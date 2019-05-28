Пасажирські перевезення під замовлення

«Пасажирські перевезення» пропонують Вам скористатися послугами перевезення комфортабельними мікроавтобусами (Mercedes Vito, Mercedes Sprinter) від 8 до 20 місць.
Наші послуги:
- оренда мікроавтобусів з водіями для подорожей по Україні;
- екскурсійне обслуговування;
- перевезення організованих груп на море;
- тури на байдарках (перевезення, прокат, консультації);
- паломницькі тури по святим місцям України;
- трансфер в аеропорті, авто та ж/д вокзали;
- доставка співробітників до місця роботи;
- обслуговування весіль та урочистостей;
- обслуговування семінарів, виставок та ін.
Ми знаходимося у м.Полтава.
Наші мікроавтобуси забезпечені Wi-Fi, TV, DVD. Ми з відповідальністю та індивідуально підходимо до кожного замовника, враховуючи його побажання.
Якщо у вас залишились запитання – зателефонуйте і більш детальніше дізнайтеся про наші послуги.
Тел.: 050-740-85-40, 097-240-85-40.
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