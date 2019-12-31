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Петиція Президенту України "Відшкодування збитків, завданих неконституційністю НКРЕКП" темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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18/06/19 21:57 Bogdan-NK





Відповідно до статті 152 Конституції України закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.

Матеріальна чи моральна шкода завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними відшкодовується державою у встановленому законом порядку.



Однак, такий закон до теперішнього часу не прийнятий. Положення статті 1175 Цивільного кодексу України підлягають застосуванню тільки у випадках, коли нормативно-правовий акт органу державної влади визнається незаконним і скасовується. При цьому у випадках, коли закони чи інші нормативно-правові акти або їх окремі положення визнаються Конституційним Судом України (далі – КСУ) неконституційними та у зв'язку з цим втрачають чинність, вказана норма не підлягає застосуванню.



14 червня 2019 року КСУ визнав, що створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Комісія) не узгоджується з Конституцією України. КСУ зазначив, що визнані неконституційними положення Закону про Комісію втрачають чинність з 31.12.2019 року.



При цьому правовий механізм одержання компенсації матеріальної шкоди, завданої переплатами від цінової і тарифної політики, яку формує НКРЕКП (зокрема і формули "Роттердам плюс" – методики формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії) наразі відсутній.



Враховуючи значущість правових наслідків даного рішення КСУ, прошу розробити і внести до Верховної Ради України проект закону, спрямований на врегулювання порядку відшкодування державою фізичним і юридичним особам збитків, завданих прийняттям неконституційних актів та неконституційними діями. Посилання на електронну петицію: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Відповідно до статті 152 Конституції України закони, інші акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність, якщо інше не встановлено самим рішенням, але не раніше дня його ухвалення.Матеріальна чи моральна шкода завдана фізичним або юридичним особам актами і діями, що визнані неконституційними відшкодовується державою у встановленому законом порядку.Однак, такий закон до теперішнього часу не прийнятий. Положення статті 1175 Цивільного кодексу України підлягають застосуванню тільки у випадках, коли нормативно-правовий акт органу державної влади визнається незаконним і скасовується. При цьому у випадках, коли закони чи інші нормативно-правові акти або їх окремі положення визнаються Конституційним Судом України (далі – КСУ) неконституційними та у зв'язку з цим втрачають чинність, вказана норма не підлягає застосуванню.14 червня 2019 року КСУ визнав, що створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП, Комісія) не узгоджується з Конституцією України. КСУ зазначив, що визнані неконституційними положення Закону про Комісію втрачають чинність з 31.12.2019 року.При цьому правовий механізм одержання компенсації матеріальної шкоди, завданої переплатами від цінової і тарифної політики, яку формує НКРЕКП (зокрема і формули "Роттердам плюс" – методики формування ціни на вугілля при виробництві електроенергії) наразі відсутній.Враховуючи значущість правових наслідків даного рішення КСУ, прошу розробити і внести до Верховної Ради України проект закону, спрямований на врегулювання порядку відшкодування державою фізичним і юридичним особам збитків, завданих прийняттям неконституційних актів та неконституційними діями.

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