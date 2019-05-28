Пасажирські перевезення під замовлення

28/05/19 14:25 serdz



Наші послуги:

- оренда мікроавтобусів з водіями для подорожей по Україні;

- екскурсійне обслуговування;

- перевезення організованих груп на море;

- тури на байдарках (перевезення, прокат, консультації);

- паломницькі тури по святим місцям України;

- трансфер в аеропорті, авто та ж/д вокзали;

- доставка співробітників до місця роботи;

- обслуговування весіль та урочистостей;

- обслуговування семінарів, виставок та ін.

Ми знаходимося у м.Полтава.

Наші мікроавтобуси забезпечені Wi-Fi, TV, DVD. Ми з відповідальністю та індивідуально підходимо до кожного замовника, враховуючи його побажання.

Якщо у вас залишились запитання – зателефонуйте і більш детальніше дізнайтеся про наші послуги.

Тел.: 050-740-85-40, 097-240-85-40.

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«Пасажирські перевезення» пропонують Вам скористатися послугами перевезення комфортабельними мікроавтобусами (Mercedes Vito, Mercedes Sprinter) від 8 до 20 місць.Наші послуги:- оренда мікроавтобусів з водіями для подорожей по Україні;- екскурсійне обслуговування;- перевезення організованих груп на море;- тури на байдарках (перевезення, прокат, консультації);- паломницькі тури по святим місцям України;- трансфер в аеропорті, авто та ж/д вокзали;- доставка співробітників до місця роботи;- обслуговування весіль та урочистостей;- обслуговування семінарів, виставок та ін.Ми знаходимося у м.Полтава.Наші мікроавтобуси забезпечені Wi-Fi, TV, DVD. Ми з відповідальністю та індивідуально підходимо до кожного замовника, враховуючи його побажання.Якщо у вас залишились запитання – зателефонуйте і більш детальніше дізнайтеся про наші послуги.Тел.: 050-740-85-40, 097-240-85-40.Наша сторінка у fb: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

