Как теперь продать квартиру с такой фразой в договре?

22/10/19 13:06 1304

Приветствую!

Есть квартира, я проживала там с отцом, приватизация была по 1/2 на каждого из нас. Давно там не живу, отце жил один.

Потом отец решил мне подарить свою часть, оформил дарственную на меня. Нотариус, на своё усмотрение, включила в дарственную фразу, мол "Я, такой-то, оставляю за собой право пожизненного проживания " в данной части квартиры.

Я не возражала, т.к. выселять отца и не собиралась.

Спустя годы ситуация такая, что по состоянию здоровья отцу тяжело стало обслуживать себя, были приступы, он стал плохо понимать, ему тяжело разговаривать. У него инвалидность 2й группы, 1 не даёт, хотя..

Мы устроили его в платное лечебно-социальное учреждение, где за ним ухаживает, он там проживает, даже прописан там.

Мы решили продать квартиру и тут я узнаю, что теперь из-за этой фразы при купле-продажи нотариус должен будет перенести эту фразу в новый договор, чего естественно не захочет ни один покупатель.

И что отец должен прийти и написать заявление об отказе от этого права/либо внести изменения в дарственную(?).

По состоянию его здоровья боюсь он не один нотариус не удостоверит его заявление, хотя отец может его дать.



И как быть в такой ситуации?

