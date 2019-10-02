|
Сортировать по времени сообщений
[]
|2/10/19 16:42
Mary89 > Чертополох
2/10/19 12:56
ну ок, пусть свекровь заходит. но зачем мне там екс-супруга, который страдает рукоприкладством.
|2/10/19 15:39
Mary89 > Dora
2/10/19 15:14
Спасибо!
|2/10/19 15:20
Dora > Dora
2/10/19 15:14
И в любом случае, чтоб это все оформить (при необходимости) - вам понадобятся услуги юриста. Это не дешево.
|2/10/19 15:14
Dora > Mary89
2/10/19 14:50
Я не юрист, сразу говорю. Но на парактике сталкивалась, узнавала. Потом "улеглось" и до конца не довела.
Через суд нужно получать Официальный запрет экс супругу на определенные действия по отношению к вам.
Но не знаю, как у нас в стране это работает на практике и с каким уровнем усердия контролируется его выполнение.
Потому как в США например подруга получала такой запрет. У них там строго. Имея запрет на руках она увидела, что он на машине ее караулит
недалеко от дома. Заявила в полицию. Его по аналогии как у нас на 15 суток закрывают, забрали.
В Казахстане знакомая имеет такой запрет. Если он пристает - она вызывает милицию. Они его забирают, проводят беседу. Отпускают. Это правда периодически повторяется.
А как у нас в стране это происходит - не знаю. На практике у меня дело до этого не дошло.
|2/10/19 14:50
Mary89 > гы
2/10/19 14:18
уточнение: свекровь не против того, чтобы я в квартире жила. я ей или екс-мужу нормально отдаю внуков на выходные. она приходит в гости к внукам тоесть помагает. я с ней я еще готова договориться.
но вместе с ней (или без нее ) приходит екс-супруг, ночует, ест из моего холодильника, устраивает скандалы с матами. как тут защититься?
|2/10/19 14:39
Ksenija > гы
2/10/19 14:18
точно! домашнее насилие. может хоть те что-то делают.
ну а не пускать никак.
|2/10/19 14:18
гы > Ksenija
2/10/19 14:02
вопрос поставлен о другом - как не пускать экс-свекровь в ее же квартиру
если отбросить эмоции (а они не на стороне яжематери) - нужно документировать свою проблему и получать судебный запрет через закон о противодействии домашнему насилию.
но я могу представить, что себе подумает суд
|2/10/19 14:02
Ksenija > Mary89
2/10/19 13:32
да никак. может выселят, может не выселят по суду. но рано или поздно такое решение (о выселении) получат. на это могут годы уйти. на алименты Вы подали?
|2/10/19 13:46
Ksenija > Чертополох
2/10/19 12:56
там у всех оно противоправно. вот Испании или Америке арендатора не выселить годами. да и у нас последняя суд практика у ВСУ позволяет жить в квартире без согласия собственника.
|2/10/19 13:32
Mary89 > Ksenija
2/10/19 13:19
придет со свидетелями, высверлит замок. сложно
а как юридически защититься?
|2/10/19 13:19
Ksenija > Mary89
2/10/19 12:36
а если замок сломался - что еще делать?
|2/10/19 13:07
Mary89 > Чертополох
2/10/19 12:56
да, сюр.
я и побои екс супруга снять не могу.
били по голове в квартире, следов нет, дети не свидетели.
значить нужно съехать с квартиры, но ... екс муж не обеспечивает,
работаю бухгалтером. еле на продукты хватает.
|2/10/19 12:56
Чертополох > Mary89
2/10/19 12:36
Это сюр какой-то. Вы серьезно?
Если квартира не ваша, то и никаких прав что-либо запрещать собственнику или членам его семьи вы не имеете, как и не имеете права менять замки.
В описанной вами ситуации ваше поведение очевидно противоправно, какие тут могут быть советы и статьи закона?
|2/10/19 12:36
Mary89 > гы
2/10/19 12:21
где написано, что я имею право не пускать свекровь в ее квартиру?
мой екс сам адвокат. без статьи закона он и она не поймут.
детям 6-8 лет. живу в аду. ищу возможность съехать с этой квартиры или поменять замки.
я имею право поменять замки?
|2/10/19 12:21
гы > Mary89
2/10/19 12:14
так и скажите, мол запрещаю
должно хватить
|2/10/19 12:14
Mary89
Добрый день,
1) Как запретить ночевать екс-свекрови в ее квартире?
После развода я осталась жить там с 3мя детьми.
2) Как запретить ночевать моему екс-супругу в этой квартире (в квартире его матери)?
Спасибо!