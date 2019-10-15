Оплата задолженности до получения определения суда и документы без печатей

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|15/10/19 15:06
Нюша2015 > Marywell
15/10/19 14:49
Возможно в суд они всё-таки заверили документы и подписали, а вам в такой форме отправили. У них есть квитанция с почты, согласно которой прослеживается, что иск вам вручен. Т.е. вы надлежащим способом уведомлены.
Вынесена ухвала об открытии производства, поэтому в ваших интересах сейчас ничего не упустить.
Истец перестраховался, подавая иск в суд, так как у него нет гарантии по оплате долга вами. Вы в первое же заседение можете подать мировое соглашение, чтобы не утруждать себе походами в суд и оплачивать дополнительные услуги адвокатов.
Если их иск будет удовлетворён, то вопрос оплаты адвокатов будет за вами.
|15/10/19 14:51
Marywell > Нюша2015
15/10/19 14:37
А пока мы на руки не получили ухвалу, не считается ли, что спора нет, и можно долг погасить и все?
|15/10/19 14:49
Marywell > Нюша2015
15/10/19 14:31
Так ответчик же сначала нас уведомляет, потом уже суд + прикладывает копию документа с почты. Суд эти ксерокопии и не видел.
Просто я первый раз вижу в таком виде пакет документов для ответчика, поэтому мы решили, что это нам как предупреждение, а не реальная подача документов. Поэтому и договорились об оплате частями, но оказалось, что иск таки подали.
Платить по долгу мы не против, но оплачивать услуги их адвокатов, которые даже не считают нужным копии заверить и печать с подписью на иске поставить, как-то не хочется.
|15/10/19 14:37
Нюша2015 > Marywell
15/10/19 14:27
Вот что посоветую. Если вы уже с истцом договорились об уплате долга, то рекомендую составить мировое соглашение, в котором прописать всё до мелочей.
|15/10/19 14:31
Нюша2015 > Marywell
15/10/19 14:27
Судья открыл производство, вынес ухвалу, копию иска вы получили по факту.
Другое дело, что документы не оформлены надлежащим образом. Заявите свои возражения в отзыве на иск.
Обычно в таких случаях судья должен был "залишити без руху" иск до устранения недостатков.
|15/10/19 14:27
Marywell > Нюша2015
15/10/19 14:16
Спасибо за ответ! Ухвалу не получили, увидели в реестре только.
А неужели если мы получили распечатанный на принтере иск и несколько ксерокопий (во всем комплекте документов ни одной живой подписи и печати) это считается надлежащим уведомлением? Ведь в таком случае откуда мы знаем, кто именно это отправил?
|15/10/19 14:16
Нюша2015 > Marywell
15/10/19 14:05
Мнго вопросов. Первое - вы получили копию иска и ухвалу суда, значит считаетесь надлежащим образом уведомленными.
Второе - вы можете все свли возражения подать в отзыве на иск.
Третье - вы можете заключить мировое соглашение с истцом, в котором будут чётко обозначены суммы долга.
|15/10/19 14:05
Marywell
Добрый день! Мы получили пакет документов как для ответчика в суде (иск. заявление и т.д.), но абсолютно все документы были без подписей и печатей, кроме описи почты (штемпель). При переговорах со второй стороной было согласовано, что долг будет погашено частями. Тут оказывается, что иск все-таки был подан в суд, в реестре есть определение суда об открытии производства, но мы его еще не получили. В связи с этим такие вопросы:
1) Считается ли надлежащим уведомлением нас получение документов в таком виде (иск был вообще без подписи и печати), ни одной заверенной копии, плюс на титульной странице иска сумма долга не наша, в конце совершенно другая)
2) Если мы оплатим долг до получения определения суда на руки (как мы изначально договаривались со второй стороной), то мы обязаны оплачивать адвокатские услуги, пеню и т.д.?