Размер необлагаемого минимума для целей Налогового кодекса

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|26/09/19 17:28
Chameleon > Rossi
26/09/19 17:05
это квалификация налогового нарушения, конечно
но почему это должно останавливать аналогию, если так рассуждать
квалификация налогового по аналогии с квалификацией административного/уголовного
|26/09/19 17:05
Rossi > Chameleon
26/09/19 16:57
Это квалификация какого правонарушения: административного или уголовного?
|26/09/19 16:57
Chameleon > Rossi
26/09/19 16:29
так и 60 минимумов в НКУ, это тоже по сути квалификация, ибо оценивается значительность нарушения - применять налоговый залог или нет
перефразируя нынеживущих, аналогия, так аналогия ))))
|26/09/19 16:29
Rossi > Chameleon
26/09/19 16:24
Потому что 17 грн. - это общее правило, а НСЛ - исключение под конкретную ситуацию в виде квалификации уголовных и административных правонарушений.
|26/09/19 16:24
Chameleon > Rossi
26/09/19 16:18
Почему 17 гривен должно быть для аналогии, а не 960,50?
Если по принципу сомнений в пользу лица, к которому закон применяется, то должно быть здесь 960,50 грн.
|26/09/19 16:21
Chameleon > Rossi
26/09/19 16:18
В гражданском праве аналогия есть, о чем прямо написано в ГК
В уголовном праве есть аналогия? Нет. И в налоговом нет.
|26/09/19 16:18
Rossi > Chameleon
26/09/19 16:11
Это общеправовой метод устранения пробелов. Что такого особого в налоговом праве, чтобы оставлять там пробелы?
|26/09/19 16:11
Chameleon > Rossi
26/09/19 16:05
ну, такая себе аналогия
да и разве в налоговом законодательстве у нас есть аналогия?
|26/09/19 16:05
Rossi > Chameleon
26/09/19 14:51
Формулировку целиком бездумно перетащили из Закона о налоге на доходы физлиц, в котором действительно ннмдг не упоминался.
В итоге, к положениям Налогового кодекса правило о 17 грн. применяется по аналогии.
|26/09/19 14:51
Chameleon
Вот, может глупый вопрос, но.
Все знают про 17 гривен и про НСЛ.
Случаи их применения описаны в НКУ, в переходных положениях, и звучит это так:
"5. Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року."
Четко написано про другие законы.
А что делать, когда НКУ употребляет минимум? Вот для определения налогового долга, при котором налоговый залог не применяется?