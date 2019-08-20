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20/08/19 15:38 Евгений Осычнюк > GiBSoN1 20/08/19 12:58

Если зрить в корень, то "разрушают экономику страны" таким способом во всех цивилизованных странах - во многих из них требования по монитору намного жестче, чем у нас. Так что ехать Вам особо некуда, да и незачем - ищите причину, почему так получилось, она на 99% есть, банки просто так в обслуживании не отказывают. Кстати, "Приват" пару лет назад необоснованно отказал в возрате депозита моей клиентке - это обошлось банку в финсанкции, сопоставимые с сумой депозита. Сейчас у нас уже 3-й по счету процесс - взыскиваем еще примерно такие же финсанкции за другой промежуток времени + моральный вред. Это я к тому, что банк не всегда прав. Даже если это "Приват".



20/08/19 14:17 Финмониторинг > GiBSoN1 20/08/19 13:26

"...пытаемся работать в белую. IT-сфера, услуги веб-хостинга." Знаете кто сделал последнюю революцию (по крайней мере так говорят)? Ну вот. Революция пожирает своих детей+ "5 раз ходили". Наверное писали и болтали лишнее.



20/08/19 14:17 Финмониторинг > GiBSoN1 20/08/19 13:26

"...пытаемся работать в белую. IT-сфера, услуги веб-хостинга." Знаете кто сделал последнюю революцию (по крайней мере так говорят)? Ну вот. Революция пожирает своих детей+ "5 раз ходили". Наверное писали и болтали лишнее.



20/08/19 13:35 Rossi > GiBSoN1 20/08/19 12:58

Помимо отказа в обслуживании счета клиента с "признаками рисковости", ПриватБанк практикует еще такую штуку, как отказ в принятии денег от лица, который находится у них в "базе рисковости". Не уверен, попадают ли туда лица, с которыми договор так и не был заключен, но это точно применяется в отношении лиц, по которым договор был расторгнут по указанной "рисковости". То есть сам "бывший клиент", а также его должностные лица/участники/бенефициары не смогут заплатить на любой счет, открытый в Привате (даже когда сами не являются сейчас клиентами этого банка). Например, директор такого предприятия не сможет в магазине оплатить покупки своей (неприватовсокй) карточкой, если у магазина счет открыт в Привате.



20/08/19 13:26 GiBSoN1 > Финмониторинг 20/08/19 13:01

Мы ходили в банк примерно 5 раз и предоставили все документы, которые у нас запрашивали. Дело не в отговорках, а в сути. В той же России есть реальный механизм доказывания банку или финмону, что ты не слон. А у нас как всегда.



20/08/19 13:23 GiBSoN1 > Финмониторинг 20/08/19 13:01

Ну да, такие формулировки обычно пишут когда не могут прямо написать: "Банк всегда прав", "Банк может внезапно под разными предлогами стырить Ваши деньги", "Банк может отказать в открытии счета, когда ему не понравится Ваше лицо, невзирая на любые оферты". И так далее.



20/08/19 13:01 Финмониторинг > Евгений Осычнюк 20/08/19 12:46

+ там же "Банк має право витребувати інформацію, яка стосується ідентифікації клієнта (в тому числі керівників клієнта - юридичної особи, представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, здійснення поглибленої перевірки клієнта, в органів державної влади, державних реєстраторів, банків, інших юридичних осіб, а також здійснювати заходи щодо збору такої інформації з інших джерел."



20/08/19 12:58 GiBSoN1 > Евгений Осычнюк 20/08/19 12:46

Спасибо, Евгений. По крайней мере, будем знать, что в Украине мы бесправны по отношению к банкам. Значит, назрело время переезжать в другую страну. Хорошо, что хоть деньги не заморозили ушл*пки. Желаю Финмониторингу удачи в разрушении экономики страны, знайте, что вы вносите в этом серьезную лепту, и вам будет что детям рассказывать когда они подрастут. Сорри за флуд(.



20/08/19 12:24 Финмониторинг > GiBSoN1 20/08/19 12:00

Ну если "это юридический вопрос", обращайтесь в суд - ст.633 ЦК



20/08/19 12:00 GiBSoN1 > Финмониторинг 20/08/19 11:38

Он реальный собственник бизнеса. Живой, 36 лет, украинец, пытаемся работать в белую. IT-сфера, услуги веб-хостинга. Наша система обработки платежей - собственная разработка, заточена под Приват Какого х***а банк или чм**ник из финмона не позволяют нам открыть счет? Это не только вопрос справедливости, это юридический вопрос. И все аргументы здесь и здравый смысл на нашей стороне, вопрос в том, будем ли мы это переводить в юр. плоскость или ограничимся черным пиаром касательно Приватбанка. Изучил практику, они и счета блокируют, и деньги не возвращают. Такой себе рекет в законе.



20/08/19 11:38 Финмониторинг > GiBSoN1 20/08/19 11:21

Интересно там у вас. Если не тот банк, то и работать не будем. Предполагаю, что вопрос упирается как раз в участника=директора. Уж не знаю что там. Может судимый, может 90 лет, может на него уже 10 компаний "зарегали"...

