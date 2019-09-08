8/09/19 14:24 smartass





Консультация по подбору запчастей

Наши специалисты всегда с радостью придут на помощь и проконсультируют вас по вопросам подбора запчастей на любое авто. Профессиональные консультации мы проводим абсолютно бесплатно.



Подбор и заказ

Мы подберем для вас самое выгодное предложение, согласуем удобные способы оплаты, сроки доставки, предоставим возможность выбора между оригинальными запчастями и репликами и объясним, в чем различие.



Адресная доставка по Одессе

Кроме возможности самовывоза с нашей точки выдачи по вашему желанию доставим заказ в любую точку Одессы, будь это СТО, офис или жилой дом. Согласуем удобное время доставки и сроки.



Авто Консьерж

Мы очень заботимся о своих клиентах и дорожим позитивным отношением. Поэтому решили оказывать бесплатные справочные услуги по помощи в дороге. Если у вас что-то произошло или вам нужна информация о ближайшей мойке, заправке, шиномонтаже - мы с радостью поможем!



Всегда рады новым партнерам!

Если вы дистрибьютор, магазин, СТО, etc., мы всегда готовы рассмотреть варианты сотрудничества на взаимовыгодных условиях!





КАК МЫ РАБОТАЕМ



1. Связываетесь удобным вам способом (мессенджеры, телефон, встреча в Одессе).

2. Мы узнаем что именно вам нужно, задаем только нужные для максимально правильного подбора вопросы.

3. Мы проводим мониторинг среди надежных поставщиков. Подбором занимается ваш персональный менеджер имеющий многолетний опыт.

4. Подбираем лучшие варианты и даём консультации по месту установки.

5. Вы вносите предоплату и ваш заказ готовится к выдаче.

6. Доставляем удобным для вас способом. доступна адресная доставка.



Свяжитесь с нами любым удобным способом:

Телефон\Viber\Telegram\Whatsapp: 073 5 003 003

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[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации]

Адрес: г. Одесса. Тираспольское шоссе 22. Авторынок у двух столбов. Магазин 62



Пишите, звоните! Постараемся оперативно помочь какждому! Компания "003 Скорая Автопомощь" - первый консьерж-сервис с большим перечнем полезных качественных услуг, среди которых:Консультация по подбору запчастейНаши специалисты всегда с радостью придут на помощь и проконсультируют вас по вопросам подбора запчастей на любое авто. Профессиональные консультации мы проводим абсолютно бесплатно.Подбор и заказМы подберем для вас самое выгодное предложение, согласуем удобные способы оплаты, сроки доставки, предоставим возможность выбора между оригинальными запчастями и репликами и объясним, в чем различие.Адресная доставка по ОдессеКроме возможности самовывоза с нашей точки выдачи по вашему желанию доставим заказ в любую точку Одессы, будь это СТО, офис или жилой дом. Согласуем удобное время доставки и сроки.Авто КонсьержМы очень заботимся о своих клиентах и дорожим позитивным отношением. Поэтому решили оказывать бесплатные справочные услуги по помощи в дороге. Если у вас что-то произошло или вам нужна информация о ближайшей мойке, заправке, шиномонтаже - мы с радостью поможем!Всегда рады новым партнерам!Если вы дистрибьютор, магазин, СТО, etc., мы всегда готовы рассмотреть варианты сотрудничества на взаимовыгодных условиях!КАК МЫ РАБОТАЕМ1. Связываетесь удобным вам способом (мессенджеры, телефон, встреча в Одессе).2. Мы узнаем что именно вам нужно, задаем только нужные для максимально правильного подбора вопросы.3. Мы проводим мониторинг среди надежных поставщиков. Подбором занимается ваш персональный менеджер имеющий многолетний опыт.4. Подбираем лучшие варианты и даём консультации по месту установки.5. Вы вносите предоплату и ваш заказ готовится к выдаче.6. Доставляем удобным для вас способом. доступна адресная доставка.Свяжитесь с нами любым удобным способом:Телефон\Viber\Telegram\Whatsapp: 073 5 003 003Адрес: г. Одесса. Тираспольское шоссе 22. Авторынок у двух столбов. Магазин 62Пишите, звоните! Постараемся оперативно помочь какждому!

