1/08/19 15:25 juliett-87

нашла в интернете интересное решение проблемы, цитирую6



Продавец попытался зарегистрировать налоговую накладную. Регистрация накладной остановлена. Потом Продавец получил решение об отказе в регистрации налоговой накладной. Продавец не подает иск в суд об отмене решения об отказе в регистрации налоговой накладной.

В таком случае покупатель товара/услуги должен обратиться в качестве истца в окружной административный суд с иском о признании решения ГФС Украины противоправным и его отмене. В исковом заявлении следует указать продавца товара/услуг в качестве третьего лица.

Как обосновывать свои исковые требования? В исковом заявлении покупателю товаров/услуг необходимо обосновать свои исковые требования тем, что решение ГФС Украины об отказе в регистрации налоговой накладной продавца нарушает право покупателя на получение налогового кредита, который у него возникает в соответствии с положениями п. 201.10 Налогового кодекса Украины, а именно: В соответствии с п. 201.10 Налогового кодекса Украины, при осуществлении операций по поставке товаров/услуг плательщик налога - продавец товаров/услуг обязан в установленные сроки составить налоговую накладную, зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных и предоставить покупателю по его требованию. Налоговая накладная, составленная и зарегистрирована в Едином реестре налоговых накладных налогоплательщиком, осуществляющим операции по поставке товаров/услуг, является для покупателя таких товаров/услуг основанием для начисления сумм налога, относящихся к налоговому кредиту. В соответствии с абзацем 18 п. 201.10 Налогового кодекса Украины, отсутствие факта регистрации плательщиком налога - продавцом товаров/услуг налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных не дает права покупателю на включение сумм налога на добавленную стоимость в налоговый кредит и не освобождает продавца от обязанности включения суммы налога на добавленную стоимость, указанной в налоговой накладной, в сумму налоговых обязательств за соответствующий отчетный период. Почему истец, а не третье лицо? Рекомендуем покупателю товаров/услуг в исковом заявлении сослаться на положения ч. 1 ст. 53 Кодекса административного судопроизводства Украины (далее - КАСУ), которая говорит о том, что третье лицо может подать иск к одному или обеим участникам процесса (истцу и/или ответчику) только после того, как судопроизводство по делу начато. ч. 1. ст 53 КАСУ не предусматривает право третьего лица подать самостоятельно иск к кому-либо из сторон до того как дело в суде еще не рассматривается. Также в исковом заявлении необходимо указать, что истец будет заменен на первом судебном заседании. Такой иск будет принят судом. Что делать на первом судебном заседании? Согласно ч. 1 ст. 52 (далее - КАСУ), суд первой инстанции, установив, что с иском обратилось не то лицо, которому принадлежит право требования, или не к тому лицу, которое должно отвечать по иску, может с согласия истца допустить замену первоначального истца или ответчика надлежащим истцом или ответчиком, если это не повлечет за собой изменения подсудности административного дела. После открытия производства по делу, и учитывая положения ч. 1 ст. 52 КАСУ, о замене истца на надлежащего, стоит подать ходатайство на первом судебном заседании. Суд по согласованию с покупателем товаров/услуг, который подал иск в качестве истца, сможет заменить его на другое лицо, а именно - продавца товара, которому отказали в регистрации налоговой накладной, а процессуальный статус покупателя товара будет заменен с истца на третье лицо, которое заявляет самостоятельные требования на предмет спора.



Вопрос:

Кто делал такое на практике?

Не могу найти в реестре судебных решений такую практику, интересно есть ли она в реале или только на бумаге



