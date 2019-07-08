Використання довіреності іноземної юридичної особи в Україні

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8/07/19 16:07 Эос > Всё возможно 8/07/19 15:20

вопрос, который решается в суде, именно этот - правомерно ли отказали в выплате возмещения на том основании, что полномочия заявителя не подтверждены надлежащим образом. заявитель не является собственником поврежденного имущества, предъявил доверенность, выданную юридическим лицом Болгарии. что не так?



8/07/19 15:20 Всё возможно > Эос 8/07/19 15:04

А при чем тут тогда тема о доверенности. Если её принял суд, то выполните решение суда. Или это вы оспариваете полномочия истца? Короче, спрашиваете одно, а потом вылазит другое





8/07/19 14:43 Всё возможно > Эос 8/07/19 14:32

Т.е. вы предлагаете отдать деньги представителю, полномочия которого не в состоянии оценить самостоятельно? Нужно ещё МЗС, Минюст. Как минимум, пусть оформляют доверенность у нашего консула.



8/07/19 14:32 Эос > Всё возможно 8/07/19 14:22

на получение денег в возмещение ущерба от ДТП



8/07/19 14:22 Всё возможно > Эос 8/07/19 11:55

"Коротше, чи можна використовувати таку довіреність на території України без апостилю чи іншої легалізації?"(с) О чем доверенность?

- Нотариус: хоть апостыль, хоть легализация - идите лесом

- Юрист предприятия контрагента - хоть апостыль, хоть легализация идите лесом (или деньги/товар вперед)

- Адвокат на представительство в Украине: можно без апостыля, без легализации, без подписи, без печати - но деньги вперед



8/07/19 13:32 Эос > Sven 8/07/19 13:27

м.б. сослаться на название главы 3, в которой ст. 17, "офіційні документи" и на соответствующие положения Гаагской конвенции, где дано определение официальных документов



8/07/19 13:29 Эос > Sven 8/07/19 13:27

где?!

Стаття 1

Визначення понять

1. Для цілей цього Договору розуміється, що:

1) цивільними вважаються такі справи, які виникають із цивільних, трудових, сімейних і комерційних правовідносин;

2) органами юстиції визнаються органи Договірних Сторін, які мають право приймати рішення та здійснювати відповідні дії у справах, зазначених у підпункті 1) пункту 1 цієї статті;

3) центральним органом в Україні є Міністерство юстиції України, центральним органом у Республіці Болгарія - Міністерство

юстиції Республіки Болгарія.

2. Громадянами однієї з Договірних Сторін є особи, які мають громадянство цієї Договірної Сторони згідно з її законодавством.

3. Положення цього Договору про громадян Договірних Сторін поширюються відповідним чином на юридичних осіб, створених згідно з законодавством Договірної Сторони, на території якої вони мають своє місцезнаходження.



8/07/19 13:27 Sven > Эос 8/07/19 12:29

:))

В любом международном договоре (и упоминаемый Вами договор в том числе), имеет четкую структуризацию, практически одинаковую для всех.

Так вот, в начале любого договора есть статья касательно понятий, применяемых в договоре.

В Вашем случае, это - статья 1, где черным по белому написаны ответы на Ваши вопросы.



8/07/19 12:29 Эос > dkl 8/07/19 12:15

где-то можно прочитать то, что вы написали? разъяснение Минюста хотя бы сойдет. В некоторых договорах сказано об "официальных органах", "официальных документах" и "гербовой печати", здесь проблема в том, что этих прилагательных нет, судья склоняется считать директора юридического лица его органом.





8/07/19 12:15 dkl > Эос 8/07/19 11:55

Во всех договорах о правовой помощи формулировки типовые, поэтому Ваш вопрос касается не только Болгарии, но и любого другого государства, с которым у Украины подписан договор о правовой помощи. Органом, в контексте таких договоров, считается только официальный орган, наделенный соответствующими функциями по национальному законодательству (госорган, регистратор, нотариус и т.д.). То есть, если доверенность заверена печатью и подписью такого органа, то ее можно просто перевести на укр. язык, перевод заверить в Украине нотариально и использовать без всяких апостилей. Но если это просто доверенность, которую подписал директор болгарского предприятия и заверил печатью такого же предприятия, то без легализации такую доверенность в Украине использовать нельзя. Чтобы решить эту проблему, к примеру, необходимо, чтобы доверенность была выдана болгарским нотариусом.

