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Ликвидация участников-нерезидентов - каковы последствия для юрлица-резидента?
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10/07/19 17:03  Sven > Red Tag    10/07/19 16:39Дерево
Видите ли, какая штука.
В нашем случае, представитель Короны устанавливает право собственности на бесхозное имущество. Это у него в обязанностях записано.
Так вот, если некое лицо (в нашем случае, кто-то же должен там быть заинтересован во владении КП украинской компании) обратиться к такому представителю Короны и заявит о своей заинтересованности в собственности, то Корона может от него отказаться в пользу такого лица.

10/07/19 16:39  Red Tag > Sven    10/07/19 15:04Дерево
"Кто знает, как там все происходило на самом деле? " ну примерно знаю... только толку от этого... ликвидация была управляемой, это не проблема. Проблема - юрлицо-резидент

10/07/19 15:04  Sven > Red Tag    10/07/19 14:41Дерево
На Альбионе нужен человек для того, чтобы понять можно ли там что-то вымутить.
Кто знает, как там все происходило на самом деле?
Может удастся нарыть statement of affairs, чтобы понимать, откуда ноги растут.
С другой стороны - есть ли смысл во всем этом (время, затраты).


10/07/19 14:41  Red Tag > Sven    10/07/19 14:26Дерево
" то ситуация патовая, с точки зрения добровольности ликвидации." спасибо, я так и подозревал...
Даже если в Альбионе и есть кто-то, то он должен быть как-то связан с акционером, ну и требования какие? Верните моё?.. Как Вы уже сказали, это задорого, да и не решает ничего. Я бы вот подумал за последствия здесь, так их вроде и нет, директор на крючке и всё... Пичалька

10/07/19 14:26  Sven > Red Tag    10/07/19 14:04Дерево
К Короне переходит все, что осталось на балансе компании.
Это всё считается бесхозным имуществом (ст. ст. 1012 Companies Act 2006), а добру пропадать нельзя:)
Оно некоторое время обслуживается (поскольку в Британии есть возможность "повернуть все взад", правда, за очень дорого), а затем принимается решение относительно его дальнейшей судьбы.
Хотя, в течение года, можно подать заявление представителю Короны, если в "бесхозность" угодило что-то своё.
Но для этого нужно будет предоставить доки, что оно твоё и есть.
В общем, все довольно сложно и запутанно.
Что касается Вашей ситуации в целом - то, если у Вас нет заинтересованной стороны в Туманном Альбионе, то ситуация патовая, с точки зрения добровольности ликвидации.


10/07/19 14:08  Red Tag > Евгений Осычнюк    10/07/19 12:38Дерево
если пробел, то его можно восполнить по аналогии закона или права... Наследственные дела тут ближе всех... Что касается отсутствия последствий для самого юрлица, то можем получить ещё "красивее" картину, если, к примеру, директор станет недееспособным... Вот железобетонная картина абсолютно законной ситуации, не предусмотренной никаким законом

10/07/19 14:04  Red Tag > Sven    10/07/19 13:49Дерево
Если вернуться к нашему "барану", то от участника к "Короне" что перешло?Право собственности на долю? Вообще какая-то эфемерная единица, как объект собственности, ну да ладно, кто субъект обращения к "Короне"? Те, чьи права нарушаются/не соблюдаются... Чего просит? Управить/ответить по долгам? Так там ещё и доли 50 на 50 :((( Даже, если предположить их полное содействие, то ничего не произойдет... Тупик

10/07/19 13:49  Sven > Red Tag    10/07/19 13:05Дерево
Ну, бритты, в этом плане, весьма оригинальны.
Процедуры несостоятельности (так у них красиво называется неспособность погашения собственных долгов) предусматривают, в том числе, и ликвидацию (добровольную или по решению суда).
Так вот, к слову, вне зависимости от выбора действия (сам ты ликвидируешься или "помогли"), оставшееся добро переходит к государству или, как часто любят говорить там, - к Короне.

10/07/19 13:05  Red Tag > Rossi    10/07/19 12:50Дерево
я не очень знаком с "тамошними" правилами, но вот из того, что мне говорили, в Британии, есть две процедуры ликвидации - по инициативе собственника/акционера и по инициативе Короны. У нас последний случай, а в нем, как я понял, собственником становится известная бабушка... К ней что ли? Если да, то это круто!

10/07/19 12:50  Rossi > Red Tag    10/07/19 12:28Дерево
активы ликвидируемого юрлица подлежат распределению между его участниками

10/07/19 12:38  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Red Tag    10/07/19 12:00Дерево
Тут типичный правовой пробел. По смыслу ст.23 "ЗУ про ТОВ...", ликвидация участника не влечет никаких "прямых" последствий для юридического статуса самого ТОВ. Вот из этого и исходите.

10/07/19 12:28  Red Tag > AM    10/07/19 12:13Дерево
"Право собственности на доли в УК найдет своего хозяина" у меня никаких, совсем, мыслей, кто это мог бы быть.

10/07/19 12:23  Red Tag > AM    10/07/19 12:13Дерево
ликвидированы без правопреемников

10/07/19 12:13  AMОтправить письмо > Red Tag    10/07/19 12:00Дерево
Если в уставе нет такого основания для ликвидации, как ликвидация участников, то, значит для ликвидации нет оснований.
Смерть юридического лица - участника ничем не отличается от смерти участника - физического лица.
Право собственности на доли в УК найдет своего хозяина

10/07/19 12:00  Red Tag   Дерево
Собственно, весь вопрос в теме. Ликвидированы участники-нерезиденты юрлица. Хотелось бы и само юрлицо снести. Только вот основания снесения не придумываются. Разве что дождаться некредитоспособности и как должника... Фигня вариант...

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