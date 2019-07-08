Використання довіреності іноземної юридичної особи в Україні

|
Сортировать по времени сообщений
[]
|8/07/19 16:07
Эос > Всё возможно
8/07/19 15:20
вопрос, который решается в суде, именно этот - правомерно ли отказали в выплате возмещения на том основании, что полномочия заявителя не подтверждены надлежащим образом. заявитель не является собственником поврежденного имущества, предъявил доверенность, выданную юридическим лицом Болгарии. что не так?
|8/07/19 15:20
Всё возможно > Эос
8/07/19 15:04
А при чем тут тогда тема о доверенности. Если её принял суд, то выполните решение суда. Или это вы оспариваете полномочия истца? Короче, спрашиваете одно, а потом вылазит другое
|8/07/19 15:04
Эос > Всё возможно
8/07/19 14:43
я-то как раз не предлагаю)) а вот суд, очень похоже, предложит
|8/07/19 14:43
Всё возможно > Эос
8/07/19 14:32
Т.е. вы предлагаете отдать деньги представителю, полномочия которого не в состоянии оценить самостоятельно? Нужно ещё МЗС, Минюст. Как минимум, пусть оформляют доверенность у нашего консула.
|8/07/19 14:32
Эос > Всё возможно
8/07/19 14:22
на получение денег в возмещение ущерба от ДТП
|8/07/19 14:22
Всё возможно > Эос
8/07/19 11:55
"Коротше, чи можна використовувати таку довіреність на території України без апостилю чи іншої легалізації?"(с) О чем доверенность?
- Нотариус: хоть апостыль, хоть легализация - идите лесом
- Юрист предприятия контрагента - хоть апостыль, хоть легализация идите лесом (или деньги/товар вперед)
- Адвокат на представительство в Украине: можно без апостыля, без легализации, без подписи, без печати - но деньги вперед
|8/07/19 14:16
Эос > AM
8/07/19 13:59
спасибо
|8/07/19 14:16
Эос > Sven
8/07/19 13:57
спасибо
|8/07/19 13:59
AM > Эос
8/07/19 12:29
|8/07/19 13:57
Sven > Эос
8/07/19 13:32
|8/07/19 13:32
Эос > Sven
8/07/19 13:27
м.б. сослаться на название главы 3, в которой ст. 17, "офіційні документи" и на соответствующие положения Гаагской конвенции, где дано определение официальных документов
|8/07/19 13:29
Эос > Sven
8/07/19 13:27
где?!
Стаття 1
Визначення понять
1. Для цілей цього Договору розуміється, що:
1) цивільними вважаються такі справи, які виникають із цивільних, трудових, сімейних і комерційних правовідносин;
2) органами юстиції визнаються органи Договірних Сторін, які мають право приймати рішення та здійснювати відповідні дії у справах, зазначених у підпункті 1) пункту 1 цієї статті;
3) центральним органом в Україні є Міністерство юстиції України, центральним органом у Республіці Болгарія - Міністерство
юстиції Республіки Болгарія.
2. Громадянами однієї з Договірних Сторін є особи, які мають громадянство цієї Договірної Сторони згідно з її законодавством.
3. Положення цього Договору про громадян Договірних Сторін поширюються відповідним чином на юридичних осіб, створених згідно з законодавством Договірної Сторони, на території якої вони мають своє місцезнаходження.
|8/07/19 13:27
Sven > Эос
8/07/19 12:29
:))
В любом международном договоре (и упоминаемый Вами договор в том числе), имеет четкую структуризацию, практически одинаковую для всех.
Так вот, в начале любого договора есть статья касательно понятий, применяемых в договоре.
В Вашем случае, это - статья 1, где черным по белому написаны ответы на Ваши вопросы.
|8/07/19 12:29
Эос > dkl
8/07/19 12:15
где-то можно прочитать то, что вы написали? разъяснение Минюста хотя бы сойдет. В некоторых договорах сказано об "официальных органах", "официальных документах" и "гербовой печати", здесь проблема в том, что этих прилагательных нет, судья склоняется считать директора юридического лица его органом.
|8/07/19 12:15
dkl > Эос
8/07/19 11:55
Во всех договорах о правовой помощи формулировки типовые, поэтому Ваш вопрос касается не только Болгарии, но и любого другого государства, с которым у Украины подписан договор о правовой помощи. Органом, в контексте таких договоров, считается только официальный орган, наделенный соответствующими функциями по национальному законодательству (госорган, регистратор, нотариус и т.д.). То есть, если доверенность заверена печатью и подписью такого органа, то ее можно просто перевести на укр. язык, перевод заверить в Украине нотариально и использовать без всяких апостилей. Но если это просто доверенность, которую подписал директор болгарского предприятия и заверил печатью такого же предприятия, то без легализации такую доверенность в Украине использовать нельзя. Чтобы решить эту проблему, к примеру, необходимо, чтобы доверенность была выдана болгарским нотариусом.
|8/07/19 11:55
Эос
Є довіреність, видана юридичною особою приватного права, зареєстрованою в Болгарії. Форма - проста письмова, в наявності підпис директора та печатка юридичної особи (не гербова).
Є Договір про правову допомогу, відповідно до ст 17 якого: Документи, які на території однієї Договірної Сторони складені або засвідчені органом або спеціально уповноваженою на це особою в межах їх компетенції і в установленій формі та засвідчені офіційною печаткою, приймаються на території іншої Договірної Сторони без будь-якого спеціального засвідчення. Те саме стосується і засвідчення підпису громадянина, копій і перекладів документів.
Перерила все, не можу зрозуміти:
- що таке "орган" в контексті цієї статті?
- що таке "уповноважена особа"?
- що таке "офіційна печатка"?
Коротше, чи можна використовувати таку довіреність на території України без апостилю чи іншої легалізації?