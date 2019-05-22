Власник підприємства як другий відповідач щодо виплати заробітної плати



Сортировать по времени сообщений [ ]



22/05/19 20:00 AM > Евгений Осычнюк 22/05/19 18:44

"Допустим, предъявлен (гипотетически) иск о солидарной ответственности к ТОВ и участнику"



Ответственности за что? Очевидно, за нарушение ТОВ права истца, например, из трудового договора.

"предметом доказывания для истца" в таком случае будет то, что он находится в трудовых отношениях с ТОВ.



Факт неуплаты з/п доказать истец не сможет. Поэтому ответчик должен будет доказать факт выплаты з/п.



Участник ТОВ может быть солидарным ответчиком. Если такой участник докажет факт полного внесения им вклада в УК, то с него снимается солидарная ответственность



22/05/19 18:44 Евгений Осычнюк > AM 22/05/19 17:23

"обязанность доказывания факта невнесения участником вклада в УК, лежит на таком участнике" - это Вы о чем? Допустим, предъявлен (гипотетически) иск о солидарной ответственности к ТОВ и участнику, но ответственность участника ограничена суммой вклада, которую он НЕ ВНЕС (!), и как раз это и будет предметом доказывания для истца. Участник не обязан доказывать, что он внес вклад. А в случае "брошенного" ТОВ вообще невозможно доказать факт невнесения вкладов.



22/05/19 17:23 AM > Евгений Осычнюк 22/05/19 17:02

Рамки солидарной ответственности никто и не оспаривает.

Не знаю, почему при слове "солидарная" у Вас возникает ассоциация с "неплатежеспособности ТОВ". Возможно Вы перепутали солидарную ответственность с субсидиарной (см. ст.619 ЦК).

При солидарной обязанности "кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо" (ст.543 ЦК).

Что касается доказывания факта невнесения вклада в УК, то в силу принципа negativa non probantur, закрепленного в ч.4 ст.81 ЦПК и в ч.2 ст.74 ХПК, обязанность доказывания факта невнесения участником вклада в УК, лежит на таком участнике



22/05/19 17:02 Евгений Осычнюк > AM 22/05/19 15:38

Ключевая фраза "у межах вартості невнесеної частини вкладу", и как правильно заметил Mark-Don, фактически эта ответственность наступает при неплатежеспособности ТОВ, а если ТОВ "существует сейчас только на бумаге" (с), то еще и факт невнесения вклада невозможно будет доказать.



22/05/19 15:38 AM > Mark-Don 22/05/19 14:48

Как по мне, то участник ТОВ, который не полностью внес вклад в УК, несет солидарную ответственность по каждому обязательству ТОВ.

Так, по крайней мере, сказано в норме



22/05/19 14:13 Mark-Don > Z_Art 22/05/19 13:54

Дополню:

"шевелить" Вы может только само ООО в лице его должностных лиц и исковые требования выставлять исключительно к ООО.



22/05/19 14:12 Mark-Don > Z_Art 22/05/19 13:54

Ответ - в Гражд. кодексе:

"Стаття 96. Відповідальність юридичних осіб

1. Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

2. ...

3. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.

4. Особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли ДО її державної реєстрації".



22/05/19 13:54 Z_Art > AM 22/05/19 13:42

Я понимаю скепсис в єтом вопросе. Но интересуюсь я для того, чтобы попробовать расшевелить собственника. Предприятие существует сейчас только на бумаге. И, обратившись к нему (предприятию) с иском, собственнику не тепло, не жарко от этого. Он перестал заниматься этим ООО.

Привлекая его как ответчика (собственника), возникает персональная ответственность (я даже не говорю о том, что суд вынесет решение взыскать именно с собственника - мы хотя-бы сможем приглашать персонально собственника в суд).



22/05/19 13:42 AM > Z_Art 22/05/19 13:37

Учитывая Ваш буквальный подход к тексту КЗпП, я бы задал следующий вопрос:

А можете ли Вы привлечь юридическое лицо, как второго ответчика (наравне с собственником предприятия) в споре о взыскании зарплаты?

