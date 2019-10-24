Как вернуть средства за испорченный товар от Новой почты?

24/10/19 01:11 xrunerman

Здравствуйте, вопрос очень прост, получил товар на новой почте, не осматривал т.к. был уверен в отправителе, но как взял в руки коробку, понял что внутри все разбито (стекло). Проблема в том, что я не ожидал что такое произойдет, и оплатил сразу же. И соответственно, требовал деньги назад, они сказали пиши Претензию, что я и сделал (заполнил их готовую форму). Теперь они требуют с меня копию инн кода. Я бы дал бы им, но с учетом того что я не поставил галочку в претензии что я хочу её дать, и что я не люблю раздавать на лево мои данные а особенно сканы, то хотел бы узнать, чем это регламентировано, что им это якобы нужно. Я им цифры дал, на мое усмотрение этого вполне достаточно. Спрашивая их каким законом они собирают и хранят информацию о людях, ничего не могут сказать уже месяц. В публичном договоре ничего не сказано про это.



И как я понимаю, что если мне продали или же я получил услугу и хочу вернуть средства за это в этот же день, то и деньги мне должны вернуть в этот же день?



И также вопрос, почему мне возвращают деньги на карту, если я оплачивал наличными?



Даже если они составляют акт, то и там такого ненужно :



8. Якщо сума коштів, виданих при поверненні товару чи рекомпенсації раніше оплаченої послуги, перевищує 100 гривень, матеріально відповідальна особа господарської одиниці або особа, яка безпосередньо здійснює розрахунки, повинна скласти акт про видачу коштів. В акті необхідно зазначити дані документа, що встановлює особу покупця, який повертає товар (відмовляється від послуги), відомості про товар (послугу), суму виданих коштів, номер, дату і час видачі розрахункового документа, який підтверджує купівлю товару (отримання послуги).



Кто прав и что мне делать ?

