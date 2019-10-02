2/10/19 15:14 Dora > Mary89 2/10/19 14:50

Я не юрист, сразу говорю. Но на парактике сталкивалась, узнавала. Потом "улеглось" и до конца не довела.



Через суд нужно получать Официальный запрет экс супругу на определенные действия по отношению к вам.



Но не знаю, как у нас в стране это работает на практике и с каким уровнем усердия контролируется его выполнение.



Потому как в США например подруга получала такой запрет. У них там строго. Имея запрет на руках она увидела, что он на машине ее караулит

недалеко от дома. Заявила в полицию. Его по аналогии как у нас на 15 суток закрывают, забрали.



В Казахстане знакомая имеет такой запрет. Если он пристает - она вызывает милицию. Они его забирают, проводят беседу. Отпускают. Это правда периодически повторяется.



А как у нас в стране это происходит - не знаю. На практике у меня дело до этого не дошло.



