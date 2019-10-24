Акт выполненных работ

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|24/10/19 15:36
Rossi > Igor law
24/10/19 12:41
Прежде всего вам нужно обратить внимание суда на то, что в суд обращаются (в том числе со встречным иском) за защитой нарушенного права; в чем нарушение прав ответчика на момент подачи им его иска?
Что касается реакции на поданный акт, вы можете на него ответить так же, как если бы он был предоставлен вне судебной процедуры (например, заявить подрядчику об отказе в подписании акта с обоснованием причин отказа).
|24/10/19 13:45
Ksenija > Ksenija
24/10/19 13:42
надо проверить эти решения и найти, что акты отправлялись заказчику. иначе на каком основании они могли написать, что заказчик отказался их подписать, если они заказчику их и не отправляли?
|24/10/19 13:42
Ksenija > Ksenija
24/10/19 13:41
Пост ВГСУ 09 грудня 2015 року Справа № 910/386/15-г :
«…позивачем були виконані роботи та складені акти виконаних робіт у грудні 2013 року, в той час як відповідач всупереч вимогам ст. ст. 853, 882 Цивільного кодексу України відмовився від оплати таких робіт лише в липні 2014 року після надіслання йому претензії позивачем, що свідчить про недотримання підрядником обов'язку негайно розпочати прийняття виконаних робіт та заявити про їх недоліки у випадку їх наявності.
До того ж, що відповідач не надав судам доказів в підтвердження наявності недоліків виконаних робіт.
З урахуванням вищезазначених правових приписів, колегія суддів Вищого господарського суду України відзначає, що передання і прийняття робіт на підставі підписаних в односторонньому порядку актів виконаних робіт (наданих послуг) і виникнення за такими актами прав та обов'язків можливе за наявності реального виконання робіт за договором у разі неотримання своєчасної обґрунтованої відмови про причини неприйняття робіт (виявлені недоліки).
Відповідної правової позиції дотримується і Верховний Суд України в своїй постанові від 02.10.2012 року у справі № 23/236.
Відтак, колегія суддів Вищого господарського суду України приходить до висновку, що в порушення вимог ст. ст. 853, 882 Цивільного кодексу України замовник безпідставно відмовився від прийняття робіт, своєчасно не заявивши про їх недоліки (за наявності таких), а відтак, строк оплати за актами виконаних робіт настав і відповідач не звільняється від обов'язку оплатити роботи, виконані позивачем за Договором субпідряду».
|24/10/19 13:41
Ksenija > Ksenija
24/10/19 13:40
Пост ВГСУ 02 вересня 2015 року Справа № 911/28/15: «Крім того, Вищим господарським судом України відхиляються доводи скаржника про те, що не підписані акти є недійсними і відсутні підстави для проведення остаточного розрахунку виконаних позивачем робіт з огляду на те, що на замовнику як на підставі умов договору так і в силу закону лежить зобов'язання прийняти виконані роботи та їх оплатити, а у разі виявлення недоліків про них заявити, а оскільки позивачем роботи виконані, а відповідачем своєчасно не було заявлено про їх недоліки, то за вказаних обставин замовник не звільняється від обов'язку оплатити погоджену вартість виконаних робіт».
Пост ВГСУ 15 квітня 2015 року Справа № 922/1615/14: «Відтак, колегія суддів Вищого господарського суду України приходить до висновку, що в порушення вимог ст. ст. 853, 882 Цивільного кодексу України замовник безпідставно відмовився від прийняття робіт, своєчасно не заявивши про їх недоліки (за наявності таких), а відтак, строк оплати за актами виконаних робіт настав і відповідач не звільняється від обов'язку оплатити роботи, виконані позивачем».
|24/10/19 13:40
Ksenija > Igor law
24/10/19 12:41
Пост ВГСУ 15 жовтня 2014 року Справа № 925/402/14: «Так, господарськими судами встановлено, що відповідачем виконано у квітні-червні 2013 року передбачені договором роботи, що підтверджується наявними в матеріалах справи актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), які підписано відповідачем та надіслано позивачу для підписання. Проте позивачем не було підписано вказані акти та не надано мотивованої відмови щодо їх підписання, а лише висловлено претензії щодо правильності оформлення таких актів.
Вищий господарський суд України погоджується в даному випадку з висновком судів попередніх інстанцій про те, що претензії замовника щодо оформлення актів КБ-2, КБ-3 не є підставою для відмови у прийнятті виконаних підрядником робіт за договором».
|24/10/19 12:41
Igor law
Есть договор подряда, из-за брака подали иск о возмещении убытков - стоимость переделки. Исполнитель не давал актов выполненных работ (вообще), но заявился с ним в суд со встречным иском. На вопрос судьи где был акт раньше - типа закон не обязывает его подавать раньше, вот подаем сейчас, в суде, просим по нему денег.
Ситуация бредовая, но надо что-то писать. Тут другой даже вопрос. Ну вот они его подали и, по закону, мы должны отказаться от подписания с указанием причин и все такое.
Кто-то сталкивался с подобной ситуацией или кому-то прецеденты попадались по практике?