Ликвидация участников-нерезидентов - каковы последствия для юрлица-резидента?

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10/07/19 17:03 Sven > Red Tag 10/07/19 16:39

Видите ли, какая штука.

В нашем случае, представитель Короны устанавливает право собственности на бесхозное имущество. Это у него в обязанностях записано.

Так вот, если некое лицо (в нашем случае, кто-то же должен там быть заинтересован во владении КП украинской компании) обратиться к такому представителю Короны и заявит о своей заинтересованности в собственности, то Корона может от него отказаться в пользу такого лица.



10/07/19 16:39 Red Tag > Sven 10/07/19 15:04

"Кто знает, как там все происходило на самом деле? " ну примерно знаю... только толку от этого... ликвидация была управляемой, это не проблема. Проблема - юрлицо-резидент



10/07/19 15:04 Sven > Red Tag 10/07/19 14:41

На Альбионе нужен человек для того, чтобы понять можно ли там что-то вымутить.

Кто знает, как там все происходило на самом деле?

Может удастся нарыть statement of affairs, чтобы понимать, откуда ноги растут.

С другой стороны - есть ли смысл во всем этом (время, затраты).







10/07/19 14:41 Red Tag > Sven 10/07/19 14:26

" то ситуация патовая, с точки зрения добровольности ликвидации." спасибо, я так и подозревал...

Даже если в Альбионе и есть кто-то, то он должен быть как-то связан с акционером, ну и требования какие? Верните моё?.. Как Вы уже сказали, это задорого, да и не решает ничего. Я бы вот подумал за последствия здесь, так их вроде и нет, директор на крючке и всё... Пичалька



10/07/19 14:26 Sven > Red Tag 10/07/19 14:04

К Короне переходит все, что осталось на балансе компании.

Это всё считается бесхозным имуществом (ст. ст. 1012 Companies Act 2006), а добру пропадать нельзя:)

Оно некоторое время обслуживается (поскольку в Британии есть возможность "повернуть все взад", правда, за очень дорого), а затем принимается решение относительно его дальнейшей судьбы.

Хотя, в течение года, можно подать заявление представителю Короны, если в "бесхозность" угодило что-то своё.

Но для этого нужно будет предоставить доки, что оно твоё и есть.

В общем, все довольно сложно и запутанно.

Что касается Вашей ситуации в целом - то, если у Вас нет заинтересованной стороны в Туманном Альбионе, то ситуация патовая, с точки зрения добровольности ликвидации.







10/07/19 14:08 Red Tag > Евгений Осычнюк 10/07/19 12:38

если пробел, то его можно восполнить по аналогии закона или права... Наследственные дела тут ближе всех... Что касается отсутствия последствий для самого юрлица, то можем получить ещё "красивее" картину, если, к примеру, директор станет недееспособным... Вот железобетонная картина абсолютно законной ситуации, не предусмотренной никаким законом



10/07/19 14:04 Red Tag > Sven 10/07/19 13:49

Если вернуться к нашему "барану", то от участника к "Короне" что перешло?Право собственности на долю? Вообще какая-то эфемерная единица, как объект собственности, ну да ладно, кто субъект обращения к "Короне"? Те, чьи права нарушаются/не соблюдаются... Чего просит? Управить/ответить по долгам? Так там ещё и доли 50 на 50 :((( Даже, если предположить их полное содействие, то ничего не произойдет... Тупик



10/07/19 13:49 Sven > Red Tag 10/07/19 13:05

Ну, бритты, в этом плане, весьма оригинальны.

Процедуры несостоятельности (так у них красиво называется неспособность погашения собственных долгов) предусматривают, в том числе, и ликвидацию (добровольную или по решению суда).

Так вот, к слову, вне зависимости от выбора действия (сам ты ликвидируешься или "помогли"), оставшееся добро переходит к государству или, как часто любят говорить там, - к Короне.



10/07/19 13:05 Red Tag > Rossi 10/07/19 12:50

я не очень знаком с "тамошними" правилами, но вот из того, что мне говорили, в Британии, есть две процедуры ликвидации - по инициативе собственника/акционера и по инициативе Короны. У нас последний случай, а в нем, как я понял, собственником становится известная бабушка... К ней что ли? Если да, то это круто!



10/07/19 12:50 Rossi > Red Tag 10/07/19 12:28

активы ликвидируемого юрлица подлежат распределению между его участниками



10/07/19 12:38 Евгений Осычнюк > Red Tag 10/07/19 12:00

Тут типичный правовой пробел. По смыслу ст.23 "ЗУ про ТОВ...", ликвидация участника не влечет никаких "прямых" последствий для юридического статуса самого ТОВ. Вот из этого и исходите.



10/07/19 12:28 Red Tag > AM 10/07/19 12:13

"Право собственности на доли в УК найдет своего хозяина" у меня никаких, совсем, мыслей, кто это мог бы быть.





10/07/19 12:13 AM > Red Tag 10/07/19 12:00

Если в уставе нет такого основания для ликвидации, как ликвидация участников, то, значит для ликвидации нет оснований.

Смерть юридического лица - участника ничем не отличается от смерти участника - физического лица.

Право собственности на доли в УК найдет своего хозяина

