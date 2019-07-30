Апеляция на решение суда о возврате задатка

30/07/19 11:15 Еллен

Добрый день!

Необходимо мнение специалистов.

Ситуация:

Моя мама продавала часть дома на нескольких хозяев. Я в интернете на сайте объявлений разместила объявление о продаже дома, где в обязательной графе к заполнению количество соток земли указала - 15 (на глаз). По факту земля у нас не приватизирована, а куплена по договору без оформления документов и мы ее обрабатываем, на ней посажен сад.

При просмотрах дома - мама всем потенциальным клиентам говорила, о том что земля в пользовании, но не оформлена.

И вот нашлись покупатели на дом в рассрочку, потому как всей суммы не было у них. Договорились о рассрочке на пол года. В момент передачи задатка присутствовало 2 свидетеля (один из них двоюродный брат моего покойного папы) и наша соседка (по совместительству моя крестная). Было составлено 2 экземпляра расписки в которой указано, что такого-то числа Покупательница дает задаток в такой-то сумме за дом такой-то. До 1 февраля Покупательница обязуется выплатить остаток суммы. Подписи всех с указанием паспортных данных.

Договорились о том, что когда будет выплачиваться сумма остатка будет заключена сделка купли-продажи у нотариуса. Для этого должны были я с братом приехать т.к. дом и на нас тоже оформлен, но мы проживаем далеко.

Буквально через месяц Покупательница со своим гражданским мужем уезжают на заработки. Дома остается ее мама, которая крайне не довольна сложившейся ситуацией. Тем, что она вынуждена была топить печь, чего делать она не могла.

За две недели до даты оплаты остатка денег звонит покупательница и просит об отсрочке до апреля. Мама идет на уступки. Мы с братом приезжаем и оформляем доверенность на маму.

В конце февраля Покупательница звонит говорит, что рассталась со своим гражданским мужем и будет съежать с дома и требует вернуть ей обратно деньги. Мама отказывается, т.к. это был задаток. Покупательница съежать, не возвращает книжки по коммуналке, передает при свидетелях ключи от дома, мама указывает, что они спалили все оставленные дрова, некоторые повреждения, что были причинены, а также они не прибирали за своей собакой, которая загадила весь двор.

Далее Покупательница подает заявления в милицию о возбуждении уголовного дела. Ей отказывают.

После этого мы опять публикуем объявление о продаже дома на сайте, где указываем 3 сотки земли. Потому что это поле обязательно к заполнению. Наш дом покупают соседи по улице. Точнее они переехали жить, но пока не передавали деньги и не оформляли ничего.

Мама уезжает к родственникам в др страну на 3 месяца. За это время Покупательница подает в суд, где указывает ложные факты. А именно: что давала задаток в 500 $ без свидетелей, а после давала первую часть денег при свидетелях. Что вся сумма была не оплачена по причине того, что мы с братом не были выписаны из дому. А договор был разорван с ее стороны т.к. мама обманула. В объявлении было указано, что земли 15 соток, а земля без документов. Мол, дом покупался только ради земли. В документах по делу есть распечатки фото объявлений с 15 сотками и с 3 сотками. В период маминого отсутствия было 2 заседания суда, свидетели при подписании расписки не вызывались в суд, на последнем из которых вынесли решение о возврате средств Покупательнице.

Скажите, как при апелляции этого решения нам доказать свою правоту? Являются ли объявления в интернете доказательствами? Есть ли у нас шансы?

