Как снять с регистрации бывшую жену и ребенка

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24/07/19 13:53 AleksandrCH > ЗеАдвокат:-) 24/07/19 13:45

Извиняюсь, возможно неправильно выразился.

Квартира была приватизирована до брака, и я владелец (просто при разводе было много рассказов со стороны бывшей, что чуть ли ни квартиру отберет, и оперировала ребенком). Во время брака, при рождении ребенка, была прописана супруга, т.к. на учет в роддом без прописки не ставили. После рождения ребенка отметку в домовой книге о регистрации места жительства ребенка, не поставили. Т.е. по факту ребенок был прописан по месту регистрации матери(возможно я что то путаю). По прошествии энного времени развелись, с решением суда. Бывшая съехала, а сейчас я хочу продать квартиру. И я уже начинаю не понимать ребенок в квартире зарегистрирован или нет. Надо выписывать только бывшую или и ребенка тоже.



Или все, ждем исполнения 16 лет ребенка и выписываем всех и продаем квартиру?



24/07/19 13:45 ЗеАдвокат:-) > AleksandrCH 24/07/19 13:30

Надо смотреть документы, а то у вас вводные ещё те. ПРиватизированная квартира, домовая книга = вещи несовместимые. Ребенка надо выписать, но он не приписан...

Как понял, так ответил. Дискутировать не буду.





24/07/19 13:30 AleksandrCH > ЗеАдвокат:-) 24/07/19 13:07

Дочери 11 лет. ее слова записанные на смартфон, разве будут иметь силу, если бывшая жена категорически против выписываться? И в домовой книге нет отметки о прописке ребенка, есть только отметка о прописке бывшей жены.

Рассматриваем вариант, что бывшая согласна на выписку, тогда надо предоставить документы, где будет прописан ребенок, ну или где он будет проживать, при чем так что бы условия будущего проживания не были хуже нынешних.

А документов о том где будет прописан ребенок все равно нет, она снимает квартиру, и владелица скорее всего не даст разрешения на прописку. Как в таком случае?



24/07/19 13:07 ЗеАдвокат:-) > AleksandrCH 24/07/19 12:26

Надо выписывать по 405-й. И тут нужно заключение опеки, и при продаже нужно заключение опеки, и при выписке новым собственником нужно заключение опеки. Так какой смысл затевать продажу? Я бы разработал сценарий разговоров с сыном для выписки по ст.405 и записывал бы потихоньку на смартфон. Тут кроме сроков важна уважительность причины.



24/07/19 12:26 AleksandrCH > Евгений Осычнюк 24/07/19 12:19

Можете подсказать какие документы от меня нужны?

И 2 вариант, от нового владельца. У него проблем с выпиской не будет? Типа несовершеннолетние, предоставьте документы о месте проживания? ну и т.д.



24/07/19 12:19 Евгений Осычнюк > AleksandrCH 24/07/19 10:43

Без суда нельзя. И не факт, что в суде получится, поскольку они - бывшие члены семьи. Реальный вариант - отчуждение квартиры, тогда новый собственник может их снять с регистрации (опять же - по суду).



24/07/19 10:43 AleksandrCH > смт 24/07/19 10:36

А ребенок рассматриваться не будет? А просто выписать на основании того, что я владелец? Без суда?

