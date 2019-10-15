Оплата задолженности до получения определения суда и документы без печатей

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15/10/19 15:06 Нюша2015 > Marywell 15/10/19 14:49

Возможно в суд они всё-таки заверили документы и подписали, а вам в такой форме отправили. У них есть квитанция с почты, согласно которой прослеживается, что иск вам вручен. Т.е. вы надлежащим способом уведомлены.

Вынесена ухвала об открытии производства, поэтому в ваших интересах сейчас ничего не упустить.

Истец перестраховался, подавая иск в суд, так как у него нет гарантии по оплате долга вами. Вы в первое же заседение можете подать мировое соглашение, чтобы не утруждать себе походами в суд и оплачивать дополнительные услуги адвокатов.

Если их иск будет удовлетворён, то вопрос оплаты адвокатов будет за вами.



15/10/19 14:51 Marywell > Нюша2015 15/10/19 14:37

А пока мы на руки не получили ухвалу, не считается ли, что спора нет, и можно долг погасить и все?



15/10/19 14:49 Marywell > Нюша2015 15/10/19 14:31

Так ответчик же сначала нас уведомляет, потом уже суд + прикладывает копию документа с почты. Суд эти ксерокопии и не видел.

Просто я первый раз вижу в таком виде пакет документов для ответчика, поэтому мы решили, что это нам как предупреждение, а не реальная подача документов. Поэтому и договорились об оплате частями, но оказалось, что иск таки подали.

Платить по долгу мы не против, но оплачивать услуги их адвокатов, которые даже не считают нужным копии заверить и печать с подписью на иске поставить, как-то не хочется.



15/10/19 14:37 Нюша2015 > Marywell 15/10/19 14:27

Вот что посоветую. Если вы уже с истцом договорились об уплате долга, то рекомендую составить мировое соглашение, в котором прописать всё до мелочей.



15/10/19 14:31 Нюша2015 > Marywell 15/10/19 14:27

Судья открыл производство, вынес ухвалу, копию иска вы получили по факту.

Другое дело, что документы не оформлены надлежащим образом. Заявите свои возражения в отзыве на иск.

Обычно в таких случаях судья должен был "залишити без руху" иск до устранения недостатков.



15/10/19 14:27 Marywell > Нюша2015 15/10/19 14:16

Спасибо за ответ! Ухвалу не получили, увидели в реестре только.

А неужели если мы получили распечатанный на принтере иск и несколько ксерокопий (во всем комплекте документов ни одной живой подписи и печати) это считается надлежащим уведомлением? Ведь в таком случае откуда мы знаем, кто именно это отправил?



15/10/19 14:16 Нюша2015 > Marywell 15/10/19 14:05

Мнго вопросов. Первое - вы получили копию иска и ухвалу суда, значит считаетесь надлежащим образом уведомленными.

Второе - вы можете все свли возражения подать в отзыве на иск.

Третье - вы можете заключить мировое соглашение с истцом, в котором будут чётко обозначены суммы долга.

