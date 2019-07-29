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Розрахунок штрафів + або -
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29/07/19 15:13  Rossi > klim-ko    29/07/19 15:01Дерево
автор изначально указывал: "в договорі загальна вартість передбачена як + - 5%"

29/07/19 15:01  klim-ko > Rossi    29/07/19 14:49Дерево
Це якщо враховує.

29/07/19 14:49  Rossi > klim-ko    29/07/19 14:43Дерево
Почему это продавец думает о минусе? Чем больше поставишь, тем больше заплатят (ведь сумма оплаты тоже учитывает этот +/-).

29/07/19 14:43  klim-ko > Rossi    29/07/19 12:21Дерево
Так, але там же вказано 100% +/-
Звісно що покупець хоче в такому випадку, щоб поставили 100% +, а продавець думає про 100% -.
Тому вважаю, що для золотої середини потрібно рахувати зі 100% без плюсів та мінусів.

29/07/19 14:09  Штраффф > Rossi    29/07/19 12:20Дерево
В мотивувальній частині рішення має бути.

29/07/19 12:21  Rossi > klim-ko    29/07/19 12:13Дерево
ну так и количество в договоре тоже +/-

29/07/19 12:20  Rossi > Штраффф    29/07/19 12:06Дерево
Если вы о судебной практике, то отдельных разъяснений по вашей ситуации не припомню.

29/07/19 12:13  klim-ko > Штраффф    29/07/19 12:08Дерево
Я такого не зустрічав, але все може бути.
Якщо є, для мене це не зрозуміло, бо чому рахувати по мінусу, адже і плюс можливий?
Тому і вважаю, що потрібно рахувати по кількості в договорі.

29/07/19 12:08  Штраффф > klim-ko    29/07/19 12:03Дерево
Кажуть є рішення суду (вищого) де роз"яснено, що по мінусу. Проте в упор не можу знайти :(

29/07/19 12:06  Штраффф > Rossi    29/07/19 12:04Дерево
А де це можна подивитися?Не підкажете?

29/07/19 12:04  Rossi > Штраффф    29/07/19 11:59Дерево
Считайте по минусу, т.к. если бы поставщик привез товар на -5%, то это исполнение было б надлежащим и вы не могли требовать допоставки.

29/07/19 12:03  klim-ko > Штраффф    29/07/19 11:59Дерево
+-5% означає лише допустимі відхилення в кількості, при яких поставка буде вважатися здійсненою.
Тому рахувати штраф вам потрібно від фактичної кількості товару, яка зазначена в договорі/специфікації/додатку

29/07/19 11:59  Штраффф > Rossi    29/07/19 11:45Дерево
Сировина

29/07/19 11:58  Штраффф > Rossi    29/07/19 11:45Дерево
Непоставлений взагалі.Кілограми +-5%.

29/07/19 11:45  Rossi > Штраффф    29/07/19 11:39Дерево
Товар в итоге был поставлен (с просрочкой) или вообще не было поставки?
Как в договоре определен его предмет (количество и наименование товара)?

29/07/19 11:39  Штраффф > Rossi    29/07/19 11:36Дерево
Договір прь поставку товару. Штраф за несвоєчасніть поставки від суми договору за кожен день

29/07/19 11:36  Rossi > Штраффф    29/07/19 11:27Дерево
Что за договор, и за что штраф?

29/07/19 11:27  Штраффф   Дерево
Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, як розраховувати штраф якщо в договорі загальна вартість передбачена як + - 5%, помінусу чи по плюсу? Дякую.

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