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Власник підприємства як другий відповідач щодо виплати заробітної плати
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22/05/19 20:00  AMОтправить письмо > Евгений Осычнюк    22/05/19 18:44Дерево
"Допустим, предъявлен (гипотетически) иск о солидарной ответственности к ТОВ и участнику"

Ответственности за что? Очевидно, за нарушение ТОВ права истца, например, из трудового договора.
"предметом доказывания для истца" в таком случае будет то, что он находится в трудовых отношениях с ТОВ.

Факт неуплаты з/п доказать истец не сможет. Поэтому ответчик должен будет доказать факт выплаты з/п.

Участник ТОВ может быть солидарным ответчиком. Если такой участник докажет факт полного внесения им вклада в УК, то с него снимается солидарная ответственность

22/05/19 18:44  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > AM    22/05/19 17:23Дерево
"обязанность доказывания факта невнесения участником вклада в УК, лежит на таком участнике" - это Вы о чем? Допустим, предъявлен (гипотетически) иск о солидарной ответственности к ТОВ и участнику, но ответственность участника ограничена суммой вклада, которую он НЕ ВНЕС (!), и как раз это и будет предметом доказывания для истца. Участник не обязан доказывать, что он внес вклад. А в случае "брошенного" ТОВ вообще невозможно доказать факт невнесения вкладов.

22/05/19 17:23  AMОтправить письмо > Евгений Осычнюк    22/05/19 17:02Дерево
Рамки солидарной ответственности никто и не оспаривает.
Не знаю, почему при слове "солидарная" у Вас возникает ассоциация с "неплатежеспособности ТОВ". Возможно Вы перепутали солидарную ответственность с субсидиарной (см. ст.619 ЦК).
При солидарной обязанности "кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо" (ст.543 ЦК).
Что касается доказывания факта невнесения вклада в УК, то в силу принципа negativa non probantur, закрепленного в ч.4 ст.81 ЦПК и в ч.2 ст.74 ХПК, обязанность доказывания факта невнесения участником вклада в УК, лежит на таком участнике

22/05/19 17:02  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > AM    22/05/19 15:38Дерево
Ключевая фраза "у межах вартості невнесеної частини вкладу", и как правильно заметил Mark-Don, фактически эта ответственность наступает при неплатежеспособности ТОВ, а если ТОВ "существует сейчас только на бумаге" (с), то еще и факт невнесения вклада невозможно будет доказать.

22/05/19 15:38  AMОтправить письмо > Mark-Don    22/05/19 14:48Дерево
Как по мне, то участник ТОВ, который не полностью внес вклад в УК, несет солидарную ответственность по каждому обязательству ТОВ.
Так, по крайней мере, сказано в норме

22/05/19 14:48  Mark-DonОтправить письмо > AM    22/05/19 14:40Дерево
Это так, но эта ответственность наступает, как правило, лишь в случае банкротства общества.

22/05/19 14:40  AMОтправить письмо > Mark-Don    22/05/19 14:12Дерево
Есть еще исключение для участников ТОВ:
Стаття 2. Відповідальність учасників товариства, які не повністю внесли вклади
1. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов’язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

22/05/19 14:13  Mark-DonОтправить письмо > Z_Art    22/05/19 13:54Дерево
Дополню:
"шевелить" Вы может только само ООО в лице его должностных лиц и исковые требования выставлять исключительно к ООО.

22/05/19 14:12  Mark-DonОтправить письмо > Z_Art    22/05/19 13:54Дерево
Ответ - в Гражд. кодексе:
"Стаття 96. Відповідальність юридичних осіб
1. Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
2. ...
3. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями її учасника (засновника), крім випадків, встановлених установчими документами та законом.
4. Особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли ДО її державної реєстрації".

22/05/19 13:54  Z_Art > AM    22/05/19 13:42Дерево
Я понимаю скепсис в єтом вопросе. Но интересуюсь я для того, чтобы попробовать расшевелить собственника. Предприятие существует сейчас только на бумаге. И, обратившись к нему (предприятию) с иском, собственнику не тепло, не жарко от этого. Он перестал заниматься этим ООО.
Привлекая его как ответчика (собственника), возникает персональная ответственность (я даже не говорю о том, что суд вынесет решение взыскать именно с собственника - мы хотя-бы сможем приглашать персонально собственника в суд).

22/05/19 13:42  AMОтправить письмо > Z_Art    22/05/19 13:37Дерево
Учитывая Ваш буквальный подход к тексту КЗпП, я бы задал следующий вопрос:
А можете ли Вы привлечь юридическое лицо, как второго ответчика (наравне с собственником предприятия) в споре о взыскании зарплаты?

22/05/19 13:40  Z_Art > Z_Art    22/05/19 13:37Дерево
Підприємство - ТОВ

22/05/19 13:37  Z_Art   Дерево
Знавці, поділіться досвідом!
Чи можемо ми, з огляду на ст. 21 КЗпП (сторонами трудового договору є працівник і власник підприємства), притягати власника підприємства як другого відповідача у спорі про стягнення заробітної плати, не виплаченої при звільненні?

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