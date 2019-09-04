Куда подавать иск? По месту регистрации СК или по месту регистрации филиала СК?

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|4/09/19 12:50
Sicario > Rossi
4/09/19 12:46
Да, Вы абсолютно правы и логичны. Копию у виновника запрашивать не буду, т.к. связь с ним отстутствует. Я понимаю, что нужно подавать иск по месту регистрации СК в Киеве. Благодарю Вас за содействие.
|4/09/19 12:47
Rossi > Sicario
4/09/19 12:33
выплата была со счета в Днепре или киевского?
|4/09/19 12:46
Sicario > Rossi
4/09/19 12:42
Не известно. Мне известны лишь номер и серия полиса.
|4/09/19 12:46
Rossi > Sicario
4/09/19 12:41
Запросите копию полиса у виновника (он заинтересован в том, чтобы способствовать в получении выплаты от страховой, иначе платить ему).
Сама лишь подача документов в Днепровское представительство не означает, что это представительство осуществляло какую-то деятельность по вашему делу.
|4/09/19 12:42
Rossi > Sicario
4/09/19 12:33
Где выдавался полис?
|4/09/19 12:41
Sicario > Rossi
4/09/19 12:25
|4/09/19 12:33
Sicario > Rossi
4/09/19 12:21
Спасибо. речь идет о страховом возмещении. Я попал в ДТП, оформил все документы, Экспертизу и т.п., и подал на страховое возмещение в страховую компанию виновника ДТП (днепропетровское представительство). СК выплатила частично сумму страхового возмещения. Прошло более 90 дней с момента ДТП и я собрался подавать в суд с иском о взыскании задолженности. В Киев (по месту регистрации СК) подавать не хочется, т.к. живу в Днепропетровске. И отсюда возник вопрос - можно ли подать иск по местонахождению представительства. Т.е. Иск подается физлицом и спор касается страховой выплаты со стороны СК виновника ДТП.
|4/09/19 12:25
Rossi > Sicario
4/09/19 12:17
Если речь о ГОшке, то смотрите место выдачи полиса (выдавался ли он Днепровским представительством).
|4/09/19 12:21
Rossi > Sicario
4/09/19 12:17
У вас истцом является физлицо и спор касается страхования его личного транспорта? Тогда вообще можете по своему местожительству (зарегистрированному) подавать.
...и судебный сбор вы не платите
|4/09/19 12:17
Sicario > Rossi
4/09/19 11:50
Спасибо Вам за разъяснение. Подсажите, если уведомление о ДТП подавалось в Представительство СК (Днепр), а остальная переписка велась с центральным офисом СК (Киев), можно ли подавать иск по местонахождению Представительства (Днепр) по п.7 ст.28 ГПК? Заранее спасибо
|4/09/19 11:50
Rossi > Sicario
4/09/19 11:19
Ну вы бы кодекс открыли, почитали статьи о подсудности.
Если спор возник из деятельности представительства, то истцу дается право выбора из двух указанных вами вариантов.
|4/09/19 11:19
Sicario
Друзья, столкнулся с вопросом, прошу разъяснить. Собираюсь подать иск к страховой компании (СК). СК зарегистрирована в Киева, но зарегистрированное региональное представительство находится в Днепропетровске. В какой суд мне подавать иск – в киевский суд (по месту регистрации СК ) или в Днепропетровский райсуд (по месту расположения представительства)? Заранее благодарен.