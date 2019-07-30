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Відшкодування судових витрат представника сторони (ГПК, ЦПК) темы | последние сообщения | расширенный поиск | участники | правила | FAQ | список сообщений | дерево сообщений | поиск в теме | распечатать

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30/07/19 11:29 Bizz

який не має статусу процесуального представника , проте здійснює від її імені дії, пов’язані з судовим процесом, наприклад оплата послуг судового експерта чи того ж судового збору.



До моменту розподілу витрат судом може бути так, що сторона на відшкодувала такому представнику понесені витрати - не перераховувала їх представнику наперед і не оплачувала їх до закінчення судових дебатів .



Тільки щодо витрат на правничу допомогу в кодексах чітко зазначено, що розмір витрат визначається з урахуванням вартості робіт, послуг, яка, зокрема підлягає сплаті відповідною стороною.



Відносно решти витрат такої однозначності нема. Є положення, які непрямо вказують, що враховуються також витрати, які будуть понесені у майбутньому - розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв’язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Однак, навіть це не додає ясноті - чи "має сплатити" стосується витрать лише на правничу допомогу, чи й всіх інших судових витрат.



У зв’язку з цим у мене виникло питання, чи будуть такі витрати, які понес представник, включені до загального розміру судових витрат, які розподіляє суд, за умови що представник подасть лише свою довіреність і відповідні банківські квитанції, без подання додаткових документів про те, що сторона дійсно має ще й відшкодувати їх представнику?





Поки що не знайшов практики вищих судів.



Є, наприклад, таке в апеляції та першій інстанції



Суд першої інстанції помилково стягнув витрати на користь представника відповідача ОСОБА_4, оскільки такі витрати відшкодовуються виключно стороні, яка понесла ці витрати, тому ухвала підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення.



Рішення від 15.06.2015 № 757/34434/14-ц Печерський районний суд м. Києв - Крім того, представником відповідача не надано доказів, які б підтверджували понесені витрати на проїзд до м. Києва саме відповідачем - ТОВ "Прософт Україна", оскільки квитки на проїзд придбані не відповідачем а його представником, даних про те що витрати на придбання проїзних документів поніс саме відповідач - юридична особа, суду також не надано.

Таким чином у суду відсутні правові підстави для стягнення з позивачки на користь представника відповідача вказаних витрат.



Рішення від 13.07.2016 № 761/11587/15-ц Апеляційний суд м. Києва Крім того, в порядку розподілу судових витрат, відповідно до ст. 88 ЦПК України, колегія суддів дійшла висновку про стягнення з ПАТ "КБ" Хрещатик" на користь представника позивачки ОСОБА_1 сплачений судовий збір у сумі 626 грн.



Рішення від 18.08.2009 № 22ц-937/09 Апеляційний суд Волинської області За змістом ст. ст. 3, 4, 214, 215 ЦПК України судовому захисту підлягають права, свободи та інтереси тих осіб, стосовно яких вони порушені, не визнані або оспорювані. Цим Кодексом не передбачена можливість задоволення заявлених позивачем вимог на користь його представника або іншої особи, відносно якої не встановлено порушення її прав чи інтересів.



Постанова від 26.09.2018 № 396/1306/17 Апеляційний суд Кіровоградської області

Суд першої інстанції помилково стягнув витрати на користь представника відповідача ОСОБА_4, оскільки такі витрати відшкодовуються виключно стороні, яка понесла ці витрати, тому ухвала підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення.



Додатково, звичайно, є компенсація щодо відриву представника від звичайних занять, правда який це відрив від звичайних заянть у адовката, якщо йому треба поїхати для участі в судовому засіданні в інше місце - Постанова від 02.04.2019 № 202/37649/13-ц Закарпатський апеляційний суд

За час розгляду справи в суді апеляційної інстанції судове засідання призначалося спочатку на 15.01.2018 року (Т.4, а. с. 209-212), далі - на 14 березня 2018 року та 01 серпня 2018 року. Адвокат Грабар М.Ф. з'явився до суду 15.01.2018 року та 14.03.2018 року, а тому саме за ці дні й слід визначити компенсацію за відрив від звичайних занять. При визначенні цієї компенсації слід врахувати, що адвокат проживає в м. Києві, а отже йому необхідно один день для відрядження в Ужгород, один день для перебування в Ужгороді та один день для повернення до Києва. Отже, розмір мінімальної заробітної плати в 2018 році (3723 грн.) слід поділити на кількість робочих днів у місяці. Так, компенсація за 14, 15, 16 січня 2018 року складатиме 531, 85 грн. (3723:21*3), а компенсація за 13, 14, 15 березня 2018 року складатиме теж 531, 85 грн. (3723:21*3). Всього слід стягнути з ПАТ КБ "Приватбанк" на користь адвоката Грабара М.Ф. 1063, 70 грн. компенсації за відрив від звичайних занять.



У сторони може бути представник,, проте здійснює від її імені дії, пов’язані з судовим процесом, наприклад оплата послуг судового експерта чи того ж судового збору.До моменту розподілу витрат судом може бути так, що сторона на відшкодувала такому представнику понесені витрати -Тільки щодо витрат на правничу допомогу в кодексах чітко зазначено, що розмір витрат визначається з урахуванням вартості робіт, послуг, яка, зокремаВідносно решти витрат такої однозначності нема. Є положення, які непрямо вказують, що враховуються також витрати, які будуть понесені у майбутньому - розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв’язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо). Однак, навіть це не додає ясноті - чи "має сплатити" стосується витрать лише на правничу допомогу, чи й всіх інших судових витрат.У зв’язку з цим у мене виникло питання, чи будуть такі витрати, які понес представник, включені до загального розміру судових витрат, які розподіляє суд, за умови що представник подасть лише свою довіреність і відповідні банківські квитанції,Поки що не знайшов практики вищих судів.Є, наприклад, таке в апеляції та першій інстанціїСуд першої інстанції помилково стягнув витрати на користь представника відповідача ОСОБА_4, оскільки такі витрати відшкодовуються виключно стороні, яка понесла ці витрати, тому ухвала підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення. [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Рішення від 15.06.2015 № 757/34434/14-ц Печерський районний суд м. Києв - Крім того, представником відповідача не надано доказів, які б підтверджували понесені витрати на проїзд до м. Києва саме відповідачем - ТОВ "Прософт Україна", оскільки квитки на проїзд придбані не відповідачем а його представником, даних про те що витрати на придбання проїзних документів поніс саме відповідач - юридична особа, суду також не надано.Таким чином у суду відсутні правові підстави для стягнення з позивачки на користь представника відповідача вказаних витрат.Рішення від 13.07.2016 № 761/11587/15-ц Апеляційний суд м. Києва Крім того, в порядку розподілу судових витрат, відповідно до ст. 88 ЦПК України, колегія суддів дійшла висновку про стягнення з ПАТ "КБ" Хрещатик" на користь представника позивачки ОСОБА_1 сплачений судовий збір у сумі 626 грн.Рішення від 18.08.2009 № 22ц-937/09 Апеляційний суд Волинської області За змістом ст. ст. 3, 4, 214, 215 ЦПК України судовому захисту підлягають права, свободи та інтереси тих осіб, стосовно яких вони порушені, не визнані або оспорювані. Цим Кодексом не передбачена можливість задоволення заявлених позивачем вимог на користь його представника або іншої особи, відносно якої не встановлено порушення її прав чи інтересів.Постанова від 26.09.2018 № 396/1306/17 Апеляційний суд Кіровоградської областіСуд першої інстанції помилково стягнув витрати на користь представника відповідача ОСОБА_4, оскільки такі витрати відшкодовуються виключно стороні, яка понесла ці витрати, тому ухвала підлягає скасуванню з ухваленням нового рішення.Додатково, звичайно, є компенсація щодо відриву представника від звичайних занять, правда який це відрив від звичайних заянть у адовката, якщо йому треба поїхати для участі в судовому засіданні в інше місце - Постанова від 02.04.2019 № 202/37649/13-ц Закарпатський апеляційний судЗа час розгляду справи в суді апеляційної інстанції судове засідання призначалося спочатку на 15.01.2018 року (Т.4, а. с. 209-212), далі - на 14 березня 2018 року та 01 серпня 2018 року. Адвокат Грабар М.Ф. з'явився до суду 15.01.2018 року та 14.03.2018 року, а тому саме за ці дні й слід визначити компенсацію за відрив від звичайних занять. При визначенні цієї компенсації слід врахувати, що адвокат проживає в м. Києві, а отже йому необхідно один день для відрядження в Ужгород, один день для перебування в Ужгороді та один день для повернення до Києва. Отже, розмір мінімальної заробітної плати в 2018 році (3723 грн.) слід поділити на кількість робочих днів у місяці. Так, компенсація за 14, 15, 16 січня 2018 року складатиме 531, 85 грн. (3723:21*3), а компенсація за 13, 14, 15 березня 2018 року складатиме теж 531, 85 грн. (3723:21*3). Всього слід стягнути з ПАТ КБ "Приватбанк" на користь адвоката Грабара М.Ф. 1063, 70 грн. компенсації за відрив від звичайних занять.

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