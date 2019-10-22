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Как теперь продать квартиру с такой фразой в договре?
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22/10/19 19:57  AMОтправить письмо > Евгений Осычнюк    22/10/19 19:29Дерево
"Я, такой-то, оставляю за собой право пожизненного проживания"

Это право пользования (проживание) чужим имуществом - сервитут. Имеет абсолютный, а не относительный характер.
Можно также сказать, что это отягощение права собственности на квартиру

22/10/19 19:29  Евгений ОсычнюкОтправить письмо > 1304    22/10/19 13:06Дерево
А с чего такое умозаключение, что "при купле-продажи нотариус должен будет перенести эту фразу в новый договор"? А кроме того, "Договір, що встановлює обов'язок обдаровуваного вчинити на користь дарувальника будь-яку дію майнового або немайнового характеру, не є договором дарування".

22/10/19 14:56  KsenijaОтправить письмо > 1304    22/10/19 13:47Дерево
если отец не понимает значения своих действий, то в рамках закона ничего не поделаешь. признавать его ограниченно дееспособным и устанавливать попечительство разве что.
Стаття 37. Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи
1. Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування.
2. Фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини.
3. Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою піклувальника.
ЦКУ

22/10/19 14:43  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1304    22/10/19 13:47Дерево
спросите в администрации лечебно-социального учреждения. они имеют право оформлять доверенности

22/10/19 13:47  1304 > ОК АКА Олюня    22/10/19 13:18Дерево
Отец ходячий, но он плохо понимает и говорит плохо, односложными фразами. Ему трудно концентрироваться на чём-то.
Поэтому я и переживаю, что я его привезу к нотариусу, а нотариус посчитает его недееспособным или находящимся в расстроенном здоровье или что-то в таком роде. И это будет помехой для составления нужного заявления или что там требуется подписать.

22/10/19 13:18  ОК АКА ОлюняОтправить письмо > 1304    22/10/19 13:12Дерево
нотариус может выехать в платное лечебно-социальное учреждение, где находится Ваш отец

22/10/19 13:12  1304 > Ksenija    22/10/19 13:10Дерево
И что - никаких вариантов? Если человек перенёс инсульт и теперь не может это сделать - всё?

22/10/19 13:10  KsenijaОтправить письмо > 1304    22/10/19 13:06Дерево
нотариус не свое смотрение включила, это читал даритель и подписал. если в состоянии и имеет желание отказаться - откажется, если нет - то нет.

22/10/19 13:06  1304   Дерево
Приветствую!
Есть квартира, я проживала там с отцом, приватизация была по 1/2 на каждого из нас. Давно там не живу, отце жил один.
Потом отец решил мне подарить свою часть, оформил дарственную на меня. Нотариус, на своё усмотрение, включила в дарственную фразу, мол "Я, такой-то, оставляю за собой право пожизненного проживания " в данной части квартиры.
Я не возражала, т.к. выселять отца и не собиралась.
Спустя годы ситуация такая, что по состоянию здоровья отцу тяжело стало обслуживать себя, были приступы, он стал плохо понимать, ему тяжело разговаривать. У него инвалидность 2й группы, 1 не даёт, хотя..
Мы устроили его в платное лечебно-социальное учреждение, где за ним ухаживает, он там проживает, даже прописан там.
Мы решили продать квартиру и тут я узнаю, что теперь из-за этой фразы при купле-продажи нотариус должен будет перенести эту фразу в новый договор, чего естественно не захочет ни один покупатель.
И что отец должен прийти и написать заявление об отказе от этого права/либо внести изменения в дарственную(?).
По состоянию его здоровья боюсь он не один нотариус не удостоверит его заявление, хотя отец может его дать.

И как быть в такой ситуации?

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