до 20 года когда действие заканчивается?

Якщо у договорі виконання грошового зобов'язання визначається до настання певного терміну, наприклад, до 1 серпня 2014 року (частина друга статті 252 ЦК України), то останнім днем виконання такого зобов'язання вважається день, що передує цьому терміну (в даному прикладі - 31 липня 2014 року). Водночас коли у тексті договору виконання грошового зобов'язання визначено "по 1 серпня 2014 року" або "включно до 1 серпня 2014 року", то останнім днем виконання такого зобов'язання буде 1 серпня 2014 року. Постановление пленума ВХСУ от 17.12.2013 г. № 14

9/10/19 15:25 svp555 > Red Tag 9/10/19 12:34



Прийменник "до" з календарною датою в українській мові вживають на позначення кінцевої календарної дати чинності включно або виконання чого-небудь (постанови Верховного Суду від 25.04.2018 у справі № 803/350/17 та у справі № 815/4720/16, від 13.06.2018 у справі № 815/1298/17, від 14.08.2018 у справі № 803/1387/17, від 28.08.2018 у справі № 814/4170/15).



Виходячи з викладеного, Суд дійшов висновку, що останнім днем, коли Відповідач мав право пред'явити зустрічний позов, є 25.07.2018, а не 24.07.2018, помилкового висновку про що дійшли суди і першої, і апеляційної інстанцій, здійснивши неправильне - з порушенням передбаченого статтею 116 ГПК України порядку, визначення початку та закінчення процесуального строку, встановленого місцевим судом ухвалою від 06.07.2018 для вчинення відповідної процесуальної дії - подання Відповідачем відзиву на позов, а відповідно і для пред'явлення Відповідачем зустрічного позову. Тому Суд погоджується із доводами скаржника, що останнім днем для подання відзиву та зустрічного позову є 25.07.2018 включно (пункти 6, 7).

[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Нажмите здесь для регистрации] Якщо керуватись нижченаведеною "логікою" суду, то до 31.12.2020 року включно, хоч я завжди вважав і вважаю так як і Ви - "до" значить до 31.12.2019 року.Прийменник "до" з календарною датою в українській мові вживають на позначення кінцевої календарної дати чинності включно або виконання чого-небудь (постанови Верховного Суду від 25.04.2018 у справі № 803/350/17 та у справі № 815/4720/16, від 13.06.2018 у справі № 815/1298/17, від 14.08.2018 у справі № 803/1387/17, від 28.08.2018 у справі № 814/4170/15).Виходячи з викладеного, Суд дійшов висновку, що останнім днем, коли Відповідач мав право пред'явити зустрічний позов, є 25.07.2018, а не 24.07.2018, помилкового висновку про що дійшли суди і першої, і апеляційної інстанцій, здійснивши неправильне - з порушенням передбаченого статтею 116 ГПК України порядку, визначення початку та закінчення процесуального строку, встановленого місцевим судом ухвалою від 06.07.2018 для вчинення відповідної процесуальної дії - подання Відповідачем відзиву на позов, а відповідно і для пред'явлення Відповідачем зустрічного позову. Тому Суд погоджується із доводами скаржника, що останнім днем для подання відзиву та зустрічного позову є 25.07.2018 включно (пункти 6, 7).

