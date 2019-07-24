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Как снять с регистрации бывшую жену и ребенка
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24/07/19 13:53  AleksandrCH > ЗеАдвокат:-)    24/07/19 13:45Дерево
Извиняюсь, возможно неправильно выразился.
Квартира была приватизирована до брака, и я владелец (просто при разводе было много рассказов со стороны бывшей, что чуть ли ни квартиру отберет, и оперировала ребенком). Во время брака, при рождении ребенка, была прописана супруга, т.к. на учет в роддом без прописки не ставили. После рождения ребенка отметку в домовой книге о регистрации места жительства ребенка, не поставили. Т.е. по факту ребенок был прописан по месту регистрации матери(возможно я что то путаю). По прошествии энного времени развелись, с решением суда. Бывшая съехала, а сейчас я хочу продать квартиру. И я уже начинаю не понимать ребенок в квартире зарегистрирован или нет. Надо выписывать только бывшую или и ребенка тоже.

Или все, ждем исполнения 16 лет ребенка и выписываем всех и продаем квартиру?

24/07/19 13:45  ЗеАдвокат:-) > AleksandrCH    24/07/19 13:30Дерево
Надо смотреть документы, а то у вас вводные ещё те. ПРиватизированная квартира, домовая книга = вещи несовместимые. Ребенка надо выписать, но он не приписан...
Как понял, так ответил. Дискутировать не буду.

24/07/19 13:30  AleksandrCH > ЗеАдвокат:-)    24/07/19 13:07Дерево
Дочери 11 лет. ее слова записанные на смартфон, разве будут иметь силу, если бывшая жена категорически против выписываться? И в домовой книге нет отметки о прописке ребенка, есть только отметка о прописке бывшей жены.
Рассматриваем вариант, что бывшая согласна на выписку, тогда надо предоставить документы, где будет прописан ребенок, ну или где он будет проживать, при чем так что бы условия будущего проживания не были хуже нынешних.
А документов о том где будет прописан ребенок все равно нет, она снимает квартиру, и владелица скорее всего не даст разрешения на прописку. Как в таком случае?

24/07/19 13:07  ЗеАдвокат:-) > AleksandrCH    24/07/19 12:26Дерево
Надо выписывать по 405-й. И тут нужно заключение опеки, и при продаже нужно заключение опеки, и при выписке новым собственником нужно заключение опеки. Так какой смысл затевать продажу? Я бы разработал сценарий разговоров с сыном для выписки по ст.405 и записывал бы потихоньку на смартфон. Тут кроме сроков важна уважительность причины.

24/07/19 12:26  AleksandrCH > Евгений Осычнюк    24/07/19 12:19Дерево
Можете подсказать какие документы от меня нужны?
И 2 вариант, от нового владельца. У него проблем с выпиской не будет? Типа несовершеннолетние, предоставьте документы о месте проживания? ну и т.д.

24/07/19 12:19  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > AleksandrCH    24/07/19 10:43Дерево
Без суда нельзя. И не факт, что в суде получится, поскольку они - бывшие члены семьи. Реальный вариант - отчуждение квартиры, тогда новый собственник может их снять с регистрации (опять же - по суду).

24/07/19 10:43  AleksandrCH > смт    24/07/19 10:36Дерево
А ребенок рассматриваться не будет? А просто выписать на основании того, что я владелец? Без суда?

24/07/19 10:36  смт > AleksandrCH    24/07/19 10:14Дерево
в судебном порядке
ст.405 Гражданского кодекса

24/07/19 10:22  AleksandrCH > AleksandrCH    24/07/19 10:14Дерево
ребенок в домовой книге не прописан.

24/07/19 10:14  AleksandrCH   Дерево
Добрый день.
Такая ситуация - необходимо выписать бывшую жену и ребенка 11 лет.
Квартира была приватизирована до брака и бывшая жена не является совладелицей. По факту в квартире не проживают с 2017 года. Как правильно их выписать. Ну или только ее.

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