Розрахунок штрафів + або

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|29/07/19 15:13
Rossi > klim-ko
29/07/19 15:01
автор изначально указывал: "в договорі загальна вартість передбачена як + - 5%"
|29/07/19 15:01
klim-ko > Rossi
29/07/19 14:49
Це якщо враховує.
|29/07/19 14:49
Rossi > klim-ko
29/07/19 14:43
Почему это продавец думает о минусе? Чем больше поставишь, тем больше заплатят (ведь сумма оплаты тоже учитывает этот +/-).
|29/07/19 14:43
klim-ko > Rossi
29/07/19 12:21
Так, але там же вказано 100% +/-
Звісно що покупець хоче в такому випадку, щоб поставили 100% +, а продавець думає про 100% -.
Тому вважаю, що для золотої середини потрібно рахувати зі 100% без плюсів та мінусів.
|29/07/19 14:09
Штраффф > Rossi
29/07/19 12:20
В мотивувальній частині рішення має бути.
|29/07/19 12:21
Rossi > klim-ko
29/07/19 12:13
ну так и количество в договоре тоже +/-
|29/07/19 12:20
Rossi > Штраффф
29/07/19 12:06
Если вы о судебной практике, то отдельных разъяснений по вашей ситуации не припомню.
|29/07/19 12:13
klim-ko > Штраффф
29/07/19 12:08
Я такого не зустрічав, але все може бути.
Якщо є, для мене це не зрозуміло, бо чому рахувати по мінусу, адже і плюс можливий?
Тому і вважаю, що потрібно рахувати по кількості в договорі.
|29/07/19 12:08
Штраффф > klim-ko
29/07/19 12:03
Кажуть є рішення суду (вищого) де роз"яснено, що по мінусу. Проте в упор не можу знайти :(
|29/07/19 12:06
Штраффф > Rossi
29/07/19 12:04
А де це можна подивитися?Не підкажете?
|29/07/19 12:04
Rossi > Штраффф
29/07/19 11:59
Считайте по минусу, т.к. если бы поставщик привез товар на -5%, то это исполнение было б надлежащим и вы не могли требовать допоставки.
|29/07/19 12:03
klim-ko > Штраффф
29/07/19 11:59
+-5% означає лише допустимі відхилення в кількості, при яких поставка буде вважатися здійсненою.
Тому рахувати штраф вам потрібно від фактичної кількості товару, яка зазначена в договорі/специфікації/додатку
|29/07/19 11:59
Штраффф > Rossi
29/07/19 11:45
Сировина
|29/07/19 11:58
Штраффф > Rossi
29/07/19 11:45
Непоставлений взагалі.Кілограми +-5%.
|29/07/19 11:45
Rossi > Штраффф
29/07/19 11:39
Товар в итоге был поставлен (с просрочкой) или вообще не было поставки?
Как в договоре определен его предмет (количество и наименование товара)?
|29/07/19 11:39
Штраффф > Rossi
29/07/19 11:36
Договір прь поставку товару. Штраф за несвоєчасніть поставки від суми договору за кожен день
|29/07/19 11:36
Rossi > Штраффф
29/07/19 11:27
Что за договор, и за что штраф?
|29/07/19 11:27
Штраффф
Доброго дня!
Підкажіть, будь-ласка, як розраховувати штраф якщо в договорі загальна вартість передбачена як + - 5%, помінусу чи по плюсу? Дякую.