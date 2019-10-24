Акт выполненных работ

24/10/19 13:42 Ksenija > Ksenija 24/10/19 13:41

Пост ВГСУ 09 грудня 2015 року Справа № 910/386/15-г :

«…позивачем були виконані роботи та складені акти виконаних робіт у грудні 2013 року, в той час як відповідач всупереч вимогам ст. ст. 853, 882 Цивільного кодексу України відмовився від оплати таких робіт лише в липні 2014 року після надіслання йому претензії позивачем, що свідчить про недотримання підрядником обов'язку негайно розпочати прийняття виконаних робіт та заявити про їх недоліки у випадку їх наявності.

До того ж, що відповідач не надав судам доказів в підтвердження наявності недоліків виконаних робіт.

З урахуванням вищезазначених правових приписів, колегія суддів Вищого господарського суду України відзначає, що передання і прийняття робіт на підставі підписаних в односторонньому порядку актів виконаних робіт (наданих послуг) і виникнення за такими актами прав та обов'язків можливе за наявності реального виконання робіт за договором у разі неотримання своєчасної обґрунтованої відмови про причини неприйняття робіт (виявлені недоліки).

Відповідної правової позиції дотримується і Верховний Суд України в своїй постанові від 02.10.2012 року у справі № 23/236.

Відтак, колегія суддів Вищого господарського суду України приходить до висновку, що в порушення вимог ст. ст. 853, 882 Цивільного кодексу України замовник безпідставно відмовився від прийняття робіт, своєчасно не заявивши про їх недоліки (за наявності таких), а відтак, строк оплати за актами виконаних робіт настав і відповідач не звільняється від обов'язку оплатити роботи, виконані позивачем за Договором субпідряду».



