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Налоговый кодекс Украины
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Размер необлагаемого минимума для целей Налогового кодекса
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26/09/19 17:28  ChameleonОтправить письмо > Rossi    26/09/19 17:05Дерево
это квалификация налогового нарушения, конечно
но почему это должно останавливать аналогию, если так рассуждать

квалификация налогового по аналогии с квалификацией административного/уголовного

26/09/19 17:05  Rossi > Chameleon    26/09/19 16:57Дерево
Это квалификация какого правонарушения: административного или уголовного?

26/09/19 16:57  ChameleonОтправить письмо > Rossi    26/09/19 16:29Дерево
так и 60 минимумов в НКУ, это тоже по сути квалификация, ибо оценивается значительность нарушения - применять налоговый залог или нет

перефразируя нынеживущих, аналогия, так аналогия ))))

26/09/19 16:29  Rossi > Chameleon    26/09/19 16:24Дерево
Потому что 17 грн. - это общее правило, а НСЛ - исключение под конкретную ситуацию в виде квалификации уголовных и административных правонарушений.

26/09/19 16:24  ChameleonОтправить письмо > Rossi    26/09/19 16:18Дерево
Почему 17 гривен должно быть для аналогии, а не 960,50?
Если по принципу сомнений в пользу лица, к которому закон применяется, то должно быть здесь 960,50 грн.

26/09/19 16:21  ChameleonОтправить письмо > Rossi    26/09/19 16:18Дерево
В гражданском праве аналогия есть, о чем прямо написано в ГК
В уголовном праве есть аналогия? Нет. И в налоговом нет.

26/09/19 16:18  Rossi > Chameleon    26/09/19 16:11Дерево
Это общеправовой метод устранения пробелов. Что такого особого в налоговом праве, чтобы оставлять там пробелы?

26/09/19 16:11  ChameleonОтправить письмо > Rossi    26/09/19 16:05Дерево
ну, такая себе аналогия
да и разве в налоговом законодательстве у нас есть аналогия?

26/09/19 16:05  Rossi > Chameleon    26/09/19 14:51Дерево
Формулировку целиком бездумно перетащили из Закона о налоге на доходы физлиц, в котором действительно ннмдг не упоминался.

В итоге, к положениям Налогового кодекса правило о 17 грн. применяется по аналогии.

26/09/19 14:51  ChameleonОтправить письмо   Дерево
Вот, может глупый вопрос, но.
Все знают про 17 гривен и про НСЛ.
Случаи их применения описаны в НКУ, в переходных положениях, и звучит это так:

"5. Якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподатковуваного мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року."

Четко написано про другие законы.
А что делать, когда НКУ употребляет минимум? Вот для определения налогового долга, при котором налоговый залог не применяется?

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