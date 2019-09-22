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Бухгалтерские посиделки
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Умер председатель
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22/09/19 20:37  AyvalagОтправить письмо > Mark-Don    22/09/19 20:32Дерево
Все Ясно. Спасибо.

22/09/19 20:32  Mark-DonОтправить письмо > Ayvalag    22/09/19 20:00Дерево
На первый вопрос не отвечу - не моё.
Ясно, что нужно внести изменения в ЕГР и иные органы, которые Вы, как бухгалтер, знаете лучше меня. Подробнее не отвечу.
По поводу устава можно ответить, только прочитав его. Но смею предположить, что в нем нужно много чего менять с учетом динамично меняющегося законодательства.
Однако изменение личности Председателя ЖСК никакого отношения к уставу не имеет, во всяком случае, не должно иметь!

22/09/19 20:00  AyvalagОтправить письмо > Mark-Don    22/09/19 15:32Дерево
Спасибо. Собрание назначено через неделю. Куда в первую очередь нужно обратиться новому председателю, чтобы подтвердить полномочия? Нужно ли менять устав, если соучередителем является умерший председатель?

22/09/19 19:57  AyvalagОтправить письмо > Евгений Осычнюк    22/09/19 16:37Дерево
Спасибо за ответы. Какие должны быть шаги нового председателя, чтобы подтвердить его полномочия во всех инстанциях. Собрание ЖСК и выборы нового председателя назначены через неделю. Надеюсь что до отчетного периода и сроков оплаты налогов мы успеем необходимые шаги.

22/09/19 16:37  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > Ayvalag    22/09/19 13:05Дерево
Согласен с мнением Mark-Don, от себя добавлю: 1) печать можно сделать новую, или вообще сдавать отчеты без печати 2) отчет с подписью умершего человека недействителен, тем более, что в ДФС о факте смерти весьма быстро узнают, и ситуация приобретет уголовно наказуемый характер 3) да, в отчетах показывать как уволенного в связи со смертью, но подписывать будет уже другое лицо.

22/09/19 15:32  Mark-DonОтправить письмо > Ayvalag    22/09/19 13:05Дерево
Ситуация сложная и на вас могут повесить все шишки.
Я бы поставил ультиматум членам ЖСК - или они срочно собирают собрание и избирают председателя, или Вы увольняетесь в полном соответствии с КзОТ и тогда все шишки, связанные с отчетом, будут уже на их голову.

22/09/19 13:05  AyvalagОтправить письмо   Дерево
Здравствуйте. Я бухгалтер в ЖСК, членом ЖСК не являюсь. Неделю назад умер председатель ЖСК. Основателями ЖСК являются -сам председатель, его дочь и еще один человек. Дочь председателя говорит, что принимать на себя председательство никто не торопится, сборы членов ЖСК не пока собираются проводить. Многие документы по ЖСК, печать находятся в квартире председателя и его дочери. Мне необходимо сдавать отчеты, осуществлять оплату оказанных услуг, выплачивать з/плату . Пользуюсь электронной подписью. Вопрос: В какой срок избрать нового председателя. Какие последствия могут быть, если председателя не выберут в ближайшее время, а я по-прежнему буду показывать его в отчетах и подписывать его эл подписью отчеты и платежки. Как показывать умершего председателя в отчетах ЕСВ и 1 ДФ. Если показать уволенным в связи со смертью, то как же тогда подписывать отчеты?

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