Бизнес-Форум Логин: Пароль: Регистрация | Восстановить пароль

Припинення зобов'язання за кредитом, якщо кредит у валюті, а рішення в гривні темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

Сообщение:



Ваше имя: EMail:



Страницы: Всего: 1





Сортировать по времени сообщений [ ]

25/05/19 15:53 Ликвидатор

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Рішенням суду в 2012 році за кредитним договором у доларах стягнутий борг в доларах та еквівалент у гривні, виданий виконавчий лист на стягнення боргу в гривні - 131 679,70 грн.

Тривало виконавче провадження, нічого не було стягнуто, в 2015 році виконавчий лист був повернутий стягувачу - ТОВ "Кей Колект".

В 2019 році виконавче провадження було знищене.

В квітні 2019 року боржник отримав вимогу про виконання зобов'язання, але не від ТОВ "Кей Колект", а від фізичної особи.

Ця фізособа повідомила, що в березні 2019 року ТОВ "Кей Колект" відступило право вимоги за кредитним договором та право вимоги за договором іпотеки фінансовій установі, в цей же день ця фінустанова відступила ті ж самі права цій фізичній особі.

У вимозі не зазначена сума, яку новий кредитор вимагає сплатити, і відсутній рахунок, куди платити, тому виконати вимогу неможливо.

Копії договорів відступлення до вимоги не додані.

Вимога містить попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки - реєстрацію права власності на предмет іпотеки, якщо вимога не буде задоволена протягом 30 днів.



Ні ТОВ "Кей Колект", ні фінустанова не повідомляли боржника про відступлення.

Про обидва відступлення нам відомо лише з повідомлення цієї фізособи, плюс в реєстрі речових прав іпотекодержателем зараз є ця фізособа.

Хоча згідно ст. 24 ЗУ "Про іпотеку" іпотекодержатель зобов'язаний письмово у п'ятиденний строк повідомити боржника про віступлення прав за іпотечним договором і права вимоги за основним зобов'язанням.

З іншого боку, згідно цій же статті якщо не буде доведено інше, відступлення прав за іпотечним договором свідчить про відступлення права вимоги за основним зобов'язанням.

Договорів про відступлення боржнику не надали і обсяг відступленого не відомий.



На цьому етапі боржник звернувся до мене.

Я вбачаю наступне:

1) Пред'явити виконавчий лист через майже 4 роки після повернення не можна і замінити стягувача його правонаступником також не можна.

2) Іпотека не припиняється, якщо сплив строк пред'явлення виконавчого листа, бо не припинилось зобов'язання за кредитом.

3)Відступлення прав за кредитним договором фізичній особі є недійсним. З цього приводу є рішення судів. Договір відступлення фізособі можна оспорити в суді, але тоді кредитором і іпотекодержателем буде фінустанова. Ми виграємо якийсь час, але проблема лишиться.



Боржнику потрібно не допустити перереєстрації права власності на предмет іпотеки.



Якби боржник під час виконавчого провадження сплатив 131 679,70 грн., то зобов'язання за кредитом припилося б, і припинилася б іпотека.

Боржник може тепер внести на депозит нотаріуса ті 131 679,70 грн., що були зазначені у виконавчому листі, та чи буде це підставою стверджувати, що зобов'язання боржника за кредитним договором припинилось і іпотека також припинилась?

Моя невпевненість пояснюється тим, що у виконавчому провадженні відбувалося б виконання виконавчого листа, виданого у гривнях.

Якби рішення суду було тільки у гривнях, то все було б ОК.

А відступлення права вимоги за кредитним договором, укладеним в доларах, за яким вже є рішення суду в доларах та гривнях - це вже є нюанс.

А може відступлення було за рішенням суду. Не маючи договорів відступлення, можна тільки гадати.



Якщо все-таки зобов'язання можна вважати припиненим, то на користь кого вносити гроші в депозит нотаріуса в цій ситуації?



Рішення суду було на користь ТОВ "Кей Колект", але відбулись два відступлення, спочатку на користь фінустанови, а після - на користь фізособи, останнє незаконно. Рішенням суду в 2012 році за кредитним договором у доларах стягнутий борг в доларах та еквівалент у гривні, виданий виконавчий лист на стягнення боргу в гривні - 131 679,70 грн.Тривало виконавче провадження, нічого не було стягнуто, в 2015 році виконавчий лист був повернутий стягувачу - ТОВ "Кей Колект".В 2019 році виконавче провадження було знищене.В квітні 2019 року боржник отримав вимогу про виконання зобов'язання, але не від ТОВ "Кей Колект", а від фізичної особи.Ця фізособа повідомила, що в березні 2019 року ТОВ "Кей Колект" відступило право вимоги за кредитним договором та право вимоги за договором іпотеки фінансовій установі, в цей же день ця фінустанова відступила ті ж самі права цій фізичній особі.У вимозі не зазначена сума, яку новий кредитор вимагає сплатити, і відсутній рахунок, куди платити, тому виконати вимогу неможливо.Копії договорів відступлення до вимоги не додані.Вимога містить попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки - реєстрацію права власності на предмет іпотеки, якщо вимога не буде задоволена протягом 30 днів.Ні ТОВ "Кей Колект", ні фінустанова не повідомляли боржника про відступлення.Про обидва відступлення нам відомо лише з повідомлення цієї фізособи, плюс в реєстрі речових прав іпотекодержателем зараз є ця фізособа.Хоча згідно ст. 24 ЗУ "Про іпотеку" іпотекодержатель зобов'язаний письмово у п'ятиденний строк повідомити боржника про віступлення прав за іпотечним договором і права вимоги за основним зобов'язанням.З іншого боку, згідно цій же статті якщо не буде доведено інше, відступлення прав за іпотечним договором свідчить про відступлення права вимоги за основним зобов'язанням.Договорів про відступлення боржнику не надали і обсяг відступленого не відомий.На цьому етапі боржник звернувся до мене.Я вбачаю наступне:1) Пред'явити виконавчий лист через майже 4 роки після повернення не можна і замінити стягувача його правонаступником також не можна.2) Іпотека не припиняється, якщо сплив строк пред'явлення виконавчого листа, бо не припинилось зобов'язання за кредитом.3)Відступлення прав за кредитним договором фізичній особі є недійсним. З цього приводу є рішення судів. Договір відступлення фізособі можна оспорити в суді, але тоді кредитором і іпотекодержателем буде фінустанова. Ми виграємо якийсь час, але проблема лишиться.Боржнику потрібно не допустити перереєстрації права власності на предмет іпотеки.Якби боржник під час виконавчого провадження сплатив 131 679,70 грн., то зобов'язання за кредитом припилося б, і припинилася б іпотека.Боржник може тепер внести на депозит нотаріуса ті 131 679,70 грн., що були зазначені у виконавчому листі, та чи буде це підставою стверджувати, що зобов'язання боржника за кредитним договором припинилось і іпотека також припинилась?Моя невпевненість пояснюється тим, що у виконавчому провадженні відбувалося б виконання виконавчого листа, виданого у гривнях.Якби рішення суду було тільки у гривнях, то все було б ОК.А відступлення права вимоги за кредитним договором, укладеним в доларах, за яким вже є рішення суду в доларах та гривнях - це вже є нюанс.А може відступлення було за рішенням суду. Не маючи договорів відступлення, можна тільки гадати.Якщо все-таки зобов'язання можна вважати припиненим, то на користь кого вносити гроші в депозит нотаріуса в цій ситуації?Рішення суду було на користь ТОВ "Кей Колект", але відбулись два відступлення, спочатку на користь фінустанови, а після - на користь фізособи, останнє незаконно.

Страницы: Всего: 1



