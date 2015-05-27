Належний спосіб захисту власника при виселенні суборендаря

18/05/19 08:43 Ликвидатор

Юрособа "А" - власник приміщення, уклала договір оренди з юрособою "Б", яка в свою чергу уклала договір суборенди з юрособою "В".

Дія договорів оренди та суборенди закінчилась 31.12.2018 року.

"А" та "Б" уклали угоду про розірвання з 01.01.2019 року договору оренди.

"Б" завчасно направила "В" лист про необхідність звільнити приміщення з 01.01.2019 року та повернути їх за актом приймання-передачі.

"В" приміщення не звільняє.

"А" подала до "В" позов про виселення з приміщення.

ПРи цьому "А" посилалась на ст.764 ЦК, ст. 284 ГК.

Крім того, в позові "А" зазначила, що згідно ст. 774 ЦК строк договору піднайму не може перевищувати строку договору найму.

А згідно ст. 391 ЦК власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

Виконання рішення про виселення здійснюється в порядку, визначеному ст. 66 Закону України «Про виконавче провадження», і зазвичай не виникає проблем.

А виконання рішення про "зобов'язання повернути приміщення у зв'язку з закінченням дії договору" може тривати дуже довго.



У своєму відзиві "В" зазначила, що положення ст. 391 ЦК підлягають застосуванню в тих випадках, коли між сторонами не існує договірних відносин і майно перебуває у користуванні відповідача не на підставі укладеного з позивачем договору.

Подібна правова позиція викладена в постанові Верховного Суду України від 27.05.2015 у справі № 6-92цс15.

Верховний Суд, зокрема, в постановах від 17.01.2019 року у справі № 903/481/17, від 14.02.2019 року у справі № 916/24/18 зазначив, що не вбачає правових підстав відступати від цієї правової позиції.

"В" просить суд відмовити у задоволенні позову про виселення у зв'язку з тим, що "А" обрала неправильний спосіб захисту.



Ми заперечуємо, оскільки, по-перше, між "А" та "В" немає договору, а по-друге, застосування відповідної до правовідносин сторін норми права є діяльністю суду щодо здійснення правосуддя, адже відповідно до міжнародних стандартів судової діяльності презюмується, що «суд знає закон» (jura novit curia), а відтак суд вільний у правозастосуванні, що цілком узгоджується зі статтею 11 ГПК, де наведені джерела права, що застосовуються судом.

Позивач повинен зазначити в позовній заяві предмет та підстави позовних вимог, посилання на конкретні статті того чи іншого закону від відповідача не вимагається.

Позивач просить суд виселити відповідача з нежилих приміщень, що становить собою предмет позову.

Підставами позову позивач зазначає, що строк дії основного договору оренди № 13-15 від 15 січня 2015 року закінчився 31 грудня 2018 року, тому, враховуючи імперативні вимоги статті 774 Цивільного кодексу України, продовження строку дії договорів суборенди неможливе, з огляду на припинення основного договору оренди, з огляду на що з 01.01.2019 року відповідач знаходиться у спірних нежилих приміщеннях за відсутності правових підстав.

Суд не зв'язаний вказівками сторони на норми матеріального права, а встановлює наявність чи відсутність підстав для задоволення позову за наслідками розгляду обставин справи. Остаточна правова кваліфікація спірних правовідносин відноситься до компетенції суду, тому суд може застосувати іншу норму права, ніж та, на яку посилається у позові позивач, що не можна розцінювати як вихід суду за межі позовних вимог.

При цьому законодавець не обмежує право суду у господарському процесі на перекваліфікацію правовідносин учасників.



Щодо вимоги саме "про виселення", а не "зобов'язання повернути приміщення у зв'язку з закінченням дії договору", то, наприклад, постановою Верховного Суду від 23.01.2018 року у справі № 920/1008/16 залишені без змін рішення господарського суду Сумської області від 08.08.2017 року та постанова Харківського апеляційного господарського суду від 26.09.2017 року у справі № 920/1008/16 про виселення Приватного малого підприємства «Аптека КіАВО», як суборендаря, з займаного нежитлового приміщення площею 24,2 кв. м, розташованого в будинку № 13 по вул. 20 років Перемоги у м. Суми.



Чи потрібно нам уточнювати предмет позову?

Не хочеться отримати відмову в позові з надуманих формальних підстав.

