Розрахунок штрафів + або

Так, але там же вказано 100% +/- Звісно що покупець хоче в такому випадку, щоб поставили 100% +, а продавець думає про 100% -. Тому вважаю, що для золотої середини потрібно рахувати зі 100% без плюсів та мінусів.

29/07/19 12:13 klim-ko > Штраффф 29/07/19 12:08

Я такого не зустрічав, але все може бути.

Якщо є, для мене це не зрозуміло, бо чому рахувати по мінусу, адже і плюс можливий?

Тому і вважаю, що потрібно рахувати по кількості в договорі.

