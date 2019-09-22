Умер председатель

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22/09/19 20:32 Mark-Don > Ayvalag 22/09/19 20:00

На первый вопрос не отвечу - не моё.

Ясно, что нужно внести изменения в ЕГР и иные органы, которые Вы, как бухгалтер, знаете лучше меня. Подробнее не отвечу.

По поводу устава можно ответить, только прочитав его. Но смею предположить, что в нем нужно много чего менять с учетом динамично меняющегося законодательства.

Однако изменение личности Председателя ЖСК никакого отношения к уставу не имеет, во всяком случае, не должно иметь!



22/09/19 20:00 Ayvalag > Mark-Don 22/09/19 15:32

Спасибо. Собрание назначено через неделю. Куда в первую очередь нужно обратиться новому председателю, чтобы подтвердить полномочия? Нужно ли менять устав, если соучередителем является умерший председатель?



22/09/19 19:57 Ayvalag > Евгений Осычнюк 22/09/19 16:37

Спасибо за ответы. Какие должны быть шаги нового председателя, чтобы подтвердить его полномочия во всех инстанциях. Собрание ЖСК и выборы нового председателя назначены через неделю. Надеюсь что до отчетного периода и сроков оплаты налогов мы успеем необходимые шаги.



22/09/19 16:37 Евгений Осычнюк > Ayvalag 22/09/19 13:05

Согласен с мнением Mark-Don, от себя добавлю: 1) печать можно сделать новую, или вообще сдавать отчеты без печати 2) отчет с подписью умершего человека недействителен, тем более, что в ДФС о факте смерти весьма быстро узнают, и ситуация приобретет уголовно наказуемый характер 3) да, в отчетах показывать как уволенного в связи со смертью, но подписывать будет уже другое лицо.



22/09/19 15:32 Mark-Don > Ayvalag 22/09/19 13:05

Ситуация сложная и на вас могут повесить все шишки.

Я бы поставил ультиматум членам ЖСК - или они срочно собирают собрание и избирают председателя, или Вы увольняетесь в полном соответствии с КзОТ и тогда все шишки, связанные с отчетом, будут уже на их голову.

