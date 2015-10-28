Подання документів на етапі адміністравного оскарження ППР

cт. 186.4. говорить про те, що якщо послуги не входять до переліку визначеному п. 186.2, 186.3. то такі послуги вважаються наданими за місцезнаходженням постачальника (в нашому випадку нерезидента). Тому тут позиція платника податків проста, є договір, є перелік послуг які на його думку не підпадають під визначення п. 186.2-3. А ДФС вже зобов язано вказати і довести, до якого саме пункту відносяться отримані послуги, що дозволить виключити застосування ст. 186.4. Натомість ДФС "морозиться" конкретизувати відповдіний пункт статті. Якби фіскали могли його визначити, то визначили б давно.

І ще одне запитання. ДФС вважає, що клієнт отримував послуги передбачені п. 186.3. ПК України, а тому вони підлягають оподаткуванню ПДВ. Позиція клієнта така, що жодна з отриманих послуг не підпадає під визначення наведені в п. 186.3. ДФС "тупо" в процесі ухвалення акту перевірки, адм. оскарження ппр, та судовому процесі відмовляється розділити/чітко визначити під який саме з пунктів ст. 186.3. підпадають отримані Клієнтом послуги. (зі слів : це неможливо визначити оскільки послуг багато (насправді 3 шт.) а їх замовлення є економічно необгрунтованим". Я хочу додати деякі пояснення до позову з посиланням на практику ЄСПЛ. Суть в тому, що суб єкт владних повноважень зобов язаний чітко вказати норму яку було порушено. За браком досвіду, на перший погляд приходить порушення принципу належного урядування (виклад мотивів прийняття рішення), в натяжку порушення приницпу правової визначеності, Можливо підкажете які ще варіанти в цій ситуації підходять. Дякую