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Домушники - как защитить свою квартиру и дом от краж во время поездок темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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18/07/19 13:27 Gudzon





Наличие камер видеонаблюдения, сигнализации – уже значительно уменьшает возможность домушников взломать и обворовать Ваше имущество.



По статистике основными критериями, по которым воры выбирают себе объекты для «обчистки» не только в Украине, но и европейских странах:

- дома, чьи хозяева проводят большую часть своей жизни на работе;

- дома без систем безопасности;

- дом с удаленным расположением от соседей, где минимальна возможность быть замеченными;

- воры могут обойти 1-2 системы безопасности, но чем больше препятствий, тем меньше вероятность стать их жертвой.





Поэтому мы подготовили список советов, которые помогут Вам предотвратить порчу и потерю имущества.



1. Не надейтесь на собаку



Ваша собака может помочь сдержать потенциальных грабителей только тем, что «предупредит» Вас лаем о том, что кто-то пытается проникнуть в ваш дом. И при этом, во-первых, собака может быть на привязи или в вольере, и не сможет как-то отпугнуть грабителей. Во-вторых, собаки часто спят по 12 часов в день и не всегда слышат грабителей. В-третьих, кусочек мяса поможет ворам выманить собаку со двора. А если в лакомстве будет снотворное, то лучший друг человека просто уснет.



2. Создайте иллюзию активности в доме



Используйте автономное освещение / автоматические датчики движения, как внутри, так и снаружи вашего дома. Благо в нашем digital мире уже большое количество таких устройств.



Шум и свет испугают любого грабителя, который пытается проникнуть в вашу собственность.

Оставляйте свет в течение дня, когда вы уходите на работу, телевизор с включенной громкостью. Так Вы создаете иллюзию, что в доме кто-то находится.



Система Умный дом поможет Вам контролировать освещение и работу бытовой техники в то время, когда Вы на работе или в отпуске. Вы можете запрограммировать расписание для освещения в доме, сценарии управления бытовыми приборами (телевизор, музыкальные проигрыватели, кондиционер), открытие / закрытие штор, включение и выключение розеток и пр. Таким образом Вы снова таки создаете видимость присутствия дома.





3. Познакомьтесь со своими соседями



Хорошие отношения со своими соседями и Ваша общая заинтересованность в безопасности района – Вам в помощь. Часто именно соседи позвонят Вам или в полицию если заметят что-то подозрительное.



4. Предупреждающие знаки о наличии систем безопасности



Наклейки охранной системы на воротах и входных дверях, надписи на окнах дают понять ворам, что взлом Вашего доме будет не простым. Система сигнализации предусматривает немедленное оповещение хозяина и службы охраны (при постановке объекта на пульт охранной компании) при попытке вторжения в Вашу квартиру или дом. Есть и другие устройства безопасности, чтобы увидеть посторонних около Вашей двери - камеры видеонаблюдения, дверной видеозвонок, видеодомофон.



5. Безопасность всех дверей и окон



Все двери, окна, ставни и роллеты, двери гаража - любой способ, которым кто-то может проникнуть в дом, должны быть проверены, прежде чем вы отправляетесь на работу или в отпуск. Установка датчиков открытия, движения и разбития на дверях и окнах позволят Вам получать уведомления, если они вдруг будут открыты. Наличие смарт-замка на дверях может предоставить Вам больший контроль над тем, кому позволен доступ к Вашему дому.



6. Не забывайте про придомовую территорию



Еще один способ защитить Ваш частный дом и нижние этажи многоквартирных домов – ухоженная придомовая территория. У Вас всегда должна быть возможность видеть, кто приближается к Вашему дому в любое время дня и ночи. Сократите к минимуму возможность для взломщиков спрятаться где-нибудь в Вашем дворе и вокруг дома. Высокие заросли кустарников и деревьев – хорошая возможность незаметно следить за Вами и тем, что происходит в Вашем доме.



7. Убирайте ценные вещи со двора частного дома



Важно обеспечить безопасность тому, что вы используете во дворе, потому что ворам легче украсть предметы, которые остались снаружи. Садовый инвентарь, газонокосилки, оборудование для гриля и прочую дворовую утварь не забудьте отнести в надежный гараж. Не оставляйте также снаружи велосипеды и мотоциклы. Еще очень важно - если Вы купили дорогую вещь, то не стоит «светить» это – разложите коробки и выкиньте их в мусорный бак; и, как бы банально ни звучало, закрывайте шторы, чтобы не было видно, что находится в Вашем доме. Помните про окна в гараже – это еще одна возможность проникновения в Ваше имущество.

Используйте сейфы (а лучше скрытые или встроенные) для хранения украшений, оружия и других ценных предметов.



8. Подготовьтесь, прежде чем уезжать в отпуск



Незащищенный дом – легкая цель для грабителей. Если Вы планируете уезжать в отпуск, предупредите об этом соседей (конечно же, если у Вас хорошие отношения) или знакомых. Попросите их, чтобы они «присматривали» за Вашим домом: обращали внимание на посторонних, доставали корреспонденцию из почтового ящика, протирали дверную ручку от пыли (да-да! за два дня она покрывается пылью и так воры могут определить, что Вас нет дома). Если у Вас частный дом, то также необходимо кому-то поливать уличные растения, косить газон и выполнять основные дела по дому для поддержания иллюзии активности в Вашем доме.



9. По возможности, получите консультацию специалистов



Проконсультируйтесь с сотрудниками охранных служб и/или полиции, чтобы определить «слабые места» Вашего дома, которые необходимо дополнительно обезопасить.



Итак, подведем итог:



- не выставляйте на показ ценные и дорогие вещи;

- оставляйте свой дом освещенным по графику и поддерживайте активность;

- покажите, что у Вас есть охранные системы безопасности;

- используйте видеонаблюдение для постоянного контроля Вашего дома.



Надеемся, что данная статья была полезной и поможет Вам защитить Ваше имущество.



Источник: Взломы и кражи в квартирах и частных домах происходят в любое время и вне зависимости от района. Выбирая дом для совершения преступления, грабители обращают внимание на то, насколько сложное или простое будет проникновение в Ваше жилье. И, если это преступление не «по наводке», то чаще всего никто не захочет сильно рисковать и "заморачиваться" с домом, хозяева которого позаботились о своей безопасности.Наличие камер видеонаблюдения, сигнализации – уже значительно уменьшает возможность домушников взломать и обворовать Ваше имущество.По статистике основными критериями, по которым воры выбирают себе объекты для «обчистки» не только в Украине, но и европейских странах:- дома, чьи хозяева проводят большую часть своей жизни на работе;- дома без систем безопасности;- дом с удаленным расположением от соседей, где минимальна возможность быть замеченными;- воры могут обойти 1-2 системы безопасности, но чем больше препятствий, тем меньше вероятность стать их жертвой.Поэтому мы подготовили список советов, которые помогут Вам предотвратить порчу и потерю имущества.1. Не надейтесь на собакуВаша собака может помочь сдержать потенциальных грабителей только тем, что «предупредит» Вас лаем о том, что кто-то пытается проникнуть в ваш дом. И при этом, во-первых, собака может быть на привязи или в вольере, и не сможет как-то отпугнуть грабителей. Во-вторых, собаки часто спят по 12 часов в день и не всегда слышат грабителей. В-третьих, кусочек мяса поможет ворам выманить собаку со двора. А если в лакомстве будет снотворное, то лучший друг человека просто уснет.2. Создайте иллюзию активности в домеИспользуйте автономное освещение / автоматические датчики движения, как внутри, так и снаружи вашего дома. Благо в нашем digital мире уже большое количество таких устройств.Шум и свет испугают любого грабителя, который пытается проникнуть в вашу собственность.Оставляйте свет в течение дня, когда вы уходите на работу, телевизор с включенной громкостью. Так Вы создаете иллюзию, что в доме кто-то находится.Система Умный дом поможет Вам контролировать освещение и работу бытовой техники в то время, когда Вы на работе или в отпуске. Вы можете запрограммировать расписание для освещения в доме, сценарии управления бытовыми приборами (телевизор, музыкальные проигрыватели, кондиционер), открытие / закрытие штор, включение и выключение розеток и пр. Таким образом Вы снова таки создаете видимость присутствия дома.3. Познакомьтесь со своими соседямиХорошие отношения со своими соседями и Ваша общая заинтересованность в безопасности района – Вам в помощь. Часто именно соседи позвонят Вам или в полицию если заметят что-то подозрительное.4. Предупреждающие знаки о наличии систем безопасностиНаклейки охранной системы на воротах и входных дверях, надписи на окнах дают понять ворам, что взлом Вашего доме будет не простым. Система сигнализации предусматривает немедленное оповещение хозяина и службы охраны (при постановке объекта на пульт охранной компании) при попытке вторжения в Вашу квартиру или дом. Есть и другие устройства безопасности, чтобы увидеть посторонних около Вашей двери - камеры видеонаблюдения, дверной видеозвонок, видеодомофон.5. Безопасность всех дверей и оконВсе двери, окна, ставни и роллеты, двери гаража - любой способ, которым кто-то может проникнуть в дом, должны быть проверены, прежде чем вы отправляетесь на работу или в отпуск. Установка датчиков открытия, движения и разбития на дверях и окнах позволят Вам получать уведомления, если они вдруг будут открыты. Наличие смарт-замка на дверях может предоставить Вам больший контроль над тем, кому позволен доступ к Вашему дому.6. Не забывайте про придомовую территориюЕще один способ защитить Ваш частный дом и нижние этажи многоквартирных домов – ухоженная придомовая территория. У Вас всегда должна быть возможность видеть, кто приближается к Вашему дому в любое время дня и ночи. Сократите к минимуму возможность для взломщиков спрятаться где-нибудь в Вашем дворе и вокруг дома. Высокие заросли кустарников и деревьев – хорошая возможность незаметно следить за Вами и тем, что происходит в Вашем доме.7. Убирайте ценные вещи со двора частного домаВажно обеспечить безопасность тому, что вы используете во дворе, потому что ворам легче украсть предметы, которые остались снаружи. Садовый инвентарь, газонокосилки, оборудование для гриля и прочую дворовую утварь не забудьте отнести в надежный гараж. Не оставляйте также снаружи велосипеды и мотоциклы. Еще очень важно - если Вы купили дорогую вещь, то не стоит «светить» это – разложите коробки и выкиньте их в мусорный бак; и, как бы банально ни звучало, закрывайте шторы, чтобы не было видно, что находится в Вашем доме. Помните про окна в гараже – это еще одна возможность проникновения в Ваше имущество.Используйте сейфы (а лучше скрытые или встроенные) для хранения украшений, оружия и других ценных предметов.8. Подготовьтесь, прежде чем уезжать в отпускНезащищенный дом – легкая цель для грабителей. Если Вы планируете уезжать в отпуск, предупредите об этом соседей (конечно же, если у Вас хорошие отношения) или знакомых. Попросите их, чтобы они «присматривали» за Вашим домом: обращали внимание на посторонних, доставали корреспонденцию из почтового ящика, протирали дверную ручку от пыли (да-да! за два дня она покрывается пылью и так воры могут определить, что Вас нет дома). Если у Вас частный дом, то также необходимо кому-то поливать уличные растения, косить газон и выполнять основные дела по дому для поддержания иллюзии активности в Вашем доме.9. По возможности, получите консультацию специалистовПроконсультируйтесь с сотрудниками охранных служб и/или полиции, чтобы определить «слабые места» Вашего дома, которые необходимо дополнительно обезопасить.Итак, подведем итог:- не выставляйте на показ ценные и дорогие вещи;- оставляйте свой дом освещенным по графику и поддерживайте активность;- покажите, что у Вас есть охранные системы безопасности;- используйте видеонаблюдение для постоянного контроля Вашего дома.Надеемся, что данная статья была полезной и поможет Вам защитить Ваше имущество.Источник: [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

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