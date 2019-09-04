Куда подавать иск? По месту регистрации СК или по месту регистрации филиала СК?

Да, Вы абсолютно правы и логичны. Копию у виновника запрашивать не буду, т.к. связь с ним отстутствует. Я понимаю, что нужно подавать иск по месту регистрации СК в Киеве. Благодарю Вас за содействие.

Запросите копию полиса у виновника (он заинтересован в том, чтобы способствовать в получении выплаты от страховой, иначе платить ему). Сама лишь подача документов в Днепровское представительство не означает, что это представительство осуществляло какую-то деятельность по вашему делу.