Размер необлагаемого минимума для целей Налогового кодекса

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26/09/19 17:28 Chameleon > Rossi 26/09/19 17:05

это квалификация налогового нарушения, конечно

но почему это должно останавливать аналогию, если так рассуждать



квалификация налогового по аналогии с квалификацией административного/уголовного



26/09/19 16:57 Chameleon > Rossi 26/09/19 16:29

так и 60 минимумов в НКУ, это тоже по сути квалификация, ибо оценивается значительность нарушения - применять налоговый залог или нет



перефразируя нынеживущих, аналогия, так аналогия ))))



26/09/19 16:29 Rossi > Chameleon 26/09/19 16:24

Потому что 17 грн. - это общее правило, а НСЛ - исключение под конкретную ситуацию в виде квалификации уголовных и административных правонарушений.



26/09/19 16:24 Chameleon > Rossi 26/09/19 16:18

Почему 17 гривен должно быть для аналогии, а не 960,50?

Если по принципу сомнений в пользу лица, к которому закон применяется, то должно быть здесь 960,50 грн.



26/09/19 16:21 Chameleon > Rossi 26/09/19 16:18

В гражданском праве аналогия есть, о чем прямо написано в ГК

В уголовном праве есть аналогия? Нет. И в налоговом нет.



26/09/19 16:18 Rossi > Chameleon 26/09/19 16:11

Это общеправовой метод устранения пробелов. Что такого особого в налоговом праве, чтобы оставлять там пробелы?



26/09/19 16:11 Chameleon > Rossi 26/09/19 16:05

ну, такая себе аналогия

да и разве в налоговом законодательстве у нас есть аналогия?



26/09/19 16:05 Rossi > Chameleon 26/09/19 14:51

Формулировку целиком бездумно перетащили из Закона о налоге на доходы физлиц, в котором действительно ннмдг не упоминался.



В итоге, к положениям Налогового кодекса правило о 17 грн. применяется по аналогии.

