24/10/19 09:16 Konstantin_D

Пільга у 50% - "Зазначена пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом особою, яка належить до визначених у цьому пункті категорій громадян України, без мети надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.



При цьому є ст.38-1 цього ж Закону.



Ситуація.

Є легкове авто, належить пенсіонеру. Але він у зв"язку із незадовільним станом здоров"я не може керувати цим авто. Цим авто постійно керує його син (НЕ пенсіонер).



Питання.

Якщо пенсіонер оформить поліс страхування зі знижкою 50%, і у випадку ДТП за кермом авто буде його син, то чи повинен буде син відшкодувати страховій компанії 50% суми, яку компанія виплатила постраждалому?

Я так розумію, що повинен буде.





Читаю роз"язснення, яке розмістило у себе на сайті МТСБУ.



"НА КОГО ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ПОЛІСУ ОСАЦВ, УКЛАДЕНОГО ЗІ

ЗНИЖКОЮ СТРАХОВОГО ПЛАТЕЖУ НА 50%?

(учасники війни, інваліди ІІ групи, особи , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,

віднесені до І або ІІ категорії, пенсіонери)

Відповідно до п. 13.2 ст. 13 Закону України « Про обов’язкове страхування

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»

« Розмір страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування

зменшується на 50%, за умови, що страхувальником є громадянин України – учасник

війни, інвалід ІІ групи, особа , яка постраждала внаслідок Чорнобильської

катастрофи, віднесена до І або ІІ категорії, пенсіонери, а забезпечений

транспортний засіб має робочий об’єм двигуна до 2500 сантиметрів кубічних

включно та належить цьому громадянину на праві власності. Зазначена пільга

надається за умови особистого керування таким транспортним засобом особою,

яка належить до визначених у цьому пункті категорій громадян України, без мети

надання платних послуг з перевезення пасажирів або вантажу.

Проте, відповідно до п.381.1. ст..381 у разі якщо страховик здійснив страхове

відшкодування за шкоду, заподіяну під час використання забезпеченого

транспортного засобу, у сфері, що передбачає більше значення коригуючого

коефіцієнта, ніж зазначено договором страхування , чи з порушенням умов,

передбачених пунктом 13.2 ст.13 цього Закону (при укладенні договору страхування

із застосуванням такого пункту), то особа, відповідальна за шкоду, заподіяну

внаслідок ДТП, зобов’язана компенсувати страховику 50% виплаченого страхового

відшкодування."



"ЧИ ПОШИРЮЄТЬСЯ ПІЛЬГОВИЙ ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ

СТРАХУВАЛЬНИКА ПЕНСІОНЕРА НА ІНШОГО ПЕНСІОНЕРА-ВОДІЯ?

Відповідно до п.13.2 ст.2 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів» розмір

страхового платежу за одним внутрішнім договором страхування зменшується на

50%, за умови, що страхувальником є громадянин України – пенсіонер, а

забезпечений транспортний засіб має робочий об’єм двигуна до 2500 кубічних

сантиметрів включно та належить цьому громадянину на праві власності.

Така пільга надається за умови особистого керування таким транспортним засобом

особою, яка належить до цієї категорії громадян, без надання платних послуг з

перевезення пасажирів та вантажу.

Таким чином, договір, укладений страхувальником пенсіонером поширюється і на

інших пенсіонерів, які на законних підставах керують його забезпеченим

транспортним засобом."

