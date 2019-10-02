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как не пускать екс-супруга в квартиру? живу в квартире екс-свекрови с 3 детьми.
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2/10/19 16:42  Mary89Отправить письмо > Чертополох    2/10/19 12:56Дерево
ну ок, пусть свекровь заходит. но зачем мне там екс-супруга, который страдает рукоприкладством.

2/10/19 15:39  Mary89Отправить письмо > Dora    2/10/19 15:14Дерево
Спасибо!

2/10/19 15:20  Dora > Dora    2/10/19 15:14Дерево
И в любом случае, чтоб это все оформить (при необходимости) - вам понадобятся услуги юриста. Это не дешево.

2/10/19 15:14  Dora > Mary89    2/10/19 14:50Дерево
Я не юрист, сразу говорю. Но на парактике сталкивалась, узнавала. Потом "улеглось" и до конца не довела.

Через суд нужно получать Официальный запрет экс супругу на определенные действия по отношению к вам.

Но не знаю, как у нас в стране это работает на практике и с каким уровнем усердия контролируется его выполнение.

Потому как в США например подруга получала такой запрет. У них там строго. Имея запрет на руках она увидела, что он на машине ее караулит
недалеко от дома. Заявила в полицию. Его по аналогии как у нас на 15 суток закрывают, забрали.

В Казахстане знакомая имеет такой запрет. Если он пристает - она вызывает милицию. Они его забирают, проводят беседу. Отпускают. Это правда периодически повторяется.

А как у нас в стране это происходит - не знаю. На практике у меня дело до этого не дошло.

2/10/19 14:50  Mary89Отправить письмо > гы    2/10/19 14:18Дерево
уточнение: свекровь не против того, чтобы я в квартире жила. я ей или екс-мужу нормально отдаю внуков на выходные. она приходит в гости к внукам тоесть помагает. я с ней я еще готова договориться.

но вместе с ней (или без нее ) приходит екс-супруг, ночует, ест из моего холодильника, устраивает скандалы с матами. как тут защититься?

2/10/19 14:39  KsenijaОтправить письмо > гы    2/10/19 14:18Дерево
точно! домашнее насилие. может хоть те что-то делают.
ну а не пускать никак.

2/10/19 14:18  гы > Ksenija    2/10/19 14:02Дерево
вопрос поставлен о другом - как не пускать экс-свекровь в ее же квартиру

если отбросить эмоции (а они не на стороне яжематери) - нужно документировать свою проблему и получать судебный запрет через закон о противодействии домашнему насилию.
но я могу представить, что себе подумает суд

2/10/19 14:02  KsenijaОтправить письмо > Mary89    2/10/19 13:32Дерево
да никак. может выселят, может не выселят по суду. но рано или поздно такое решение (о выселении) получат. на это могут годы уйти. на алименты Вы подали?

2/10/19 13:46  KsenijaОтправить письмо > Чертополох    2/10/19 12:56Дерево
там у всех оно противоправно. вот Испании или Америке арендатора не выселить годами. да и у нас последняя суд практика у ВСУ позволяет жить в квартире без согласия собственника.

2/10/19 13:32  Mary89Отправить письмо > Ksenija    2/10/19 13:19Дерево
придет со свидетелями, высверлит замок. сложно
а как юридически защититься?

2/10/19 13:19  KsenijaОтправить письмо > Mary89    2/10/19 12:36Дерево
а если замок сломался - что еще делать?

2/10/19 13:07  Mary89Отправить письмо > Чертополох    2/10/19 12:56Дерево
да, сюр.
я и побои екс супруга снять не могу.
били по голове в квартире, следов нет, дети не свидетели.

значить нужно съехать с квартиры, но ... екс муж не обеспечивает,
работаю бухгалтером. еле на продукты хватает.

2/10/19 12:56  Чертополох > Mary89    2/10/19 12:36Дерево
Это сюр какой-то. Вы серьезно?
Если квартира не ваша, то и никаких прав что-либо запрещать собственнику или членам его семьи вы не имеете, как и не имеете права менять замки.

В описанной вами ситуации ваше поведение очевидно противоправно, какие тут могут быть советы и статьи закона?

2/10/19 12:36  Mary89Отправить письмо > гы    2/10/19 12:21Дерево
где написано, что я имею право не пускать свекровь в ее квартиру?
мой екс сам адвокат. без статьи закона он и она не поймут.

детям 6-8 лет. живу в аду. ищу возможность съехать с этой квартиры или поменять замки.
я имею право поменять замки?

2/10/19 12:21  гы > Mary89    2/10/19 12:14Дерево
так и скажите, мол запрещаю
должно хватить

2/10/19 12:14  Mary89Отправить письмо   Дерево
Добрый день,
1) Как запретить ночевать екс-свекрови в ее квартире?
После развода я осталась жить там с 3мя детьми.
2) Как запретить ночевать моему екс-супругу в этой квартире (в квартире его матери)?

Спасибо!

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