право надавати заперечення щодо висновків податкового органу та долучати до матеріалів справи докази на підтвердження таких заперечень надається платнику як на усіх стадіях податкового контролю, так і на стадіях судового процесу, на яких допускається подання учасником процесу нових доказів".
|14/05/19 16:08
turist37
Колеги доброго дня, пригадую що раніше (17-18р). була судова практика про те, що документи подані платником податку під час процедури адміністративного оскарження повинні враховуватись ДФС, навіть якщо їх не було надано в процесі податкової перевірки.
Зараз мені не вдалось знайти цю інф. Можливо хтось має посилання на такі рішеня ?